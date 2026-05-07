Cả MXH đang phát hoảng trước diện mạo thảm họa của “thánh sống” Kang Dong Won trong sự kiện mới

Trưa 7/5, tờ SPOTV NEWS đưa tin, “thánh sống Kbiz” Kang Dong Won vừa dự sự kiện họp báo ra mắt bộ phim điện ảnh mang tên Wild Thing. Ngay sau khi sự kiện kết thúc, tài tử họ Kang đã nhanh chóng leo hot search ầm ầm, trở thành chủ đề gây bàn tán sôi nổi trên khắp các diễn đàn trực tuyến ở Hàn Quốc. Đáng nói, nam diễn viên thu hút được sự quan tâm lớn không phải nhờ visual mà lại vì yếu tố thời trang. Theo đó, Kang Dong Won hiện bị chê bai tan tác trên mọi mặt trận vì phong cách ăn mặc khó hiểu, tự biến mình thành thảm họa trong sự kiện mới đây.

Được biết, nam diễn viên sinh năm 1981 diện tới buổi họp báo chiếc áo len hồng bó sát trông khá sến sẩm. Đặc biệt, Kang Dong Won còn thắt thêm chiếc nơ khổng lồ có kích thước gần bằng khuôn mặt mình, điều này càng khiến nam diễn viên thêm phần sến súa. Không chỉ mất điểm với trang phục thảm họa, không ăn nhập gì với nhau, Kang Dong Won cũng bị 1 bộ phận khán giả nhận xét là đã bắt đầu lộ rõ dấu hiệu của tuổi tác trên gương mặt và đánh mất khí chất năm xưa.

Kang Dong Won diện áo len hồng bó sát còn kết hợp thêm phụ kiện là chiếc nơ sến súa, gây hoang mang cực mạnh.

Nam diễn viên tự biến mình thành thảm họa trong 1 sự kiện quan trọng như họp báo ra mắt phim.

Kang Dong Won còn bị nhận xét là dần lộ ra những dấu hiệu của tuổi tác, không còn ánh hào quang và aura hút mắt nữa.

Trang phục sến khiến Kang Dong Won bị lạc quẻ giữa dàn sao cùng dự buổi họp báo tuyên truyền phim.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, công chúng sốc nặng, “bật ngửa” khi chứng kiến màn lộ diện mới đây của Kang Dong Won: “Hết cả hồn, sao Kang Dong Won tự dưng thành ra thế này?”, “So với cái nơ khổng lồ thì cái áo len bó sát kia trông còn khó hiểu hơn ấy”, “Kể cả có là Park Bo Gum hay Song Kang mặc thì chắc cũng không cứu nổi đâu. Đơn giản là cái áo nhìn thảm họa quá”, “1 bức ảnh kỳ quặc để đời vừa mới xuất hiện”, “Phong cách gì thế này?”, “Cũng có thể không phải do nam diễn viên lựa chọn trang phục như vậy. Biết đâu là stylist báo hại thì sao. Mà chắc stylist cũng phải có thù với Kang Dong Won nên mới cho anh ấy ăn mặc kiểu như vậy”, “Xin lỗi nhưng lần này em không thể bảo vệ được anh nữa rồi”, “Nhìn mà thấy ngại giùm thật luôn đó” ,...

Trên thực tế, đây không phải lần đầu Kang Dong Won bị chê mặc xấu, nhưng những lần trước làn sóng công kích, chê bai chưa tới mức dữ dội và dâng cao như lần này.

Trong quá khứ, tài tử 8X từng nhiều lần bị chê ăn mặc rườm rà, kém sang khi dự các sự kiện lớn.

Kang Dong Won sinh năm 1981, chính thức ra mắt showbiz khi vừa tròn 19 tuổi với tư cách người mẫu sau khi vô tình lọt vào mắt xanh của 1 công ty chuyên đào tạo model. Sau lần được nhận vào vai diễn trong MV I Swear của Jo Sung Mo, Kang Dong Won đã bắt đầu có hứng thú với diễn xuất nên quyết định đăng ký 1 số lớp học để theo đuổi đam mê. Anh từ bỏ nghề người mẫu và xuất hiện lần đầu với tư cách diễn viên trong bộ phim truyền hình Country Princess vào năm 2003. 1 năm sau đó, Kang Dong Won đã trở thành cái tên nổi đình đám với bộ phim kinh điển Temptation of Wolves. Từ đó trở đi, sự nghiệp diễn xuất của Kang Dong Won vô cùng thuận lợi, anh liên tiếp có những tác phẩm thành công vang dội về mặt danh tiếng.

Trước khi Kang Dong Won ra mắt, showbiz Hàn vốn chuộng những nam diễn viên có nét đẹp nam tính. Thế nhưng kể từ khi mỹ nam họ Kang xuất hiện, 1 chuẩn mực vẻ đẹp kiểu mới cũng bắt đầu ra đời tại Kbiz. Đó là “mỹ nam đẹp hơn hoa” - ý chỉ những người có vẻ ngoài thư sinh, mang phong cách mềm mại, đáng yêu. Cho đến nay, “mỹ nam đẹp hơn hoa” vẫn là phong cách mà rất nhiều idol xứ Hàn hướng tới.

Vẻ đẹp xuất chúng, lối diễn xuất ấn tượng cộng thêm IQ cao ngút ngàn lên tới 137 cùng trình độ học vấn ấn tượng lại còn có đời tư sạch bóng scandal, tất cả những điều này đã khiến Kang Dong Won được tung hô như mỹ nam hoàn hảo bậc nhất ở Kbiz. Anh cũng là ngôi sao duy nhất trong showbiz Hàn được gọi với cái tên “thánh sống” suốt bao năm qua, từng trở thành hình mẫu lý tưởng của hàng loạt siêu sao đình đám như Suzy, Jang Nara, Park So Dam, Taeyeon,...

Trước khi bị chê bai tơi tả với hình ảnh trong sự kiện mới, Kang Dong Won từng là 1 trong những tượng đài nhan sắc ở Kbiz.

Nguồn: SPOTV NEWS