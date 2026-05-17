Ngọc Hà - bà xã của NSND Công Lý mới đây bất ngờ đăng tải tâm thư dài trên trang cá nhân, lần đầu lên tiếng về những ấm ức mà cô cho biết đã phải chịu đựng suốt nhiều năm qua. Trong bài viết, Ngọc Hà khẳng định cô không hả hê trước việc người khác gặp khó khăn, nhưng không đồng tình với cách một số cá nhân cư xử thiếu tôn trọng. Đặc biệt, cô phủ nhận thông tin cho rằng vợ chồng mình đều đặn nhận 20 triệu đồng mỗi tháng một cách dễ dàng nhờ hình ảnh của NSND Công Lý.

Theo chia sẻ của Ngọc Hà, trong thời gian sức khỏe của Công Lý không ổn định, có 1 người phụ nữ đã yêu cầu nam nghệ sĩ từng phải quay tới 10 clip và chụp 25 tấm ảnh mỗi tháng mới được nhận khoản thù lao 20 triệu đồng. Cô cho rằng đây là công việc thực sự, không phải sự hỗ trợ vô điều kiện như một số lời đồn đoán.

"Anh Lý đau ốm, bệnh tật. Vậy mà cô ta vẫn bắt anh phải quay 10 clip, chụp 25 tấm ảnh thì mới trả 20 triệu đồng/tháng. Cái page tên chồng tôi mà bắt chúng tôi phải đi làm thuê. Thậm chí cách đây 8 năm, tôi làm ầm lên mới trả được 8 triệu/tháng", Ngọc Hà chia sẻ

Bà xã NSND Công Lý cũng cho biết hình ảnh của chồng cô đã bị khai thác triệt để trên mạng xã hội, thậm chí từng có cả kênh YouTube mang tên nam nghệ sĩ để thu lợi. Dù từng gửi đơn thông báo, cô nói phía liên quan không đọc cũng không phản hồi.

Cuối bài viết, Ngọc Hà khẳng định bản thân luôn chăm chỉ làm việc để cùng chồng xây dựng cuộc sống gia đình và mong công chúng không tiếp tục lan truyền những thông tin sai lệch ảnh hưởng đến danh dự của cô.

Ngọc Hà bức xúc: "Đây là lần đầu tiên tôi viết ra những điều này vì đã quá uất ức sau nhiều năm phải cắn răng chịu đựng. Vì vậy, tôi cũng nói rõ luôn cho những ai nghĩ rằng vợ chồng tôi mỗi tháng đều đặn nhận 20 triệu một cách dễ dàng: không có chuyện "mùa xuân" như thế đâu. Đừng vu khống tôi lấy tiền anh Lý! Không có điều gì dễ dàng cả. Tôi phải tự lao động chăm chỉ để nuôi sống gia đình mình".

Thời gian gần đây, Ngọc Hà chuyển hướng sang làm tiếp thị liên kết, thường xuyên chia sẻ các sản phẩm tiêu dùng cùng kinh nghiệm mua sắm trên mạng xã hội. Mới đây, cô đăng tải bài viết dài trên trang cá nhân, tiết lộ bản thân từng bị lừa gần 3 triệu đồng khi tham gia một ứng dụng kiếm tiền online.

Ngọc Hà chia sẻ: "Đầu năm, em đã bị một app lừa đảo làm mờ mắt. Sau khi mất 2,9 triệu đồng, em mới nhận ra mình đã sai rất nhiều. Vì em đã tin vào lời của người thân. Nhưng em không trách họ, bởi chính họ cũng bị thao túng tâm lý bởi những người khác".

Bà xã Công Lý cho biết thêm, cô từng nhận được những tin nhắn giới thiệu công việc online nhẹ nhàng, không cần bỏ vốn, chỉ cần dành 2-3 tiếng mỗi ngày là có thể kiếm thêm thu nhập. Qua câu chuyện của mình, Ngọc Hà nhấn mạnh rằng không có chuyện "ngồi không cũng có tiền", càng không tồn tại công việc mang lại hoa hồng cao bất thường mà không cần bỏ ra công sức thực sự.

Ngọc Hà cũng từng trải lòng về cuộc sống khó khăn sau biến cố: "Đến bây giờ, nhiều người hỏi mình có tiết kiệm được khoản nào không. Câu trả lời là không. Thậm chí, thời điểm này mình đang rơi vào con số âm. Mình từng là người có thu nhập tốt, nhưng năm nay thị trường và kinh tế thay đổi quá nhiều khiến mình gặp rất nhiều khó khăn. Thậm chí, hai tháng nay mình không có bất kỳ nguồn thu nhập nào. Anh Lý cũng đã thôi không còn đảm nhiệm chức vụ ở nhà hát. Mình thực sự lo lắng và cũng không biết Tết này rồi sẽ ra sao".