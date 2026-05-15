Nam ca sĩ "thân tàn ma dại" khi dính đến tiểu thư tập đoàn sữa nghiện ma túy

Những bức ảnh mới nhất của Park Yoochun vừa đăng tải trên mạng xã hội đã khiến cộng đồng mạng Hàn Quốc lẫn châu Á bất ngờ. Trong ảnh, nam ca sĩ ôm cháu gái trên tay, nở nụ cười nhẹ nhàng và viết : “Mọi người chờ tôi chứ? Tôi ổn. Mọi người đều ổn chứ?”.

Được biết, bé gái này là con của Park Yoohwan - em trai Park Yoochun. Cách đây chưa lâu, Park Yoohwan từng gây chú ý khi tiết lộ rằng anh có một "cô con gái 2 tuổi" mà không công khai chuyện kết hôn. Sau khi công bố, 2 anh em thường xuyên khoe ảnh chụp chung với cô bé.

Khoảnh khắc tưởng như bình yên ấy lại khiến nhiều người bất ngờ vì ngoại hình hiện tại của anh: gương mặt hốc hác, thân hình gầy rộc, mái tóc xơ xác, cánh tay khẳng khiu và thần sắc mệt mỏi khác xa hình tượng mỹ nam từng khuynh đảo Kpop một thời. Dưới phần bình luận, hàng loạt khán giả để lại những câu như: “Không thể nhận ra đây là Park Yoochun”, “Anh ấy trông kiệt sức quá”, “Đây có thật là người từng là biểu tượng nhan sắc thế hệ 2?”....

Đằng sau sự thay đổi ấy là một trong những cú sụp đổ lớn nhất lịch sử showbiz Hàn: bê bối ma túy, lời nói dối trước truyền thông, sự nghiệp tan nát và mối tình độc hại với Hwang Hana - người phụ nữ từng được truyền thông gọi là “tiểu thư tài phiệt tai tiếng nhất Hàn Quốc”.

Từng là “hoàng tử SM”, thần tượng đỉnh cao của cả châu Á

Trước khi mọi thứ sụp đổ, Park Yoochun từng là một trong những ngôi sao quyền lực nhất Kpop. Ra mắt cùng TVXQ dưới trướng SM Entertainment, anh sở hữu lượng fan khổng lồ khắp Hàn Quốc, Nhật Bản và Đông Nam Á. Thời kỳ đỉnh cao của TVXQ được xem là huyền thoại: album triệu bản, concert kín sân vận động, fandom trải dài khắp châu Á.

Nam thần sinh năm 1986 khi đó là hình mẫu idol hoàn hảo: ngoại hình thư sinh, giọng hát cảm xúc, khả năng sáng tác tốt và hình tượng “bad boy dịu dàng” cực kỳ hút fan nữ. Sau khi kiện tụng SM Entertainment và thành lập JYJ cùng Kim Jaejoong và Kim Junsu, sức hút của anh vẫn không hề suy giảm. Thậm chí, anh còn thành công ở mảng diễn xuất với hàng loạt phim như Rooftop Prince, Missing You hay Sensory Couple .

Thời điểm ấy, Park Yoochun gần như có tất cả: danh tiếng, tiền bạc, fandom trung thành và vị thế ngôi sao hạng A. Nhưng chính ở đỉnh cao ấy, cuộc đời anh bắt đầu rẽ sang hướng khác.

Mối tình tai hại với “tiểu thư tài phiệt” Hwang Hana

Năm 2017, công chúng Hàn Quốc chấn động khi Park Yoochun công khai hẹn hò rồi đính hôn với Hwang Hana. Hwang Hana không phải người nổi tiếng hoạt động nghệ thuật, nhưng cô cực kỳ nổi tiếng trên mạng xã hội vì xuất thân giàu có, cuộc sống xa hoa và vô số scandal đời tư. Cô là cháu gái nhà sáng lập Namyang Dairy Products - một đế chế thực phẩm lớn tại Hàn Quốc. Truyền thông gọi Hwang Hana là “Paris Hilton phiên bản Hàn” vì lối sống thị phi, thích khoe hàng hiệu và thường xuyên vướng tranh cãi.

Ngay từ khi công khai yêu nhau, cặp đôi đã bị phản đối dữ dội. Nhiều fan cho rằng Hwang Hana có đời tư quá hỗn loạn và sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến Park Yoochun - người lúc ấy cũng đang lao đao sau scandal quấy rối tình dục năm 2016 (dù sau đó được tuyên trắng án trong nhiều cáo buộc).

Tuy nhiên, Park Yoochun vẫn bảo vệ bạn gái. Anh từng nhiều lần xuất hiện cùng cô ở nơi công cộng, chuẩn bị cho đám cưới và thậm chí được cho là đã tính chuyện rút lui khỏi showbiz để ổn định cuộc sống riêng. Nhưng rồi mọi thứ nhanh chóng chuyển thành bi kịch.

Vụ án ma túy làm rung chuyển showbiz Hàn

Năm 2019, Hwang Hana bị bắt vì sử dụng ma túy philopon. Trong quá trình điều tra, cô khai rằng Park Yoochun là người cùng sử dụng ma túy với mình nhiều lần. Thông tin này ngay lập tức gây nổ truyền thông Hàn Quốc. Khi ấy, Park Yoochun vẫn còn là ngôi sao nổi tiếng, và điều khiến công chúng sốc nhất là phản ứng của anh.

