Thảm đỏ Cannes ngày 6: "Cô dâu" Yoona đẹp chấp ống kính hung thần, "trùm hở bạo" Bella Hadid kín đáo bất ngờ

Đến nay, Liên hoan phim Cannes 2026 danh giá đã diễn ra đến ngày 6 với rất nhiều hoạt động sôi nổi. Tâm điểm của sự chú ý hiện nay đó là sự xuất hiện của dàn sao trên thảm đỏ công chiếu phim Garance.

Tại đây, sự xuất hiện của nữ thần Kpop Yoona (SNSD) nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng. Trong lần thứ 2 bước chân lên thảm đỏ liên hoan phim danh giá nhất thế giới, Yoona chọn váy trắng bồng bềnh mang phong cách cô dâu. Với nét đẹp thanh thuần, làn da trắng sáng, thần thái cuốn hút, Yoona "chấp" hết ống kính hung thần Getty Images không chỉnh sửa. Siêu mẫu Bella Hadid cũng gây chú ý khi ăn mặc kín đáo tuân thủ quy định của ban tổ chức, không còn những màn hở bạo gây sốc như những năm trước.

Yoona (SNSD) đổ bộ thảm đỏ Cannes 2026. Clip: X

Cô đẹp tựa nữ thần qua ống kính của fan. Clip: X

Mỹ nhân 36 tuổi diện váy trắng bồng bềnh mang phong cách cô dâu cùng trang sức thanh lịch. Ảnh: Getty Images

Yoona tỏa sáng trong mọi góc độ ở thảm đỏ. Ảnh: Getty Images

Kiểu trang điểm tự nhiên và mái tóc buông xõa đủ tôn lên nhan sắc ngọt ngào của nữ thần Kpop. Ảnh: Getty Images

Ở tuổi 36, Yoona vẫn trẻ trung như ngày mới ra mắt. Ảnh: Getty Images

Bella Hadid đến Cannes 2026 cùng em trai Anwar Hadid. Ảnh: Getty Images

Không còn những bộ cánh hở bạo, nàng siêu mẫu diện 1 thiết kế cổ điển và thanh lịch. Ảnh: Getty Images

Không cần hở bạo, Bella Hadid vẫn thu hút mọi ánh nhìn. Ảnh: Getty Images

Siêu mẫu 30 tuổi đẹp kiêu sa và sắc sảo. Ảnh: Getty Images

Đại minh tinh Cate Blanchett diện 1 thiết kế đậm chất nghệ thuật. Ảnh: Getty Images

Ở Cate Blanchett luôn toát lên thần thái quyền lực và mạnh mẽ. Ảnh: Getty Images

Nàng thơ Nhật Bản Kiko Mizuhara diện váy xẻ cực cao khoe chân dài. Ảnh: Getty Images

Tình cũ G-Dragon sở hữu gương mặt sắc sảo. Ảnh: Getty Images

Siêu mẫu Liu Wen "hoa lá cành" trên thảm đỏ. Ảnh: Getty Images

Liu Wen tươi tắn rạng rỡ với má lúm đồng tiền rất duyên. Ảnh: Getty Images

"Thiên thần Victoria's Secret" Adriana Lima diện váy đen cổ điển tôn thân hình đồng hồ cát. Ảnh: Getty Images

Tâm điểm của cả outfit là vòng cổ ngọc bích sang trọng. Ảnh: Getty Images

1 "thiên thần nội y" khác là Izabel Goulart cũng chọn tông đen lên thảm đỏ Cannes. Ảnh: Getty Images

Chiếc váy có thiết kế khoét lưng gợi cảm. Ảnh: Getty Images

Siêu mẫu kiêm cựu Đệ nhất phu nhân Pháp - Carla Bruni như ngựa vằn trên thảm đỏ. Ảnh: Getty Images

Blogger thời trang hàng đầu thế giới Chiara Ferragni. Ảnh: Getty Images

Minh tinh nước Mỹ Julianne Moore đỏ rực. Ảnh: Getty Images

Matilde Gioli diện mốt đồ ngủ. Ảnh: Getty Images

Stefaniya Makarova nổi bật trong thiết kế lạ mắt. Ảnh: Getty Images

Hoa hậu Pháp 2017 Alicia Aylies cũng có cho mình thiết kế khá độc đáo. Ảnh: Getty Images

Dy Miryan xinh xắn với váy nơ. Ảnh: Getty Images

Serena Skov Campbell đẹp thơ mộng, lãng mạn. Ảnh: Getty Images

Nathalie Ludwig khoe khéo thân hình cực chuẩn. Ảnh: Getty Images

Ca sĩ trẻ Huddy. Ảnh: Getty Images

Tài tử Franois Civil điển trai. Ảnh: Getty Images

Tài tử Colman Domingo đang gây sốt với phim Michael. Ảnh: Getty Images

