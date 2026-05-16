Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố 5 vụ án hình sự về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan", quy định tại Điều 225 Bộ luật Hình sự. Trong đó có vụ án xảy ra tại Trung tâm Giọng ca để đời, khởi tố bị can Diệp Văn Lập (ca sĩ Quang Lập), chủ Trung tâm Giọng ca để đời. Ngay lập tức thông tin về ca sĩ Quang Lập thu hút sự chú ý của công chúng.

Ca sĩ Quang Lập bị khởi tố về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan"

Quang Lập sinh năm 1978 tại An Giang, được biết đến rộng rãi từ khoảng năm 2015 khi phát hành các sản phẩm bolero trên nền tảng YouTube. Anh gắn bó với trung tâm Giọng ca để đời, nơi quy tụ nhiều giọng hát trữ tình và tạo dựng được tệp khán giả riêng. Quang Lập sở hữu chất giọng trầm ấm, thiên về tự sự, không đặt nặng kỹ thuật mà chú trọng cảm xúc. Những ca khúc như Về đâu mái tóc người thương, Đêm buồn tỉnh lẻ, Sầu tím thiệp hồng, T hành phố buồn, Nhật ký đời tôi từng đạt lượng nghe lớn trên các nền tảng số.

Hiện tại, kênh YouTube của nam ca sĩ sở hữu hơn 1,3 triệu lượt đăng ký, Fanpage có hơn 2.5 triệu người theo dõi và vẫn duy trì hoạt động đều đặn. Các sản phẩm âm nhạc của anh thường được đầu tư theo hướng tối giản, tập trung vào giọng hát thay vì hình ảnh hoành tráng.

Ngoài biểu diễn, Quang Lập còn tham gia sản xuất các sản phẩm âm nhạc và từng chia sẻ rằng tiêu chí lựa chọn nghệ sĩ là khả năng cảm thụ, truyền tải cảm xúc với dòng nhạc bolero. Trong bối cảnh thị trường âm nhạc thay đổi, anh vẫn duy trì được lượng khán giả trung thành thông qua nền tảng trực tuyến.

Ca sĩ Quang Lập có kênh hàng triệu người theo dõi, đạt số lượng view khủng

Ca sĩ Quang Lập từng bị cưỡng chế bàn giao nhà

Ngày 1/5, cơ quan thi hành án dân sự TP.HCM đã ra quyết định cưỡng chế, buộc ông Diệp Văn Lập (tức ca sĩ Quang Lập) cùng những người liên quan phải bàn giao căn nhà đang tranh chấp cho bà Nguyễn Thị Nguyệt trước thời hạn quy định. Quyết định này được đưa ra dựa trên bản án phúc thẩm có hiệu lực từ tháng 9/2025.

Nguồn cơn vụ việc xuất phát từ một giấy mua bán nhà viết tay lập từ năm 2014 giữa bà Nguyệt và một cá nhân khác. Sau quá trình xét xử, tòa án xác định giao dịch này không hợp lệ về mặt pháp lý do vi phạm quy định về hình thức và nội dung, đồng thời không đủ điều kiện phát sinh quyền sở hữu. Từ đó, tòa tuyên hủy giao dịch và buộc phía liên quan phải trả lại tài sản cho nguyên đơn. Bản án phúc thẩm có hiệu lực ngay, kéo theo việc thi hành cưỡng chế trong thời gian tới.

Tại phiên phúc thẩm, hội đồng xét xử đã xem xét toàn diện hồ sơ, tài liệu và lời trình bày của các bên liên quan. Sau quá trình nghị án, tòa xác định giấy bán nhà viết tay giữa bà Nguyệt và ông Trọng không đáp ứng các điều kiện pháp lý theo quy định hiện hành, do vi phạm cả về hình thức lẫn nội dung. Cụ thể, căn nhà là tài sản chung của vợ chồng nhưng văn bản chuyển nhượng không có chữ ký của người chồng, đồng thời không được công chứng hoặc chứng thực theo quy định tại khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013.

Hồi đầu tháng, ca sĩ Quang Lập liên quan đến vụ bị cưỡng chế nhà

Trên cơ sở đó, HĐXX quyết định hủy giấy mua bán nhà, đồng thời buộc ông Diệp Văn Lập cùng những người đang sinh sống hoặc liên quan phải bàn giao lại căn nhà cho nguyên đơn. Tòa xác định không có căn cứ buộc bà Nguyệt hoàn trả số tiền 1,3 tỷ đồng được cho là đã nhận trước đó, cũng như không phải bồi thường khoản 1,1 tỷ đồng là phần chênh lệch giá trị tài sản như bản án sơ thẩm từng tuyên. Đối với yêu cầu của ông Nguyễn Quang Trọng về việc công nhận giấy mua bán nhà là hợp pháp để thực hiện thủ tục sang tên, HĐXX không chấp nhận. Tòa nhận định giao dịch này không hợp lệ về mặt pháp lý nên không thể làm căn cứ phát sinh quyền sở hữu.

Trong quá trình xét xử, ông Trọng cho rằng đã giao cho bà Nguyệt số tiền 1,3 tỷ đồng theo thỏa thuận mua bán, tuy nhiên không xuất trình được chứng cứ chứng minh việc giao nhận tiền. Kết quả giám định cho thấy phần nội dung bổ sung trong bản photo giấy mua bán liên quan đến khoản nợ giữa các bên là do chính ông Trọng viết, nên không đủ cơ sở pháp lý để xem xét các yêu cầu phát sinh từ hợp đồng vô hiệu. Trong suốt quá trình xét xử, phía ca sĩ Quang Lập và ông Trọng không trực tiếp tham gia mà ủy quyền cho đại diện pháp lý. Quan điểm của phía bị đơn cho rằng giao dịch mua bán là có thật, song không được tòa chấp nhận sau khi đối chiếu các chứng cứ và quy định pháp luật.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực ngay sau khi tuyên, đồng nghĩa với việc quyết định buộc bàn giao nhà phải được thi hành theo quy định.

