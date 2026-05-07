Căng: Fan đòi xoá sổ Hải Đăng Doo khỏi Say Hi Rực Rỡ và Sao Nhập Ngũ concert, phía NSX nói gì?

Drama xoay quanh Hải Đăng Doo đang trở thành tâm điểm bàn tán trên Threads suốt nhiều giờ qua. Sau loạt hình ảnh gây xôn xao liên quan đến buổi tiệc tại khách sạn ở Đà Nẵng bị lan truyền, nam ca sĩ bất ngờ rơi vào làn sóng phản ứng dữ dội từ cư dân mạng. Không chỉ dừng ở việc tranh cãi đúng - sai quanh những hình ảnh đang viral, netizen còn đồng loạt réo tên Hải Đăng Doo dưới hàng loạt chương trình có sự xuất hiện của nam ca sĩ.

Phản ứng gay gắt của netizen

Trên Threads, nhiều bài đăng với nội dung đòi "xoá sổ" Hải Đăng Doo khỏi các show thực tế đang liên tục xuất hiện. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng sau ồn ào tiệc tùng, hình ảnh của nam ca sĩ đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, từ đó có thể tác động đến cả chương trình lẫn dàn cast tham gia chung.

Đáng chú ý nhất là chương trình Say Hi Rực Rỡ - show thực tế mới thuộc "vũ trụ Say Hi", quy tụ các Anh Trai mùa 1 tham gia. Trước đó, Hải Đăng Doo đã được công bố là một trong những gương mặt góp mặt trong chương trình này. Tuy nhiên sau drama, nhiều netizen liên tục tag thẳng fanpage chương trình để yêu cầu cắt sóng hoặc hạn chế sự xuất hiện của nam ca sĩ.

Không ít bình luận thể hiện sự gay gắt: "Chương trình đã quay thì nên dẹp cái tập dính, còn Tinh Hà Say Hi đang deal cast mà vẫn cố chấp mời hoặc kí hợp đồng với nó thì coi như mùa hè 2026 không có trở lại nhé!", "Có day 10 thì cấm diễn luôn cũng được. Không cần thiết",... Thậm chí, một số người còn bày tỏ lo ngại ê-kíp sẽ phải chỉnh sửa hậu kỳ nếu làn sóng phản ứng tiếp tục tăng cao.

Không dừng lại ở đó, cư dân mạng còn "réo" luôn Tinh Hà Say Hi - format mới khác cũng quy tụ dàn Anh Trai đình đám. Dù NSX hiện chưa công bố danh sách nghệ sĩ tham gia chính thức, nhiều tài khoản đã chủ động tag thẳng NSX chương trình và yêu cầu không mời Hải Đăng Doo xuất hiện trong đội hình mùa mới.

Chúng tôi cũng đã liên hệ với NSX show thực tế Say Hi Rực Rỡ về trường hợp của Hải Đăng Doo và chờ phản hồi chính thức.

Ngoài các show thực tế, Hải Đăng Doo hiện còn xuất hiện trong poster Sao Nhập Ngũ Concert với vai trò khách mời trình diễn. Concert diễn ra vào ngày 9/5 tại Hà Nội, quy tụ nhiều nghệ sĩ đình đám tham dự. Từ 6/5, các buổi tổng duyệt của chương trình đã được diễn ra. Cho đến sáng 7/5, ồn ào của Hải Đăng Doo rộ lên và cư dân mạng cũng bắt đầu đưa ra nhiều ý kiến trái chiều về việc sự xuất hiện của nam ca sĩ liệu ảnh hưởng đến tính chất và ý nghĩa của chương trình không.

Trước những thắc mắc liên quan đến Hải Đăng Doo, BTC Sao Nhập Ngũ Concert chia sẻ với chúng tôi rằng phía chương trình cho biết đã tiếp nhận được thông tin và đang trao đổi với phía nghệ sĩ và sẽ có thông báo sớm nhất.

Động thái của Hải Đăng Doo và Lou Hoàng

Giữa lúc mạng xã hội đang rần rần bàn tán, nhất cử nhất động của Hải Đăng Doo và Lou Hoàng cũng bị cư dân mạng theo dõi sát sao. Hiện tại, các tài khoản mạng xã hội của những nghệ sĩ bị réo tên trong vụ ồn ào vẫn chưa có thêm động thái mới. Chúng tôi cũng đã liên hệ với Hải Đăng Doo và Lou Hoàng để tìm hiểu thêm về sự việc nhưng hiện chưa nhận được phản hồi.

