Màn hội ngộ "cháy" sân khấu Single with STYLE của Dương Domic, JSOL và Hải Đăng Doo

Khán giả trẻ bùng nổ cùng Dương Domic, JSOL và Hải Đăng Doo

Dù thời tiết không thuận lợi với vài cơn mưa lớn nhưng không khí tại sự kiện Single with STYLE - STYLE Square như "vỡ òa" khi bộ ba "anh trai" đình đám - Dương Domic, JSOL và Hải Đăng Doo xuất hiện. Sự kiện giao lưu và hát tặng đã thu hút một lượng lớn fan hâm mộ đổ về, biến không gian mua sắm trở thành sân khấu đầy sôi động. Các fan hâm mộ đã không ngần ngại hô vang tên thần tượng, bật flash điện thoại để thể hiện tình cảm của mình. Dương Domic, JSOL và Hải Đăng Doo cũng không phụ lòng người hâm mộ khi liên tục tương tác, gửi tặng những nụ cười thân thiện và những câu chào ấm áp.

Với vẻ ngoài điển trai cùng phong cách thời thượng khi kết hợp với trang sức STYLE By PNJ, Dương Domic, JSOL và Hải Đăng Doo đã nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn khi xuất hiện. Không chỉ vậy, những màn trình diễn của họ còn khiến khán giả không thể rời mắt. Mỗi ca khúc, mỗi điệu nhảy đều được dàn dựng công phu, thể hiện sự đầu tư nghiêm túc của cả ekip.

Nam ca sĩ JSOL mang đến một màu sắc trẻ trung, năng động với những vũ điệu sôi động, cuốn hút khán giả bằng những bản remix đầy năng lượng như "Độc thân (Remix)", "Hết yêu thật sao" và "Sài Gòn hôm nay mưa (Remix)". Trong khi đó, Hải Đăng Doo, vẻ ngoài điển trai và giọng hát ngọt ngào của anh chàng, đã khiến không ít fan nữ "đổ gục" với những bản ballad sâu lắng, da diết như "Thế là chết rồi", "Mình thấy kết nhau là yêu" và "Chuyện chúng ta sau này (Remix)". Còn Dương Domic, với chất giọng trầm ấm và đầy cảm xúc, đã đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc với những ca khúc làm nên tên tuổi của mình như "A đến Ă", "Yêu em 2 ngày" và bản hit "Tràn bộ nhớ".

Sự kiện giao lưu không chỉ là cơ hội để các fan hâm mộ thể hiện tình cảm với thần tượng mà còn là dịp để các "anh trai" gửi lời cảm ơn đến những người đã luôn ủng hộ. Dương Domic, JSOL và Hải Đăng Doo chia sẻ rằng họ rất vui khi nhận được tình cảm của khán giả và hứa hẹn sẽ tiếp tục nỗ lực mang đến những sản phẩm âm nhạc chất lượng hơn nữa.

Bên cạnh màn trình diễn của các "anh trai", sân khấu của Single with STYLE - STYLE Square còn bùng nổ với màn trình diễn catwalk của 5 thương hiệu thời trang với các phong cách khác nhau: Into.eight - Edgy, Dottie - Ngọt ngào, Rechic - Thanh lịch, Sissy Nation - Dịu dàng, Tartan - Cá tính.

Và tận hưởng loạt ưu đãi cùng cơn mưa quà tặng từ STYLE By PNJ

Không chỉ mang đến màn trình diễn mãn nhãn về thời trang và âm nhạc, sự kiện còn tạo ra một sân chơi sôi động, nơi các bạn trẻ tự do thể hiện cá tính và khám phá phong cách thời trang của riêng mình. Ngay từ 9h sáng, rất đông bạn trẻ đã có mặt tại Aeon Mall Tân Phú, TP.HCM để check-in tại quảng trường thời trang sôi động và cá tính của Single with STYLE - STYLE Square. Bên cạnh những gian hàng trưng bày các sản phẩm thời trang, trang sức đến từ nhãn hàng STYLE By PNJ và các thương hiệu đồng hành, sự kiện còn có rất nhiều hoạt động thú vị như:

- Sống ảo thả ga: Với những góc check-in cực chất, các bạn trẻ đã có những bức ảnh "sống ảo" cực kỳ ấn tượng.

- Tham gia STYLE Workshop: Học cách phối quần áo, trang sức và phụ kiện cùng các stylist đình đám Tukie, An Đặng, Nou Huy. Với thế mạnh riêng cùng khả năng nắm bắt xu hướng thời trang giới trẻ, các stylist đã đưa ra những gợi ý hữu ích để bạn biết cách phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm để tìm ra phong cách thời trang độc đáo cho riêng mình.

- Nhận cơn mưa quà tặng và ưu đãi: Các bạn trẻ tham gia sự kiện được thỏa sức chọn lựa những bộ trang sức và trang phục yêu thích với mức giá hấp dẫn và rinh về hàng loạt quà tặng bất ngờ từ nhãn hàng STYLE By PNJ cùng các thương hiệu đồng hành.

- Giải mã "thoát ế": Căn phòng ma thuật cùng những lá bài tarot đã mang đến những trải nghiệm thú vị và bất ngờ.

Single with STYLE - STYLE Square không chỉ là một sự kiện thời trang đơn thuần mà còn là điểm hẹn check-in đặc sắc cho cộng đồng trẻ yêu thời trang tự tin khám phá và thể hiện cá tính, với nhiều hoạt động trải nghiệm, mua sắm và giải trí thú vị. Sự kiện đã thành công thu hút sự quan tâm và để lại những ấn tượng khó quên trong lòng các bạn trẻ.