Nam ca sĩ tổ chức một cuộc họp báo khẩn cấp. Trong bộ vest đen, khuôn mặt tiều tụy, anh cúi đầu khóc trước truyền thông và khẳng định mình vô tội. Anh nói: “Nếu tôi từng dùng ma túy, tôi sẽ giải nghệ”. Phát ngôn này từng khiến không ít fan tin tưởng và đứng về phía anh. Nhưng chỉ ít ngày sau, mọi thứ đảo chiều hoàn toàn.

Cảnh sát công bố kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm. CCTV và dữ liệu giao dịch cho thấy Park Yoochun nhiều lần mua ma túy cùng Hwang Hana. Anh bị cáo buộc sử dụng philopon nhiều lần trong khoảng đầu năm 2019. Cuối cùng, Park Yoochun thừa nhận hành vi sử dụng ma túy.

Điều khiến dư luận phẫn nộ không chỉ là chuyện dùng chất cấm, mà còn là việc anh đã họp báo phủ nhận, khóc lóc trước công chúng rồi sau đó bị phát hiện nói dối. Đó được xem là khoảnh khắc hình tượng của anh sụp đổ hoàn toàn.

Cú rơi tự do của một siêu sao

Tháng 7/2019, tòa án Hàn Quốc tuyên án Park Yoochun 10 tháng tù giam, 2 năm quản chế và phạt tiền vì vi phạm luật kiểm soát ma túy. Ngoài ra, anh còn phải tham gia chương trình cai nghiện bắt buộc.

Ngay sau scandal, công ty C-JeS Entertainment chấm dứt hợp đồng, các đài truyền hình gần như “phong sát”, hàng loạt thương hiệu gỡ hình ảnh Park Yoochun. Fan quay lưng trên diện rộng và hình tượng "idol quốc dân" tan biến chỉ trong vài tuần.

Điều cay đắng nhất là Park Yoochun từng vượt qua rất nhiều biến cố trước đó để cứu vãn sự nghiệp. Anh từng có fandom trung thành đến mức dù dính scandal đời tư, vẫn còn lượng lớn người hâm mộ bảo vệ. Nhưng vụ ma túy đã trở thành “giới hạn cuối cùng”. Ở Hàn Quốc, ma túy bị xem là tội cực kỳ nghiêm trọng về mặt hình ảnh xã hội. Một idol dính chất cấm gần như mất sạch cơ hội trở lại. Park Yoochun từ ngôi sao hạng A rơi xuống thành nhân vật bị công chúng chỉ trích nhiều năm liền.

Hwang Hana tiếp tục trượt dài, Park Yoochun cũng không thể thoát ra

Sau vụ án năm 2019, Hwang Hana tiếp tục vướng thêm nhiều bê bối ma túy khác. Cô nhiều lần bị điều tra, bị cáo buộc tái sử dụng chất cấm và còn liên quan đến các vụ việc gây chấn động khác trong giới tài phiệt trẻ Hàn Quốc. Truyền thông Hàn từng mô tả cô là hình ảnh tiêu biểu của “đời sống hủy hoại bởi tiền bạc, chất kích thích và đặc quyền”.

Năm 2023, Hwang Hana bỏ trốn sang Thái Lan và Campuchia, rồi bị Interpool truy nã đỏ. Cuối năm 2025, tiểu thư này đầu thú và được dẫn độ về Hàn Quốc. Hwang Hana tự thú vì lúc đó mới sinh con, muốn trở về Hàn Quốc để nuôi dạy con.

Trong khi đó, Park Yoochun cố gắng quay lại hoạt động nghệ thuật ở nước ngoài như Thái Lan hay Nhật Bản, tổ chức fan meeting nhỏ và phát hành nhạc độc lập. Nhưng mỗi lần xuất hiện, anh đều kéo theo tranh cãi. Nhiều người cho rằng anh đã thất hứa khi từng tuyên bố “nếu dùng ma túy sẽ giải nghệ”. Những lần comeback của anh thường bị phản ứng dữ dội tại Hàn Quốc. Ngoài bê bối ma túy, Park Yoochun còn bị công ty quản lý cũ kiện, gặp khó khăn tài chính và sống chật vật sau khi mất hào quang.

Những hình ảnh mới đây khiến công chúng đặc biệt sốc vì Park Yoochun giờ gần như không còn dáng vẻ của ngôi sao từng làm mưa làm gió Kpop. Cơ thể gầy gò, khuôn mặt hằn dấu thời gian và ánh mắt mệt mỏi của anh khiến nhiều người liên tưởng đến một con người đã bị bào mòn sau hàng loạt biến cố.

Có người chỉ trích, nhưng cũng có không ít khán giả cảm thấy tiếc nuối. Bởi họ nhớ rằng Park Yoochun từng là một nghệ sĩ rất tài năng, người sở hữu giọng hát hay, khả năng diễn xuất tốt và từng mang đến tuổi thanh xuân cho cả một thế hệ fan Kpop. Từ “hoàng tử Kpop”, Park Yoochun giờ trở thành ví dụ điển hình cho cú ngã đau đớn nhất của làn sóng Hallyu: khi danh tiếng, tiền bạc và hào quang không thể cứu một con người khỏi những lựa chọn sai lầm của chính mình.

