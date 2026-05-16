Camera thường "bóc trần" nhan sắc thật gây sốc của mỹ nhân showbiz đang bị 99,9% đàn ông từ chối

Chu Châu là 1 trong những đại mỹ nhân của showbiz Hoa ngữ. Cô từng lập kỷ lục là nữ diễn viên Trung Quốc đầu tiên 8 năm liên tiếp nằm trong danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do tạp chí TC Candler bình chọn. Gần đây, cô có bộ phim Mật Ngữ Kỷ gây chú ý và tạo nên trào lưu "test mắt nhìn đàn ông" viral khắp mạng xã hội. Cụ thể, khi đưa hình ảnh nhân vật trong bộ phim là "chính thất" Hứa Mật Ngữ do Chu Châu thủ vai và "tiểu tam" Lỗ Trinh Trinh do Lý Mộng thể hiện để chọn 1 trong 2, 99,9% đàn ông Trung Quốc đều chọn Lý Mộng mà không chọn Chu Châu.

Vào ngày 16/5, nhan sắc thật của Chu Châu tiếp tục vào top hotsearch trên MXH Weibo. Một cư dân mạng đã đăng tải tấm hình chụp bằng điện thoại cảnh Chu Châu cùng chồng Vương Quân Giai ngồi uống cafe ngoài vỉa hè ở Thượng Hải (Trung Quốc), kèm với dòng trạng thái: "Đây là tấm ảnh không chỉnh sửa của người nổi tiếng gây sốc nhất. Cô ấy và chồng cứ như đang đóng phim thần tượng vậy".

Trong loạt ảnh cam thường do team qua đường ghi lại, Chu Châu chứng minh hào quang minh tinh nổi bật, nhìn là biết ngay người nổi tiếng. Chất lượng ảnh người qua đường chụp không cao, nhưng minh tinh sinh năm 1984 vẫn gây ấn tượng với ngũ quan sắc sảo, khí chất sang trọng chiếm mọi spotlight ánh nhìn. Với nhan sắc từng vào top các BXH toàn cầu, ống kính cam thường khó mà dìm được Chu Châu. Không ít khán giả nữ đã hài hước bình luận sau khi thấy diện mạo "không app" của minh tinh Câu Chuyện Hoa Hồng rằng 99,9% đàn ông từng không chọn Chu Châu liệu có hối hận và suy nghĩ lại.

Chu Châu bị "team qua đường" bắt gặp ngồi vỉa hè uống cafe cùng chồng. Cô gây sốt với hào quang minh tinh, nhìn biết ngay là người nổi tiếng.

Nữ diễn viên nổi bần bật với visual sắc sảo, hoàn hảo khiến người xem khó có thể rời mắt. Cách 1 bức ảnh cũng có thể thấy khí chất sang trọng tỏa ra bên ngoài của Chu Châu.

Cô lập kỷ lục là nữ diễn viên Trung Quốc đầu tiên 8 năm liên tiếp nằm trong danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do tạp chí TC Candler bình chọn.

Tuy nhiên, 99,9% đàn ông Trung Quốc khi được hỏi chọn Chu Châu hay Lý Mộng, họ đều chọn Lý Mộng - tức "tiểu tam" trong tác phẩm Mật Ngữ Kỷ.

Chu Châu sinh năm 1984, được đánh giá là người đẹp đa tài. Cô từng tham gia nhiều tác phẩm như Ở Rể, Đấu La Đại Lục, Lộc Đỉnh Ký, Thiên Long Bát Bộ, Câu Chuyện Hoa Hồng... Nữ diễn viên có xuất thân trâm anh thế phiệt, được xem là hiện thân của 1 tiểu thư Bắc Kinh đúng nghĩa.

Ông nội Chu Châu là Chu Hư Chi - thiếu tướng quân đội có công khai quốc. Cha của cô là Chu Tân Hán, chủ tịch và là người sáng lập hãng kem đầu tiên của Trung Quốc sau giải phóng. Về sau, cha Chu Châu phát triển hãng kem thành tập đoàn New World. Các chú bác của minh tinh nếu không phải là chính khách thì cũng nổi danh trong giới kinh doanh. "Gia đình Chu Châu giàu có, tài phú hơn người" , tờ Sohu miêu tả về tầm ảnh hưởng của gia đình nữ diễn viên 8X.

Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Chu Châu còn có xuất thân gia thế, giàu có.

Năm 2021, Chu Châu lên xe hoa với Vương Quân Giai. Chồng Chu Châu sinh năm 1986, kém cô 2 tuổi, tốt nghiệp Đại học Manchester ở Anh. Ngoài vai trò giảng viên, anh còn quản lý 1 thương hiệu may vest nam tại Bắc Kinh (Trung Quốc).

Nữ diễn viên có cuộc hôn nhân hạnh phúc, viên mãn bên ông xã kém 2 tuổi.

