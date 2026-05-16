Thê thảm cho “tổng tài đánh phụ nữ” phải bỏ phố về quê làm nông dân, còn bị bạn bè lừa sạch hàng chục tỷ

Kim Hyun Joong (nhóm SS501) từng nổi đình nổi đám 1 thời sau thành công vang dội của bộ phim Vườn Sao Băng bản Hàn. Thời hoàng kim, anh nổi tiếng ngang ngửa Lee Min Ho, còn là gương mặt đắt show hàng đầu Kbiz và nhận mức thù lao cao ngất ngưởng. Thế nhưng, danh tiếng của mỹ nam họ Kim đã sụp đổ sau scandal đánh bạn gái cũ cách đây hơn 10 năm.

Tới thời điểm hiện tại, Kim Hyun Joong đã lâm cảnh hết thời, bỏ phố về quê làm nông. Tài tử đình đám 1 thời nay sống ở vùng quê yên tĩnh, tự tay trồng rau, chăm vật nuôi và tận hưởng sự bình yên của nhịp sống điền viên. Những hình ảnh giản dị này được anh chia sẻ trên kênh YouTube cá nhân, cho thấy 1 Kim Hyun Joong trầm lắng, hướng nội hơn, khác hẳn so với giai đoạn còn bùng nổ và tỏa sáng rực rỡ ở showbiz.

Tuy nhiên, nam nghệ sĩ cũng phải đối mặt với vô vàn thách thức khi bước chân vào lĩnh vực mới. Cụ thể, vườn bắp của thành viên SS501 từng bị hư hại, hàng loạt cây ngã đổ, hư gốc sau khi Hàn Quốc bước vào mùa mưa và chăm sóc không đúng cách.

Chưa dừng lại ở đó, mới đây Kim Hyun Joong vừa xuất hiện trên kênh YouTube của nữ diễn viên Seo Yoo Jung và gây xôn xao khi để lộ chuyện bị lừa đảo tới hàng tỷ won (hàng chục tỷ đồng). Trước ống kính, mỹ nam Vườn Sao Băng tự gọi mình là “nạn nhân bị lừa đảo cấp độ 1”.

Nam diễn viên chua xót trải lòng: “Tôi đã bị lừa rất nhiều lần. Số tiền thiệt hại lên đến hàng tỷ won (tương đương hàng chục tỷ đồng)”. Đáng nói, nam nghệ sĩ không bị lừa qua điện thoại bởi tội phạm công nghệ cao mà bị chính bạn bè, người thân quen giăng bẫy, lừa lọc.

“Tôi không chỉ bị 1 người lừa đâu mà bị rất nhiều người lừa đảo rồi nhé. Trong đó có cả những người bạn mà tôi đã quen biết từ nhỏ. Qua những chuyện như thế này, tôi đã phải chứng kiến cảnh tượng lòng dạ con người thay đổi 1 cách chóng mặt qua năm tháng”, Kim Hyun Joong chia sẻ trong bức xúc.

Ngoài ra, tờ Xportsnews hé lộ thêm Kim Hyun Joong còn lâm thảm cảnh thua lỗ nặng nề vì mua đất. Nam nghệ sĩ mua mảnh đất ở tỉnh Gyeonggi với giá 200 triệu won (3,5 tỷ đồng) nhưng tới gần đây, giá khối bất động sản này lao dốc không phanh, chỉ còn được định giá 30 triệu won (528 triệu đồng). Chưa kể, lô đất này chỉ được sử dụng vào mục đích nông nghiệp và gặp nhiều khó khăn trong việc rao bán.

Trước đó, Kim Hyun Joong mua 1 số lô đất trong khoảng thời gian dự án quy hoạch Saemangeum thuộc tỉnh Jeollabuk được triển khai. Nhưng sau khi bán những khu đất này, nam idol đã mất trắng tận 400 triệu won (7 tỷ đồng). Như vậy, tính tới nay nam diễn viên đã thua lỗ 570 triệu won (khoảng 10 tỷ đồng) từ việc đầu tư đất đai.

Kim Hyun Joong từng để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng công chúng qua vai diễn tổng tài điển trai, ấm áp ở bộ phim Vườn Sao Băng bản Hàn. Thế nhưng, hình tượng đẹp đẽ đó đã trở nên vụn vỡ trong mắt công chúng sau khi nam nghệ sĩ dính bê bối bạo hành bạn gái cũ.

Năm 2014, Kim Hyun Joong bị bạn gái cũ - Choi Hye Mi, tố bạo hành cô nhiều lần. Cô Choi còn tung luôn ảnh cho thấy thương tích trên cơ thể sau khi bị tài tử họ Kim tấn công. Tại thời điểm đó, mỹ nam Vườn Sao Băng đã lên tiếng thừa nhận từng “tác động vật lý” cô Choi 1 lần. Từ đây, anh bỗng bị gán mác “tổng tài đánh người” trong mắt nhiều khán giả. Nam nghệ sĩ cũng sụp đổ hình tượng soái ca ngôn tình, bị gọi là kẻ vũ phu, hành hung phụ nữ suốt 12 năm qua.

Sau khi Kim Hyun Joong bị phạt 5 triệu won (90 triệu đồng) vì hành vi bạo hành, Choi Hye Mi đã được nước làm tới, tiếp tục kiện nam diễn viên với cáo buộc đánh đập cô tới mức sảy thai. Nhưng sau đó, mỹ nam họ Kim đã được tòa tuyên vô tội trong cáo buộc nói trên do cô Choi không đưa ra được bằng chứng thuyết phục.

Được biết, sau ồn ào đánh bạn gái cũ, Kim Hyun Joong đã lâm cảnh hết thời, bị khán giả và các nhà sản xuất tại Hàn Quốc “quay lưng”. Bộ phim When Time Stopped (2018) đánh dấu sự trở lại của mỹ nam họ Kim sau scandal đã thất bại thảm hại tại quê nhà, đạt mức rating 0,1%. Chưa dừng lại ở đó, suốt 6 năm qua, anh không còn nhận được thêm bất cứ lời mời đóng phim nào nữa.