Dù vậy, làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Dưới các bài đăng cũ của Hải Đăng Doo và Lou Hoàng, nhiều cư dân mạng liên tục để lại bình luận trái chiều, thậm chí có không ít ý kiến công kích gay gắt sau drama. Một bộ phận netizen cho rằng cần chờ phản hồi chính thức từ người trong cuộc trước khi đưa ra kết luận cuối cùng, tuy nhiên cũng có nhiều người thể hiện sự thất vọng và yêu cầu các nghệ sĩ phải sớm lên tiếng làm rõ mọi chuyện.

Chuyện gì đã xảy ra với Hải Đăng Doo và Lou Hoàng?

Sáng 7/5, mạng xã hội Threads xôn xao trước loạt bài đăng liên quan đến Hải Đăng Doo và Lou Hoàng. Nguồn cơn bắt đầu từ việc một cô gái có hơn 4,4 nghìn người theo dõi trên Facebook, phần giới thiệu cá nhân ghi đang sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng, bất ngờ đăng tải hình ảnh kèm tag thẳng tên Hải Đăng Doo cùng dòng trạng thái gây chú ý: "Hải Đăng Doo, sớm dữ rồi đó anh ơi".

Sự việc nhanh chóng thu hút bàn tán bởi bối cảnh trong ảnh được cho là bên trong một khách sạn sang trọng tại Đà Nẵng. Trong phòng xuất hiện nhiều chi tiết như đồ ăn, bóng bay và một số vật dụng khiến cư dân mạng đặt dấu hỏi. Đáng chú ý hơn, bức ảnh còn để lộ rõ khuôn mặt của Hải Đăng Doo trong trang phục áo choàng khách sạn. Hình xăm của chàng trai ngồi bên cạnh cô gái đăng ảnh giống với hình trên tay Lou Hoàng. Trong phòng này còn có thêm 1 cô gái đang ngồi ở góc bên phải.

Từ đây, hàng loạt nghi vấn liên quan đến mối quan hệ giữa hai cô gái xuất hiện trong căn phòng và Hải Đăng Doo, Lou Hoàng bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội.

Giữa lúc thông tin đang gây xôn xao, cư dân mạng tiếp tục "đào" lại nhiều chi tiết cho thấy Hải Đăng Doo và Lou Hoàng thực sự đã có mặt tại khách sạn này trong những ngày gần đây. Trước đó, cả hai được khán giả bắt gặp xuất hiện tại một photobooth ở Đà Nẵng vào ngày 6/5. Cùng thời điểm, Hải Đăng Doo cũng đăng story check-in tại một khách sạn với bố cục căn phòng, rèm cửa và cách bài trí được nhận xét khá giống với hình ảnh cô gái kia chia sẻ.

Trong khi đó, Lou Hoàng đăng clip nhảy trend cùng Hải Đăng Doo trên TikTok, tiết lộ cả hai đang có chuyến nghỉ lễ muộn tại Đà Nẵng. Khung cảnh phía sau trong video cũng bị netizen soi có nhiều điểm tương đồng với căn phòng đang gây tranh cãi.

Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn, cô gái đăng tải loạt hình ảnh nói trên đã nhanh chóng xoá bài và lên tiếng giải thích. Theo đó, cô cho biết toàn bộ hình ảnh đều được tạo bằng AI vì quá muốn có ảnh chung với Hải Đăng Doo sau lần gặp tại photobooth nhưng không thể chụp cùng nam ca sĩ do anh quá bận.

Cô gái kia đăng tải trên trang cá nhân: "Xin lỗi cộng đồng mạng, tất cả hình ảnh em vừa post đều là AL (AI- PV) vì em muốn chụp hình với anh Doo từ photobooth ở Đà Nẵng nhưng anh Doo vì quá bận nên em không thể có được tấm hình với anh Doo. Nên em đã sử dụng hình ảnh AI để tự làm content cho kênh của mình".

Dẫu vậy, phần giải thích này vẫn chưa thể làm dịu tranh cãi. Nhiều cư dân mạng cho rằng có khá nhiều điểm chưa hợp lý trong lời đính chính của cô gái. Netizen đặt câu hỏi nếu chỉ muốn tạo ảnh “đu idol”, tại sao bối cảnh lại là phòng khách sạn riêng tư thay vì không gian photobooth như lời kể. Bên cạnh đó, Hải Đăng Doo trong ảnh cũng xuất hiện với diện mạo không phải hình ảnh chỉn chu thường thấy trên sân khấu hay sự kiện.

Đáng chú ý, một số cư dân mạng còn soi ra chi tiết phản chiếu trong gương và cho rằng công nghệ AI hiện tại khó xử lý hoàn hảo những điểm này. Chính vì thế, lời giải thích của cô gái càng khiến sự việc trở nên ồn ào hơn trên các diễn đàn mạng xã hội.

