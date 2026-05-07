Chấn động danh sách đen Met Gala: Vợ chồng con cả ngỗ nghịch của Beckham top 1, top 3 "đút lót cửa sau" để có vé vào phút chót

Met Gala 2026 đã diễn ra vào ngày 5/5 (giờ Việt Nam). Dù đại tiệc thời trang lớn nhất hành tinh đã kết thúc, song những câu chuyện bên lề vẫn được dân tình bàn tán không ngớt. Trong đó, có việc "bà đầm thép" Anna Wintour - Tổng biên tập Vogue - "cấm cửa" 1 số ngôi sao đến tham dự không chỉ Met Gala năm nay mà còn nhiều năm về sau.

Theo tờ Page Six, Anna Wintour đã cho vợ chồng Brooklyn Beckham và Nicola Peltz vào "danh sách đen" của Met Gala. Nguyên nhân đến từ việc Anna Wintour là bạn thân của Victoria và David Beckham. Do đó, bà đã thể hiện sự ủng hộ, đứng về phía vợ chồng nhà Beckham trong lúc họ xảy ra cuộc chiến gia tộc với con trai cả và con dâu tỷ phú.

Để không làm ảnh hưởng đến giao tình với Victoria và David Beckham, Anna Wintour đã thẳng tay loại Brooklyn và Nicola Peltz ra khỏi nhóm khách mời thường niên của Met Gala, thay vào đó là cho Romeo Beckham thế chỗ. Trước đó, Brooklyn và Nicola Peltz đã tham dự Met Gala vào các năm 2021, 2022 và 2023. Năm 2024, Brooklyn Beckham dự sự kiện 1 mình.

Anna Wintour đã cho vợ chồng Brooklyn Beckham và Nicola Peltz ra rìa sau khi họ quay lưng, tố cáo cha mẹ Victoria - David Beckham ầm ĩ . Ảnh: Getty Images, Shutterstock.

Tổng biên tập Vogue đứng về phía vợ chồng Victoria và David Beckham. Bà đã cho Romeo Beckham thế chỗ vợ chồng anh trai cả. Ảnh: Getty Images.

Ngôi sao thứ 2 bị gạt khỏi Met Gala là Nicki Minaj. Theo chuyên trang Naughty But Nice, nữ rapper này không chỉ bị Met Gala cấm cửa mà còn bị cả Hollywood ghẻ lạnh. "Hollywood hiện ngừng phản hồi các cuộc gọi từ phía nữ nghệ sĩ. Lời mời tham dự sự kiện của Nicki không hề giảm dần mà đã biến mất hoàn toàn" , nhà báo Rob Shuter dẫn lời các nguồn tin nội bộ uy tín.

Nguyên nhân xuất phát từ những phát ngôn và động thái liên quan đén các vấn đề nhạy cảm của Nicki Minaj từ cuối năm 2025. Điều này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của nữ rapper.

Không chỉ Met Gala, Nicki Minaj còn bị gạt bỏ khỏi các hoạt động giải trí ở Hollywood. Ảnh: Getty Images.

Người cuối cùng từng bị Anna Wintour "gạch tên" khỏi Met Gala là nữ diễn viên Blake Lively. Lý do khiến Tổng biên tập Vogue có ý định gạt bỏ minh tinh này đến từ việc cô xảy ra cuộc chiến pháp lý căng thẳng, dai dẳng với đạo diễn Justin Baldoni và bị công chúng tẩy chay.

Cụ thể đạo diễn Justin Baldoni đã đệ đơn kiện mỹ nhân đẹp nhất thế giới, yêu cầu đền bù số tiền lên đến 400 triệu USD (10,2 nghìn tỷ đồng), với cáo buộc cô đã vượt quyền, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ và chất lượng dự án It Ends With Us. Không ngồi im, Blake Lively đệ đơn lên Cơ quan Quyền dân sự California, tố đạo diễn Justin Baldoni đã tạo ra môi trường làm việc độc hại. Đáp trả, phía Baldoni đã công bố loạt cáo buộc chỉ rõ vợ chồng Blake Lively đã tiến hành các chiến dịch bôi nhọ có tổ chức nhằm hạ thấp uy tín của anh trong ngành. Với việc Blake Lively dính kiện tụng căng thẳng, hình ảnh và danh tiếng lao dốc, bà Anna Wintour đã rất đắn đo đối với trường hợp của Blake Lively.

Tuy nhiên, vào phút chót Blake Lively đã có vé đến Met Gala 2026 nhờ dàn xếp thành công vụ kiện với đạo diễn Justin Baldoni. Chính sự kiện này đã khiến Tổng biên tập Vogue thay đổi quyết định. Theo 1 số nguồn tin bên lề, Blake Lively còn đi cửa sau chi 100.000 USD (khoảng 2,5 tỷ đồng) để đóng góp cho quỹ của Bảo tàng Metropolitan nhằm chắc suất xuất hiện tại đêm tiệc thời trang lớn nhất hành tinh.

Blake Lively giành vé đến Met Gala vào phút chót. Ảnh: Instagram

Mặt trái của tiệc từ thiện dành cho giới thượng lưu: Cấm khách mời vì tư thù cá nhân

Với tầm ảnh hưởng trên toàn cầu, vé vào cửa Met Gala được trở nên xa xỉ và được truy lùng khắp nơi. Tuy nhiên, không phải cứ ai bỏ tiền mua vé là có thể tham dự. Vé chỉ là điều kiện đủ, còn muốn đặt chân lên thảm đỏ sự kiện họ phải có được cái gật đầu của Anna Wintour - người phê duyệt danh sách khách mời cuối cùng. Do Anna Wintour nắm quyền lực tuyệt đối, đã có không ít khách mời bị cấm tham dự sự kiện vì đắc tội, làm phật ý hay đe dọa đến các mối quan hệ của Tổng biên tập Vogue.

Nhà tư vấn thời trang kiêm diễn viên người Tim Gunn từng là khách mời thường xuyên của Met Gala. Nhưng từ năm 2006 trở đi, ông đã bị Met Gala cấm cửa vĩnh viễn vì xảy ra tranh chấp với Anna Wintour. Năm 2018, trả lời câu hỏi "Bà sẽ không bao giờ mời ai quay lại Met Gala?", Anna Wintour đã không ngần ngại nói tên Tổng thống Donald Trump. Ông Trump và phu nhân từng tham dự Met Gala năm 2015.

Met Gala 2015 là lần cuối cùng Tổng thống Donald Trump và phu nhân tham dự sự kiện tiếng tăm này. Ảnh: WireImage

Dù vậy, người nổi tiếng vẫn có thể thoát khỏi "danh sách đen" của Anna Wintour nếu như chịu hạ mình đi cầu xin bà. Cách này từng người mẫu Kate Upton chứng thực. Cô đã gặp riêng "bà đầm thép" để xin xỏ và "đút lót" số tiền 25.000 đô la (575 triệu đồng). Kết quả là siêu mẫu đã có một chỗ ngồi tại buổi dạ tiệc. Chiêu trò "đi cửa sau" này đã có không ít khách mời áp dụng và ít nhiều thành công.

Kate Upton đã phải đi van xin Anna Wintour để được đến tham dự Met Gala. Ảnh: Getty Images

Nguồn: Page Six