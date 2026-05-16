Jeon Ji Hyun đổ bộ Cannes 2026: Bị "ống kính tử thần" bóc mẽ làn da lão hóa, clip cam thường có gây thất vọng?

Getty Images - dịch vụ cung cấp hình ảnh trực tuyến lớn nhất thế giới - từ lâu đã trở thành "cơn ác mộng" đối với giới nghệ sĩ mỗi khi dự sự kiện. Những bức ảnh do đơn vị này tung ra đều ít qua chỉnh sửa, thật đến từng lỗ chân lông, khiến nhiều nghệ sĩ bị bóc trần nhan sắc. Do đó, Getty Images bị gọi là "hung thần", "ống kính tử thần". Và mới đây Jeon Ji Hyun đã trở thành "nạn nhân" tiếp theo của Getty Images khi đổ bộ Cannes 2026.

Theo đó, “mợ chảnh” Jeon Ji Hyun vừa cùng Ji Chang Wook, Shin Hyun Bin, Go Soo... tham dự buổi quảng bá, công chiếu tác phẩm điện ảnh Colony do mình đóng chính tại liên hoan phim tầm cỡ thế giới. Ngay sau sự kiện, hình ảnh của Jeon Ji Hyun dưới ống kính của truyền thông, đặc biệt là Getty Images đã được cộng đồng mạng truyền tay nhau rầm rộ. Khi những bức ảnh chất lượng cao của Getty được tung ra, nhan sắc của nữ diễn viên 1981 bị dìm đáng kể. Ở góc ảnh siêu cận mặt, "hung thần" này phơi bày dấu hiệu lão hóa vì tuổi tác của minh tinh xứ Hàn. Chưa kể, phong cách trang điểm đánh nền mỏng nhẹ tự nhiên, đánh son bóng màu nude khi tham dự sự kiện ngoài trời càng khiến cô trông nhợt nhạt, thần sắc kém qua ống kính của Getty.

Jeon Ji Hyun có buổi họp báo quảng bá tác phẩm điện ảnh Colony mà mình đóng chính ngoài trời tại LHP Cannes 2026. Cô diện trang phục đơn giản với áo sơmi trắng, quần đen. Kiểu trang điểm tự nhiên, tóc tai rối bời khiến minh tinh xứ Hàn trông nhợt nhạt, kém tươi tắn, không khác gì để mặt mộc và luộm thuộm qua ống kính có độ phân giải cao của "hung thần" Getty Images. Ảnh: Getty Images.

Trong chụp cận mặt, nữ diễn viên lộ nếp nhăn ở vùng mắt, làn da khô khốc kém mượt mà. Ảnh: Getty Images.

Không chỉ Getty Images mà truyền thông Trung - Hàn cũng bắt được những dấu hiệu lão hóa trên gương mặt của "mợ chảnh" khi zoom cận. Dù vậy, Khán giả vẫn dành rất nhiều lời khen ngợi vì cô đã chọn cách "già đi một cách tự nhiên", không giấu diếm và không cố gắng níu giữ thanh xuân. Ảnh: Weibo.

Sau khi bị Getty Images phơi bày nhan sắc thật lão hóa, Jeon Ji Hyun phục thù với màn lên đồ đầy khí chất khi đổ bộ thảm đỏ Cannes. Tham dự buổi công chiếu phim chính thức, nữ diễn viên xuất hiện với vẻ đẹp rạng ngời, sang chảnh và thanh lịch xứng danh "đại minh tinh". Jeon Ji Hyun vẫn giữ nguyên phong cách trang điểm tone nude, đánh nền mỏng nhẹ căng bóng nhưng từng vùng trên gương mặt được nhấn nhá đậm hơn để phù hợp với việc đi thảm đỏ vào ban đêm. Điều này giúp Jeon Ji Hyun tỏa sáng. Nhan sắc của cô qua video cam thường và ống kính truyền hình trực tiếp của Cannes nhận được cơn mưa lời khen của khán giả.

Visual cam thường sáng bừng của Jeon Ji Hyun trên thảm đỏ. Ảnh: X.

JMinh tinh xứ Hàn và tài tử Ji Chang Wook qua ống kính truyền hình trực tiếp Cannes. Nguồn: X.

Khi lên đồ, làm tóc và trang điểm chỉnh chu, minh tinh Vì Sao Đưa Anh Tới đẹp 10 điểm không có nhưng, khiến người hâm mộ khó lòng rời mắt. Cô sánh đôi cùng bạn diễn Ji Chang Wook bảnh bao, điển trai trên thảm đỏ Cannes. Ảnh: X.

Jeon Ji Hyun diện nguyên cây trắng, toát lên phong thái thanh lịch, sang trọng và vẻ quyến rũ gần như chưa bị phai mờ bởi thời gian. Ảnh: X.

Tuy nhiên, nếu nói Jeon Ji Hyun không có khuyết điểm nhan sắc là không đúng. Ở tuổi 45, cô đã xuất hiện tình trạng lão hóa trên gương mặt. Thế nhưng, dấu vết thời gian này cũng bị lu mờ trước khi chất sang chảnh và sự tự tin của minh tinh xứ Hàn. Ảnh: Sina.

Jeon Ji Hyun, Ji Chang Wook và ekip Colony trên thảm đỏ Cannes 2026. Ảnh: Getty Images.

