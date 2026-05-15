Thông tin mới nhất vụ Miu Lê sử dụng trái phép chất ma tuý

Tối 14/5, trên trang chính thức của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thuộc Bộ Công an đã thông báo diễn biến mới liên quan đến việc Miu Lê bị điều tra vì nghi án ma tuý tại Hải Phòng. Theo đó, Viện VKSND khu vực 4, TP Hải Phòng đã phê chuẩn quyết định khởi tố 3 bị can trong vụ Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại Cát Bà. Trong số những người bị khởi tố không có Lê Ánh Nhật (ca sĩ Miu Lê). Nữ ca sĩ sẽ bị xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý và áp dụng biện pháp quản lý tại địa phương trong thời hạn 1 năm.

Đến mới đây, trang thông tin này vừa đăng tải thêm thông tin liên quan đến lý do Miu Lê chưa bị khởi tố. Cụ thể, bên dưới phần bình luận của bài đăng thông báo diễn viến, trang chính thức của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thuộc Bộ Công an cho hay: "Để kết luận ban đầu về vụ việc, cơ quan điều tra sẽ phải lấy lời khai của 6 người bị tạm giữ và những người có liên quan. Làm rõ ai là người mua matuy, ai là người góp tiền, ai là người chuẩn bị địa điểm, dụng cụ để sử dụng trái phép chất ma tuý, ai là người lên kế hoạch…. Đến hiện tại Cơ quan điều tra chưa có căn cứ để xác định Miu Lê có một trong các hành vi nêu trên. Trong quá trình điều tra, nếu có chứng cứ chứng minh các hành vi vi phạm, Cơ quan điều tra sẽ khởi tố bị can".

Ngoài ra, khi công chúng thắc mắc về vai trò của Miu Lê trong sự việc này, trang này chia sẻ thêm: "Miu Lê không bị khởi tố về hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuýthôi. Còn việc sử dụng matuy vẫn là hành vi sai trái và sẽ bị xử phạt hành chính".

Cơ quan chức năng cho biết trong quá trình điều tra tiếp theo, nếu có chứng cứ chứng minh vi phạm liên quan đến tổ chức, tàng trữ, mua bán... thì Miu Lê vẫn sẽ phải tiếp tục làm việc và xử lý theo đúng quy định

Sau khi cơ quan chức năng đưa ra thông tin, phía công ty quản lý của Miu Lê cũng đăng thông báo, xin lỗi. Theo đó, công ty cho biết Miu Lê đã rất ân hận, thấy có lỗi vì việc làm của mình. Phía công ty cam kết sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để làm sáng tỏ sự việc.

Cụ thể, KIM Entertainment - đơn vị quản lý trực tiếp của nghệ sĩ Miu Lê chia sẻ: "Dù không bị khởi tố hình sự, nhưng KIM Entertainment và cá nhân Miu Lê nhận thức vô cùng rõ ràng về tính chất nghiêm trọng của sự việc lần này. Việc liên quan đến sử dụng chất cấm là một sai lầm rất lớn, đi ngược lại với chuẩn mực đạo đức, lối sống của một nghệ sĩ và gây ra những tác động vô cùng tiêu cực. Miu Lê ý thức rất rõ hành vi của mình đã ảnh hưởng xấu đến cộng đồng, trở thành một tấm gương không tốt, đặc biệt là đối với các bạn trẻ. Miu Lê vô cùng xấu hổ và ân hận vì điều đó. Thay mặt Miu Lê, KIM Entertainment xin cúi đầu gửi lời xin lỗi chân thành và sâu sắc nhất.

Đây là một bài học vô cùng đắt giá và là sự cảnh tỉnh nghiêm khắc nhất đối với cá nhân Miu Lê cũng như trong công tác quản lý nghệ sĩ của công ty chúng tôi. Một lần nữa, KIM Entertainment và Miu Lê xin thành tâm nhận lỗi".

Miu Lê có được hoạt động nghệ thuật không?

Liên quan đến vấn đề Miu Lê có được hoạt động nghệ thuật trong 1 năm bị quản lý tại địa phương, luật sư Hoàng Hà (Đoàn Luật sư TP.HCM) đã có những chia sẻ làm rõ quy định pháp luật hiện hành đối với trường hợp như Miu Lê.

Theo luật sư, việc quản lý tại địa phương trong 1 năm đối với người sử dụng trái phép chất ma túy không phải là án hình sự (như trường hợp của Miu Lê), đây không phải biện pháp cai nghiện bắt buộc và không phải quản thúc tại nhà. Đây là biện pháp phòng ngừa theo Điều 23 Luật Phòng, chống ma túy 2021 nhằm giúp người đó không tiếp tục sử dụng ma túy và phòng ngừa vi phạm pháp luật. Thời hạn là 1 năm kể từ ngày Chủ tịch UBND cấp xã ra quyết định quản lý.

"Trong thời gian quản lý thì người bị quản lý không bị tước quyền đi lại, làm việc, học tập, biểu diễn, đóng phim, kinh doanh hay tham gia các hoạt động xã hội một cách đương nhiên. Pháp luật hiện hành không quy định cứ bị quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy thì bị cấm hành nghề, cấm xuất hiện trước công chúng hoặc cấm tham gia dự án nghệ thuật. Nhưng trên thực tế, họ sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn về hình ảnh, hợp đồng, nhãn hàng, lịch diễn và niềm tin công chúng. Đây là hệ quả nghề nghiệp và thị trường chứ không phải giới hạn pháp lý trực tiếp của biện pháp quản lý tại địa phương.

Tuy nhiên trong thời hạn quản lý thì họ phải chấp hành một số nghĩa vụ và sự giám sát nhất định. Cụ thể là phải cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy cho công an cấp xã nơi cư trú; phải chấp hành việc quản lý của UBND cấp xã; có thể bị xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể trong thời hạn quản lý; phải có mặt khi cơ quan công an yêu cầu xét nghiệm nếu thuộc trường hợp phải xét nghiệm; đồng thời được tư vấn tâm lý, giáo dục pháp luật, động viên tham gia hoạt động cộng đồng để tránh tái sử dụng ma túy.

Nếu trong thời hạn này người bị quản lý tiếp tục sử dụng ma túy thì cơ quan công an có thể yêu cầu xét nghiệm, xác minh và đặc biệt là xác định tình trạng nghiện ma túy. Nếu kết quả xác định người đó là người nghiện ma túy thì Chủ tịch UBND cấp xã sẽ dừng quản lý theo diện người sử dụng trái phép chất ma túy để chuyển sang cơ chế pháp lý về cai nghiện ma túy" , luật sư Hà cho biết.

