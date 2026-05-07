Cô gái nói dùng AI tạo ảnh tiệc tùng với Hải Đăng Doo tức tốc có động thái giữa bão dư luận

Hiện tại, sự việc Hải Đăng Doo và Lou Hoàng bị lan truyền ảnh riêng tư trong chuyến du lịch tại Đà Nẵng gây xôn xao. Nguồn cơn bắt đầu từ việc một cô gái sống tại Đà Nẵng, đăng clip xuất hiện trong một căn phòng cùng với Hải Đăng Doo và Lou Hoàng. Người này còn tag tên Hải Đăng Doo vào hình ảnh anh đang mặc áo choàng, tay cầm vật thể như quả bóng. Sau đó, cô gái này xoá ảnh, nói ảnh trên do AI tạo nhưng khiến netizen càng thêm chỉ trích.

Giữa lúc vụ việc liên quan đến Hải Đăng Doo và loạt hình ảnh gây tranh cãi trong khách sạn tại Đà Nẵng vẫn đang khiến mạng xã hội xôn xao, động thái mới nhất của cô gái đăng tải những bức ảnh này tiếp tục thu hút sự chú ý. Theo ghi nhận, sau khi bài đăng bắt đầu lan truyền mạnh trên các diễn đàn mạng xã hội, cô gái nói trên đã nhanh chóng xoá toàn bộ hình ảnh liên quan khỏi trang cá nhân. Không chỉ vậy, tài khoản Facebook của cô cũng chuyển sang chế độ khoá bảo vệ, hạn chế người lạ truy cập và tương tác.

Động thái này của cô gái Đà Nẵng khiến netizen càng thêm bàn tán, xôn xao. Trong khi đó, Lou Hoàng, Hải Đăng Doo hiện vẫn đang giữ những hình ảnh trong chuyến đi chơi Đà Nẵng này trên trang cá nhân.

Cô gái tại Đà Nẵng đăng clip vui chơi trong khách sạn với Hải Đăng Doo và Lou Hoàng bất ngờ khoá bảo vệ trang cá nhân

Cư dân mạng chỉ ra nhiều điểm bất hợp lý với lời giải thích ảnh do AI tạo

Giữa lúc sự việc gây xôn xao, cô gái đăng ảnh Hải Đăng Doo và Lou Hoàng lên tiếng: "Xin lỗi cộng đồng mạng, tất cả hình ảnh em vừa post đều là AL (AI- PV) vì em muốn chụp hình với anh Doo từ photobooth ở Đà Nẵng nhưng anh Doo vì quá bận nên em không thể có được tấm hình với anh Doo. Nên em đã sử dụng hình ảnh AI để tự làm content cho kênh của mình".

Trước đó, người này giải thích ảnh tiệc tùng là sản phẩm của AI

Ngoài việc viết sai AI thành AL, cư dân mạng còn chỉ ra nhiều điểm bất hợp lý trong lời giải thích này. Điều khiến netizen thắc mắc nhiều nhất chính là bối cảnh của những bức ảnh. Theo lời cô gái, toàn bộ hình ảnh chỉ được tạo bằng AI để đu idol sau khi không thể chụp cùng Hải Đăng Doo tại photobooth ở Đà Nẵng. Tuy nhiên, thay vì lựa chọn những background phổ biến như sân khấu, sự kiện hay khu vực photobooth đông người, loạt ảnh lại được dựng trong không gian khách sạn riêng tư. Ảnh AI tạo thường sẽ có độ nét căng, khuôn mặt rõ nhưng trong ảnh này Hải Đăng Doo chỉ xuất hiện mờ mờ ảo ảo.

AI thường không mô phỏng đúng các hiệu ứng vật lý như phản chiếu trong gương, kính, nước. Hình ảnh phản chiếu có thể biến dạng hoặc hoàn toàn không khớp với thực tế. Ngoài ra, ánh sáng và bóng đổ cũng thường bị lệch hướng, cường độ không hợp lý hoặc thiếu nhất quán.

Trong ảnh xuất hiện khá nhiều chi tiết khiến cư dân mạng chú ý như đồ ăn được bày sẵn trên bàn, bóng.. trong phòng cùng không gian khá thân mật. Không chỉ dừng lại ở đó, netizen còn soi kỹ nhiều chi tiết nhỏ trong ảnh và cho rằng mức độ chân thực vượt xa những sản phẩm AI thông thường. Đặc biệt, cư dân mạng phát hiện trong một vài khung hình có xuất hiện chi tiết phản chiếu qua gương. Theo nhiều ý kiến, đây là yếu tố mà công nghệ AI hiện nay vẫn thường xử lý chưa thật sự hoàn hảo, nhất là với các ảnh có nhiều lớp không gian và ánh sáng phức tạp.

Cư dân mạng chỉ ra nhiều điểm hình ảnh phản chiếu, bóng đen... đây là những điều Ai hiện chưa thể xử lý tốt và chân thật như thế kia

Ngoài ra, biểu cảm, góc chụp và cách ánh sáng trong phòng đổ lên gương mặt nhân vật cũng bị nhận xét trông khá tự nhiên, không có cảm giác "ảo" như những hình AI thường thấy trên mạng xã hội. Chính vì vậy, càng nhiều người đặt dấu hỏi liệu đây có thực sự là ảnh AI như lời giải thích hay không. Một số netizen còn cho rằng nếu đây chỉ là nội dung tạo bằng AI nhằm mục đích giải trí, cô gái hoàn toàn có thể chú thích ngay từ đầu để tránh gây hiểu lầm. Việc chỉ lên tiếng giải thích sau khi sự việc bắt đầu bị bàn tán rộng rãi khiến cộng đồng mạng càng thêm nghi ngờ.

Trùng hợp căn phòng cô gái đăng tại lại có nhiều góc giống hệt với ảnh của Lou Hoàng và Hải Đăng Doo

Hải Đăng Doo hiện vẫn giữ im lặng, anh sắp xuất hiện trong show thực tế và concert Sao Nhập Ngũ

Lou Hoàng cũng chưa có phản hồi trước những thông tin gây xôn xao

