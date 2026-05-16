Gia tộc tài phiệt tung đòn hiểm với thiếu gia tố anh trai đang gây bão phẫn nộ ở Thái

Công chúng Thái Lan hiện đang vô cùng quan tâm đến ồn ào của gia tộc Bhirombhakdi - chủ sở hữu thương hiệu bia Singha đình đám. Cụ thể, hậu duệ đời thứ 4 - nhà hoạt động môi trường Psi Scott (Siranat Scott) đã tố cáo anh trai Pi Sunith Scott xâm hại tình dục từ lúc mới 12 tuổi, kéo dài hàng chục năm. Người đàn ông 29 tuổi này còn cho biết mọi người trong gia đình đều biết rõ nhưng không ai bảo vệ anh. Nữ diễn viên Mild Lapassalan cũng bị réo gọi do cô là vợ của Pi Sunith Scott.

Pi Sunith Scott nhanh chóng phủ nhận, nhưng bị Psi Scott tung đoạn ghi âm cụ thể tội ác và xin lỗi. 50 ngôi sao like bài đăng ủng hộ Pi Sunith Scott và Mild Lapassalan đã bị chỉ trích kịch liệt. Đến nay, Psi Scott đã nhận trả lời phỏng vấn từ truyền thông Thái Lan. Thiếu gia này gay gắt nói anh chưa xem đoạn video anh trai thanh minh vì "mệt mỏi khi phải nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông đã làm hại tôi". Psi Scott còn muốn tống anh trai vào tù.

Trong vấn đề này, gia tộc Bhirombhakdi chọn cách đứng về Pi Sunith Scott. Để bảo vệ người thừa kế và danh tiếng tập đoàn, gia tộc Bhirombhakdi đã triển khai một chiến dịch pháp lý quyết liệt nhằm cô lập Psi. Mẹ của 2 anh em đã chính thức đệ đơn kiện con trai mình theo luật dân sự với tội danh vô ơn nhằm thu hồi toàn bộ khối tài sản thừa kế trị giá hàng tỷ baht từ người ông quá cố.

Bên cạnh đó, đội ngũ luật sư của gia tộc cũng đang chuẩn bị hồ sơ kiện Psi Scott tội phỉ báng và vi phạm Đạo luật Tội phạm máy tính, do anh đã công khai các đoạn ghi âm nội bộ. Gia đình thậm chí còn nỗ lực yêu cầu tòa án giám định tâm thần đối với Psi Scott nhằm bác bỏ giá trị pháp lý của các bằng chứng, cho rằng anh có trạng thái tinh thần không ổn định do chấn thương tâm lý kéo dài.

Trước những áp lực khổng lồ từ gia tộc tài phiệt, Psi Scott không hề nao núng. Anh khẳng định đang nắm giữ một kho bằng chứng kỹ thuật số, bao gồm các đoạn ghi âm cuộc họp gia đình từ 3 năm trước và, chụp màn hình tin nhắn của nhiều thành viên khác như cô dì, chú bác liên quan đến việc bao che tội ác. Psi Scott tuyên bố sẵn sàng tung thêm bằng chứng nếu gia đình không dừng các biện pháp đàn áp pháp lý.

Nhận thấy tầm ảnh hưởng quá lớn của gia tộc tại Thái Lan, Psi Scott thậm chí đã gửi đơn thỉnh nguyện lên các tổ chức nhân quyền thuộc Liên Hợp Quốc tại Đông Nam Á để yêu cầu giám sát độc lập các phiên tòa. Đồng thời, Psi Scott còn phối hợp với các luật sư nhân quyền để đẩy mạnh đơn tố cáo hình sự về hành vi xâm hại tình dục và loạn luân đối Pi Sunith Scott, cũng như tố cáo hành vi bao che tội phạm của những người liên quan.

Công chúng Thái Lan đang hết sức sát sao vì vụ việc có tính chất quá nghiêm trọng và liên quan đến 1 trong những tập đoàn kinh doanh lớn nhất đất nước. Vụ việc bắt đầu từ ngày 9/5, khi Psi Scott đăng video, vừa khóc vừa kể lại câu chuyện bị anh trai xâm hại tình dục từ lúc mới 12 tuổi, kéo dài hàng chục năm. Điều khiến anh đau xót hơn cả là gia tộc đã nghe đoạn ghi âm bằng chứng, biết chuyện nhưng không ai giúp đỡ anh.

Thiếu gia này cho biết thêm hiện anh còn phải phải đối mặt với vụ kiện tụng từ chính mẹ ruột để đòi lại số tài sản mà ông ngoại đã trao cho. Khi anh tìm kiếm sự giúp đỡ từ các bậc trưởng bối trong dòng họ, anh còn bị mắng ngược là "đứa con bất hiếu", yêu cầu anh xin lỗi mẹ.

