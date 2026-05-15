Tối 14/5, ngay sau khi cơ quan chức năng thông tin Miu Lê không bị khởi tố trong vụ việc liên quan đến sử dụng trái phép chất ma túy, công ty quản lý của nữ ca sĩ đã phát đi thông báo chính thức.

Phía công ty quản lý xác nhận Miu Lê không bị khởi tố hình sự do được cơ quan chức năng xác định là "đối tượng thụ hưởng", chưa đủ căn cứ xử lý hình sự. Tuy nhiên, nữ ca sĩ sẽ chấp hành xử phạt hành chính đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và thực hiện biện pháp quản lý tại địa phương trong thời hạn 1 năm. Phía công ty cũng thay mặt Miu Lê gửi lời xin lỗi đến khán giả, đối tác và công chúng, thừa nhận đây là sai lầm nghiêm trọng gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh nghệ sĩ cũng như cộng đồng.

Ngoài ra, công ty quản lý cũng xin phép thay mặt Miu Lê gửi lời cáo lỗi đến các nhãn hàng, nhà sản xuất, đối tác và ban tổ chức vì sự cố cá nhân của nghệ sĩ đã ảnh hưởng đến uy tín cũng như kế hoạch hợp tác của các bên. Trong thông báo này, phía công ty cũng xác nhận sẽ chính thức đại diện và thay mặt Miu Lê đứng ra trực tiếp xử lý, giải quyết toàn bộ các vấn đề, hợp đồng và công việc còn tồn đọng.

Nguyên văn thông báo chính thức của công ty quản lý Miu Lê:

CÔNG BỐ KẾT LUẬN ĐIỀU TRA VÀ LỜI XIN LỖI CHÂN THÀNH TỪ KIM ENTERTAINMENT VÀ NGHỆ SĨ MIU LÊ Kính gửi các cơ quan báo chí truyền thông, quý đối tác, cùng toàn thể khán giả và người hâm mộ, Đại diện công ty KIM Entertainment - đơn vị quản lý trực tiếp của nghệ sĩ Miu Lê, sau quá trình phối hợp và chờ đợi kết luận từ cơ quan chức năng, chúng tôi xin được đưa ra thông tin chính thức liên quan đến sự việc của Miu Lê trong thời gian qua như sau: Căn cứ theo tài liệu điều tra và các quyết định tố tụng ngày 14/5/2026 của Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng (đã được VKSND khu vực 4, TP Hải Phòng phê chuẩn), đối với trường hợp của công dân Lê Ánh Nhật (nghệ sĩ Miu Lê), cơ quan chức năng xác định cô là đối tượng thụ hưởng. Do đó, hiện chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự và Miu Lê không bị khởi tố. Tuy nhiên, theo đúng quy định của pháp luật, Miu Lê sẽ chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời nghiêm túc chấp hành biện pháp quản lý tại địa phương trong thời hạn 01 năm. Hiện tại, vụ án vẫn đang được cơ quan công an khẩn trương điều tra làm rõ. Miu Lê và KIM Entertainment cam kết sẽ tiếp tục phối hợp tuyệt đối và tuân thủ nghiêm ngặt mọi quy định pháp luật trong các giai đoạn tiếp theo. Dù không bị khởi tố hình sự, nhưng KIM Entertainment và cá nhân Miu Lê nhận thức vô cùng rõ ràng về tính chất nghiêm trọng của sự việc lần này. Việc liên quan đến sử dụng chất cấm là một sai lầm rất lớn, đi ngược lại với chuẩn mực đạo đức, lối sống của một nghệ sĩ và gây ra những tác động vô cùng tiêu cực. Miu Lê ý thức rất rõ hành vi của mình đã ảnh hưởng xấu đến cộng đồng, trở thành một tấm gương không tốt, đặc biệt là đối với các bạn trẻ. Miu Lê vô cùng xấu hổ và ân hận vì điều đó. Thay mặt Miu Lê, KIM Entertainment xin cúi đầu gửi lời xin lỗi chân thành và sâu sắc nhất đến: - Quý khán giả và người hâm mộ: Những người đã luôn yêu thương, bao bọc và đặt niềm tin vào Miu Lê. Chúng tôi vô cùng ân hận vì đã làm quý vị thất vọng. - Các Quý Đối tác, Nhãn hàng, Nhà sản xuất và Ban tổ chức: Chúng tôi vô cùng cáo lỗi vì sự cố cá nhân của nghệ sĩ đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín, cũng như các kế hoạch dự án của quý vị. Để đảm bảo quyền lợi tối đa cho các bên liên quan, KIM Entertainment sẽ chính thức đại diện và thay mặt Miu Lê đứng ra trực tiếp xử lý, giải quyết toàn bộ các vấn đề, hợp đồng và công việc còn tồn đọng. Đây là một bài học vô cùng đắt giá và là sự cảnh tỉnh nghiêm khắc nhất đối với cá nhân Miu Lê cũng như trong công tác quản lý nghệ sĩ của công ty chúng tôi. Một lần nữa, KIM Entertainment và Miu Lê xin thành tâm nhận lỗi. Trân trọng, KIM Entertainment.

