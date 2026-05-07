Hải Đăng Doo đang ở đâu?

Ngày 7/5, drama liên quan đến Hải Đăng Doo hiện đang phủ sóng khắp các nền tảng mạng xã hội, trở thành một trong những chủ đề được bàn luận nhiều nhất những giờ qua. Từ Threads, TikTok cho đến Facebook, loạt bài đăng xoay quanh nam ca sĩ liên tục xuất hiện với tốc độ chóng mặt, kéo theo lượng tương tác tăng mạnh.

Nguồn cơn bắt đầu từ việc một cô gái sống tại Đà Nẵng, đăng clip xuất hiện trong một căn phòng cùng với Hải Đăng Doo và Lou Hoàng. Người này còn tag tên Hải Đăng Doo vào hình ảnh anh đang mặc áo choàng, tay cầm vật thể như quả bóng. Sau đó, cô gái này xoá ảnh, nói ảnh trên do AI tạo nhưng khiến netizen càng thêm chỉ trích.

Khoảnh khắc tiệc tùng của một cô gái bất ngờ khiến Hải Đăng Doo bị réo tên khắp mạng xã hội

Không chỉ gây bùng nổ trên mạng xã hội, vụ việc còn khiến tên tuổi Hải Đăng Doo leo top tìm kiếm. Theo ghi nhận từ Google Trends tại Việt Nam, cụm từ "hải đăng doo là ai" tăng đột biến, cho thấy mức độ quan tâm cực lớn từ dư luận.

Trong khi đó trên Threads, từ khóa liên quan đến Hải Đăng Doo cũng xuất hiện dày đặc. Theo thống kê hiển thị trên Threads, chủ đề "Hải Đăng Doo lộ ảnh bóng c***" trở thành cụm từ được tìm kiếm và đã có hơn 718 nghìn lượt thảo luận - con số đủ cho thấy độ phủ sóng khủng của drama này trên mạng xã hội.

Hải Đăng Doo lọt từ khoá được tìm kiếm đột biến sau drama

Hải Đăng Doo lên hot search trên Threads

Giữa lúc ồn ào bùng nổ, nhất cử nhất động của Hải Đăng Doo và Lou Hoàng cũng bị cư dân mạng theo dõi sát sao. Hiện tại, các tài khoản mạng xã hội của những nghệ sĩ bị réo tên trong vụ việc vẫn chưa có thêm động thái mới. Chúng tôi cũng đã liên hệ với Hải Đăng Doo và Lou Hoàng để tìm hiểu thêm nhưng hiện chưa nhận được phản hồi.

Dù vậy, phản ứng từ netizen vẫn đang khá gay gắt. Dưới các bài đăng cũ của Hải Đăng Doo và Lou Hoàng, nhiều cư dân mạng liên tục để lại bình luận trái chiều, thậm chí có ý kiến công kích sau drama. Một số người cho rằng cần chờ phản hồi chính thức từ người trong cuộc trước khi đưa ra kết luận cuối cùng, nhưng cũng có không ít netizen bày tỏ sự thất vọng và yêu cầu các nghệ sĩ nhanh chóng lên tiếng làm rõ sự việc.

Cả Hải Đăng Doo lẫn Loo Hoàng đều đang im lặng giữa ồn ào trên mạng xã hội

Không dừng lại ở đó, làn sóng tranh cãi còn lan sang các chương trình có sự xuất hiện của Hải Đăng Doo. Trên Threads, nhiều bài đăng với nội dung đòi "xoá sổ" Hải Đăng Doo khỏi các show thực tế đang liên tục xuất hiện. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng sau ồn ào tiệc tùng, hình ảnh của nam ca sĩ đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, từ đó có thể tác động đến cả chương trình lẫn dàn cast tham gia chung.

Đáng chú ý nhất là chương trình Say Hi Rực Rỡ - show thực tế mới thuộc "vũ trụ Say Hi", quy tụ các Anh Trai mùa 1 tham gia. Trước đó, Hải Đăng Doo đã được công bố là một trong những gương mặt góp mặt trong chương trình này. Tuy nhiên sau drama, nhiều netizen liên tục tag thẳng fanpage chương trình để yêu cầu cắt sóng hoặc hạn chế sự xuất hiện của nam ca sĩ.

Không ít bình luận thể hiện sự gay gắt: "Chương trình đã quay thì nên dẹp cái tập dính, còn Tinh Hà Say Hi đang deal cast mà vẫn cố chấp mời hoặc kí hợp đồng với nó thì coi như mùa hè 2026 không có trở lại nhé!", "Có day 10 thì cấm diễn luôn cũng được. Không cần thiết",... Thậm chí, một số người còn bày tỏ lo ngại ê-kíp sẽ phải chỉnh sửa hậu kỳ nếu làn sóng phản ứng tiếp tục tăng cao.

Không dừng lại ở đó, cư dân mạng còn "réo" luôn Tinh Hà Say Hi - format mới khác cũng quy tụ dàn Anh Trai đình đám. Dù NSX hiện chưa công bố danh sách nghệ sĩ tham gia chính thức, nhiều tài khoản đã chủ động tag thẳng NSX chương trình và yêu cầu không mời Hải Đăng Doo xuất hiện trong đội hình mùa mới.

Chúng tôi cũng đã liên hệ với NSX show thực tế Say Hi Rực Rỡ về trường hợp của Hải Đăng Doo và chờ phản hồi chính thức.

Hải Đăng Doo nhận làn sóng chỉ trích dữ dội vì ồn ào đời tư

Ngoài các show thực tế, Hải Đăng Doo hiện còn xuất hiện trong poster Sao Nhập Ngũ Concert với vai trò khách mời trình diễn. Concert diễn ra vào ngày 9/5 tại Hà Nội, quy tụ nhiều nghệ sĩ đình đám tham dự. Từ 6/5, các buổi tổng duyệt của chương trình đã được diễn ra. Cho đến sáng 7/5, ồn ào của Hải Đăng Doo rộ lên và cư dân mạng cũng bắt đầu đưa ra nhiều ý kiến trái chiều về việc sự xuất hiện của nam ca sĩ liệu ảnh hưởng đến tính chất và ý nghĩa của chương trình không.

Trước những thắc mắc liên quan đến Hải Đăng Doo, BTC Sao Nhập Ngũ Concert chia sẻ với chúng tôi rằng phía chương trình cho biết đã tiếp nhận được thông tin và đang trao đổi với phía nghệ sĩ và sẽ có thông báo sớm nhất.

BTC Sao Nhập Ngũ Concert cho biết sẽ liên hệ với nghệ sĩ và thông tin sớm nhất

Ảnh: FBNV