Khả Như vướng nghi vấn đang mang thai

Kể từ khi vướng nghi vấn hẹn hò vào năm 2022, mọi động thái của Khả Như và Huỳnh Phương luôn thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Thời gian gần đây, cả hai thường xuyên đồng hành trong các sự kiện, đời thường và thoải mái xuất hiện cạnh nhau trước công chúng. Thậm chí, nhiều tin đồn còn cho rằng cặp đôi đang chuẩn bị về chung một nhà.

Mới đây, Thu Trang gây chú ý khi đăng tải đoạn clip hội ngộ cùng Huỳnh Phương và Khả Như. Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng bàn tán nhiều nhất lại là ngoại hình của nữ diễn viên sinh năm 1987. Trong video, Khả Như bị nhận xét để lộ vòng 2 lớn hơn thường thấy. Không những vậy, khi xuất hiện trước ống kính, cô còn liên tục dùng tay và túi xách để che phần bụng. Từ những chi tiết này, nhiều netizen nhanh chóng đặt nghi vấn Khả Như đang mang thai con đầu lòng. Dưới đoạn clip, hàng loạt bình luận xuất hiện như: "Bà Như có tin vui hả?", "Bụng này chắc 4 tháng rồi", "Nhìn giống mẹ bầu khoảng 5 tháng quá"... Khả Như lộ diện với vóc dáng khác lạ. Nguồn: Thu Trang

Khi thấy ống kính máy quay, Khả Như còn có hành động lạ lấy tay và túi che bụng. Nguồn: Thu Trang

Vào đầu tháng 10/2025, Khả Như và Huỳnh Phương từng rộ nghi vấn bí mật có con chung. Nguyên nhân xuất phát từ việc nữ diễn viên xuất hiện tại một sự kiện với hình ảnh bồng bế em bé, trong khi Huỳnh Phương ngồi ngay bên cạnh. Khoảnh khắc này nhanh chóng khiến cộng đồng mạng xôn xao bàn tán.

Trước loạt đồn đoán, Khả Như sau đó đã lên tiếng làm rõ bằng đoạn clip đăng tải trên trang cá nhân. Khi bị bạn bè trêu chọc chuyện sinh con đầu lòng, nữ diễn viên hài hước đáp: "Mới đẻ, đẻ liền luôn cho vừa lòng". Màn phản hồi dí dỏm của cô được xem như lời phủ nhận khéo léo trước tin đồn "bí mật sinh con" lan truyền trên mạng xã hội thời điểm đó.

Cặp đôi từng vướng nghi vấn đã có con chung nhưng Khả Như đã lên tiếng phủ nhận. Nguồn: Tổng hợp

Suốt thời gian qua, Khả Như và Huỳnh Phương liên tục để lộ nhiều hint tình cảm, khiến khán giả càng thêm tin rằng cả hai đang có mối quan hệ đặc biệt. Không chỉ thường xuyên xuất hiện cùng nhau, cặp đôi còn có những màn tương tác đầy thân mật trên mạng xã hội và nhận được sự ủng hộ lớn từ công chúng.

Đầu tháng 4 vừa qua, Huỳnh Phương gây chú ý khi đăng tải hình ảnh chụp cùng Khả Như kèm đoạn hội thoại mang nhiều ẩn ý. Cụ thể, khi nam diễn viên rủ Khả Như đi ăn chè, nữ diễn viên liền hỏi lại: "Chè gì anh?".

Không chần chừ, Huỳnh Phương đáp: "Chè em nồng". Thoạt nghe tưởng chỉ là câu nói đùa vui, nhưng khi đọc lái lại thành "Chồng em nè", màn tung hứng này lập tức khiến cộng đồng mạng thích thú. Nhiều người cho rằng đây là cách "đánh dấu chủ quyền" đầy hài hước, đúng với phong cách lầy lội quen thuộc của nam diễn viên sinh năm 1992.

Khả Như và Huỳnh Phương vướng nghi vấn hẹn hò từ năm 2022. Ảnh: FBNV

Khả Như từng chia sẻ về chuyện tình cảm: "Nếu công khai tình yêu lên mạng xã hội, chắc chắn cả hai sẽ bị soi mói. Tôi biết nhiều trường hợp người trong cuộc mong muốn bảo vệ người yêu của họ nên chọn cách yêu trong bí mật, và những mối tình đó vẫn rất bền lâu. Đối với tôi, chuyện yêu đương phải kín đáo. Đó là sự tôn trọng và là cảm xúc thiêng liêng mà những người đang yêu dành cho nhau".

Nói về chuyện sắp kết hôn, Khả Như nói: "Tôi rất cảm ơn mọi người vì luôn quan tâm tôi. Thật sự hiện tại tôi không muốn chia sẻ về những điều cá nhân vì tôi muốn mọi người tập trung vào dự án của mình. Tôi sẽ tiết lộ sau đó đi vì chuyện gì nói trước bước không qua".