Tối 14/5, tờ Bảo vệ Pháp luật đưa tin tức mới nhất liên quan đến vụ Miu Lê bị điều tra vì liên quan nghi án ma tuý. Theo đó, VKSND khu vực 4, TP Hải Phòng đã phê chuẩn quyết định khởi tố 3 bị can trong vụ Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại Cát Bà. Lê Ánh Nhật (ca sĩ Miu Lê) không nằm trong nhóm đối tượng bị khởi tố.

Diễn biến sự việc được công bố là đối tượng An mời bạn bè là ca sĩ Miu Lê, Vũ Khương An và vợ chồng Trần Đức Phong - Trần Minh Trang đến chơi. Trần Đức Phong rủ Vũ Thái Nam đi cùng và chuẩn bị trước ma túy tổng hợp là nước vui, Ketamine để cả nhóm cùng sử dụng. Đêm 9/5, Phong pha nước vui vào cốc và đổ Ketamine ra đĩa để Nam đánh mịn sau đó đưa cho 6 người. Cả nhóm sử dụng ma túy đến khoảng 5h hôm sau.

Trong sự việc này, tài liệu điều tra ban đầu xác định Miu Lê, Vũ Khương An và Trần Minh Trang là đối tượng được thụ hưởng, chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự. Đây cũng là lý do ca sĩ Miu Lê không bị khởi tố.

Miu Lê tên thật là Lê Ánh Nhật, sinh năm 1991 tại TP.HCM. Cô hoạt động với vai trò ca sĩ, diễn viên và là một trong những gương mặt nữ nghệ sĩ đa năng quen thuộc của Vbiz suốt hơn 1 thập kỷ qua.

Cô sở hữu nhiều bản hit được khán giả trẻ yêu thích như Giả Vờ Nhưng Em Yêu Anh, Yêu Một Người Có Lẽ, Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay,.. Giọng hát giàu cảm xúc cùng phong cách âm nhạc dễ nghe giúp Miu Lê duy trì sức hút riêng trên thị trường Vpop. Ngoài hoạt động nghệ thuật, Miu Lê còn thường xuyên tham gia gameshow, chương trình thực tế và được yêu thích nhờ tính cách hài hước.

Song song với âm nhạc, Miu Lê là một diễn viên điện ảnh đáng gờm. Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp đến vào năm 2015 khi cô thủ vai chính trong Em là bà nội của anh bộ phim từng lập kỷ lục doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh Việt Nam tại thời điểm đó. Tiếp nối thành công, cô tham gia hàng loạt phim như Bạn Gái Tôi Là Sếp, Cô Gái Đến Từ Hôm Qua, Anh Thầy Ngôi Sao (2019) và Chiếm đoạt (2023). Năm 2026, cô tiếp tục xuất hiện trong phim Đại Tiệc Trăng Máu 8.