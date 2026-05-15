Rầm rộ đoạn clip Miu Lê hành động bất thường trước khi bị điều tra, thực hư thế nào?

Giữa lúc thông tin Miu Lê bị cơ quan chức năng điều tra liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy đang phủ sóng mạng xã hội, hàng loạt khoảnh khắc cũ của nữ ca sĩ bất ngờ bị cư dân mạng "đào lại". Đáng chú ý nhất là đoạn clip trong chương trình Miu Đói có sự xuất hiện của Liên Bỉnh Phát.

Trên Threads, TikTok và nhiều diễn đàn, netizen đang chia sẻ rầm rộ những đoạn cắt từ show nấu ăn này với nhận xét Miu Lê có biểu hiện "lạ". Nhiều bài đăng tổng hợp các khoảnh khắc nữ ca sĩ liên tục hít mũi, thay đổi biểu cảm nhanh, có lúc đứng thẫn người hoặc nói chuyện thiếu năng lượng. Sau khi vụ việc nổ ra, không ít bình luận đã xuất hiện theo hướng suy diễn tiêu cực, cho rằng những dấu hiệu này "không bình thường".

Một số clip thậm chí thu hút hàng trăm nghìn lượt xem chỉ sau thời gian ngắn vì gắn với những tiêu đề gây tò mò như: "Miu Lê đã lộ dấu hiệu từ trước?" hay "Xem lại mới thấy có biểu hiện lạ".

Mạng xã hội chia sẻ khoảnh khắc Miu Lê liên tục hít mũi (Clip: @odaycosao)

Tuy nhiên, nếu theo dõi đầy đủ tập phát sóng của Miu Đói, nhiều khán giả cho rằng câu chuyện đang bị một bộ phận cư dân mạng suy diễn quá đà. Trong chính chương trình, Miu Lê từng giải thích cô đang bị cảm và không khỏe từ trước thời điểm ghi hình nên liên tục hít mũi trong lúc quay.

Không chỉ vậy, Liên Bỉnh Phát cũng trực tiếp xác nhận điều này ngay trên show. Nam diễn viên cho biết trước khi vào ghi hình, Miu Lê đã trông khá mệt, nằm lê lết như cạn kiệt năng lượng.

Chính vì thế, một bộ phận netizen cho rằng việc "đào lại" các khoảnh khắc cũ rồi gắn với những suy đoán tiêu cực sau khi vụ việc xảy ra là khá cảm tính. Nhiều ý kiến nhận định những hành động như hít mũi, thiếu năng lượng hay biểu cảm mệt mỏi hoàn toàn có thể xuất phát từ việc đang bị cảm hoặc không đảm bảo sức khỏe khi ghi hình.

Miu Lê chia sẻ lý do khiến năng lượng bị yếu đi trong buổi quay (Clip: Miu Lê Official)

Sau thông tin Miu Lê bị điều tra được công bố, mạng xã hội gần như “bùng nổ” với hàng loạt bài đăng, clip và chủ đề bàn luận liên quan đến nữ ca sĩ. Tuy nhiên song song với sự quan tâm của dư luận, nhiều nội dung bị cho là sai lệch, suy diễn hoặc mang tính chế giễu cũng xuất hiện tràn lan trên các nền tảng mạng xã hội.

Không ít cửa hàng ăn uống, shop quần áo hay các tài khoản bán hàng online nhanh chóng bắt trend theo hướng phản cảm để câu kéo tương tác. Nhiều người còn chỉnh sửa hình ảnh của Miu Lê, chèn thêm các chi tiết mang tính mỉa mai rồi đăng tải kèm nội dung quảng cáo, khuyến mãi. Những bài đăng này khiến cộng đồng mạng tranh cãi dữ dội vì bị cho là đang lợi dụng một vụ việc nhạy cảm để phục vụ mục đích kinh doanh và tăng tương tác.

Bên cạnh đó, mạng xã hội cũng xuất hiện hàng loạt đoạn clip sử dụng AI để dựng lại hình ảnh, giọng nói hoặc tạo ra các tình huống chưa được kiểm chứng liên quan đến Miu Lê. Đơn cử như trường hợp của Noo Phước Thịnh. Nam ca sĩ đã phải lên tiếng gấp vì bị giả mạo đưa ra quan điểm liên quan đến vụ việc đồng nghiệp.

Trước làn sóng nội dung hỗn loạn này, nhiều ý kiến cho rằng dù cá nhân vi phạm nếu có đã có cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật, nhưng việc chế nhạo, công kích hoặc lan truyền thông tin sai sự thật trong lúc vụ việc còn đang được điều tra là hành động sai trái, thiếu văn minh. Một bộ phận cư dân mạng cũng lên tiếng kêu gọi cần tỉnh táo trước những nội dung chưa được xác thực.

Noo Phước Thịnh phải lên tiếng gấp vì đoạn clip giả mạo chia sẻ về Miu Lê được lan truyền trên mạng xã hội

Theo thông tin từ Công an thành phố Hải Phòng cho biết, Công an đặc khu Cát Hải đã bắt quả tang nhóm 6 đối tượng, trong đó có Lê Ánh Nhật (SN 1991, ca sĩ Miu Lê) sử dụng trái phép chất ma túy tại bãi tắm Tùng Thu, thuộc Đặc khu Cát Hải.

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 10/5, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an đặc khu Cát Hải kiểm tra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, thuộc thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng, phát hiện 06 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, gồm: Vũ Khương An, sinh năm 1995, trú tại phường Tân Sơn Hòa, TP Hồ Chí Minh; Trần Đức Phong, sinh năm 1991, trú tại phường Ngọc Hà, Hà Nội; Đoàn Thị Thúy An, sinh năm 1990, trú tại đặc khu Cát Hải, Hải Phòng; Trần Minh Trang, sinh năm 1996, trú tại phường Hồng Hà, TP Hà Nội; Lê Ánh Nhật, sinh năm 1991, trú tại phường Nhiên Lộc, TP Hồ Chí Minh và Vũ Thái Nam, sinh năm 2002, trú tại phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh.

Qua test nước tiểu của Trần Đức Phong, Vũ Tài Nam, Vũ Khương An, Lê Ánh Nhật cho kết quả dương tính với chất ma túy (methamphetamine, ketamine và MDMA). Còn Đoàn Thị Thúy An cho kết quả dương tính với chất ma túy (methamphetamine, ketamine) và Trần Minh Trang cho kết quả dương tính với chất ma túy (methamphetamine).