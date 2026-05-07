Phía Hải Đăng Doo lên tiếng hình ảnh nghi sử dụng bóng cười cùng cô gái lạ: Là ảnh AI, bị cắt ghép với mục đích bôi nhọ

Sự việc Hải Đăng Doo bị một cô gái tại Đà Nẵng tag vào bức ảnh chụp tại khách sạn, không gian riêng tư gây xôn xao mạng xã hội. Trong bức ảnh này, netizen còn soi ra cánh tay của một người đàn ông có hình xăm hao hao với Lou Hoàng. Cùng thời điểm trên, Lou Hoàng và Hải Đăng Doo cùng check in du lịch tại Đà Nẵng, không gian giống với bức ảnh bị cô gái lạ lan truyền. Ngay lập tức, công chúng bày tỏ bức xúc vì cho rằng Hải Đăng Doo có hành vi thiếu chuẩn mực là sử dụng bóng cười trong khách sạn.

Liên quan đến sự việc này, chúng tôi đã liên hệ với Hải Đăng Doo để làm rõ vấn đề. Trao đổi với chúng tôi, đại diện Hải Đăng Doo phủ nhận các thông tin liên quan đến nghi vấn nam ca sĩ sử dụng bóng cười. Người này nhấn mạnh hình ảnh đang lan truyền không phải Hải Đăng Doo và cho biết không quen biết cô gái đăng ảnh. Đại diện cũng cho biết những hình ảnh trên là ảnh ghép với mục đích bôi nhọ hình ảnh Hải Đăng Doo.

Hải Đăng Doo phủ nhận nghi vấn sử dụng bóng cười, xuất hiện trong ảnh 1 cô gái tại Đà Nẵng

Ồn ào Hải Đăng Doo, Lou Hoàng lộ ảnh riêng tư ở khách sạn

Nguồn cơn bắt đầu từ việc một cô gái có hơn 4,4 nghìn người theo dõi trên Facebook, phần giới thiệu cá nhân ghi đang sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng, bất ngờ đăng tải hình ảnh kèm tag thẳng tên Hải Đăng Doo cùng dòng trạng thái gây chú ý: "Hải Đăng Doo, sớm dữ rồi đó anh ơi".

Sự việc nhanh chóng thu hút bàn tán bởi bối cảnh trong ảnh được cho là bên trong một khách sạn sang trọng tại Đà Nẵng. Trong phòng xuất hiện nhiều chi tiết như đồ ăn, bóng bay và một số vật dụng khiến cư dân mạng đặt dấu hỏi. Hình xăm của chàng trai ngồi bên cạnh cô gái đăng ảnh giống với hình trên tay Lou Hoàng. Trong phòng này còn có thêm 1 cô gái đang ngồi ở góc bên phải.

Bức ảnh gây xôn xao nghi Hải Đăng Doo dùng bóng cười lan truyền trên MXH

Giữa lúc thông tin đang gây xôn xao, cư dân mạng tiếp tục "đào" lại nhiều chi tiết cho thấy Hải Đăng Doo và Lou Hoàng thực sự đã có mặt tại khách sạn này trong những ngày gần đây. Trước đó, cả hai được khán giả bắt gặp xuất hiện tại một photobooth ở Đà Nẵng vào ngày 6/5. Cùng thời điểm, Hải Đăng Doo cũng đăng story check-in tại một khách sạn với bố cục căn phòng, rèm cửa và cách bài trí được nhận xét khá giống với hình ảnh cô gái kia chia sẻ.

Hải Đăng Doo và Lou Hoàng check in trong khách sạn có bối cảnh tương tự bức ảnh lan truyền

Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn, cô gái đăng tải loạt hình ảnh nói trên đã nhanh chóng xoá bài và lên tiếng giải thích. Theo đó, cô cho biết toàn bộ hình ảnh đều được tạo bằng AI vì quá muốn có ảnh chung với Hải Đăng Doo sau lần gặp tại photobooth nhưng không thể chụp cùng nam ca sĩ do anh quá bận.

Cô gái kia đăng tải trên trang cá nhân: "Xin lỗi cộng đồng mạng, tất cả hình ảnh em vừa post đều là AL (AI- PV) vì em muốn chụp hình với anh Doo từ photobooth ở Đà Nẵng nhưng anh Doo vì quá bận nên em không thể có được tấm hình với anh Doo. Nên em đã sử dụng hình ảnh AI để tự làm content cho kênh của mình".

Hiện cô gái này cũng đã khoá bảo vệ trang cá nhân.

Phản hồi của cô gái đăng ảnh Hải Đăng Doo gây tranh cãi

Tình thế hiện tại của Hải Đăng Doo

Sau khi ồn ào bùng nổ, theo ghi nhận từ Google Trends tại Việt Nam, cụm từ "hải đăng doo là ai" tăng đột biến, cho thấy mức độ quan tâm cực lớn từ dư luận. Trong khi đó trên Threads, từ khóa liên quan đến Hải Đăng Doo cũng xuất hiện dày đặc. Theo thống kê hiển thị trên Threads, chủ đề "Hải Đăng Doo lộ ảnh bóng cười" trở thành cụm từ được tìm kiếm và đã có hơn 718 nghìn lượt thảo luận - con số đủ cho thấy độ phủ sóng khủng của drama này trên mạng xã hội.

Hiện tại, các tài khoản mạng xã hội của những nghệ sĩ bị réo tên trong vụ việc vẫn chưa có thêm động thái mới.

Về phía chương trình Sao Nhập Ngũ concert sắp có Hải Đăng Doo tham gia, phía fanpage có động thái gây chú ý. Cụ thể, Fanpage chính thức của Sao Nhập Ngũ đã âm thầm ẩn poster xác nhận Hải Đăng Doo tham gia Concert Day 2. Động thái này nhanh chóng thu hút sự chú ý trên các diễn đàn mạng xã hội, đặc biệt khi trước đó hình ảnh nam ca sĩ vẫn xuất hiện trong danh sách nghệ sĩ biểu diễn được công bố chính thức. Hiện phía chương trình vẫn chưa đưa ra thông báo cụ thể liên quan đến việc Hải Đăng Doo có tiếp tục tham gia concert hay không.

Hải Đăng Doo bị gỡ ảnh khỏi bài giới thiệu trên page Sao Nhập Ngũ concert