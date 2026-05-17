Cảnh tượng đáng lo ngại của vợ chồng Kim Tae Hee - Bi Rain tại nhà riêng 90 tỷ

Sáng 16/5, tờ Sports Chosun đưa tin, Bi Rain vừa làm khách mời trên chương trình You Quiz on the Block (tvN) và có những chia sẻ gây xôn xao về bà xã - nữ minh tinh Kim Tae Hee. Tại đây, nam ca sĩ kiêm diễn viên đình đám gây bất ngờ khi hé lộ chuyện anh từng bị bà xã mắng té tát chỉ vì chưa kịp thoát vai.

Trước ống kính, Bi Rain thú thật: “Vì phải vào vai 1 kẻ sát nhân có tâm lý biến thái ở Bloodhounds 2, nên ngay cả khi ở nhà, em cũng cố gắng duy trì, giữ mạch cảm xúc của nhân vật đó. Có lần vợ nhờ em đi làm chút việc vặt. Thế là em vô thức trả lời vợ bằng 1 chất giọng vô cùng lạnh lùng cùng ánh mắt ghê gớm (do chưa thoát vai phản diện). Em nói cộc lốc ‘Để ở đâu?’. Thế là bà xã liền quát em rằng ‘Sao ánh mắt của anh lại như thế kia hả?’. Ngay sau đó, em phải lập tức mỉm cười thật tươi rồi hỏi lại nhẹ nhàng bà xã ‘Đồ để ở đâu vậy em?’ 1 cách thật tình cảm”. 1 số fan không khỏi tỏ ra lo lắng khi lắng nghe những chia sẻ của Bi Rain trên sóng truyền hình mới đây. Họ còn khuyên nam diễn viên nên thoát vai khi ở nhà để tránh phát sinh những tình huống gây hiểu lầm tương tự như trên.

Bi Rain cho biết anh bị Kim Tae Hee mắng cho vào mặt vì không chịu thoát vai. Ảnh: Naver

Cũng trong chương trình You Quiz on the Block, “MC quốc dân” Yoo Jae Suk đã tranh thủ trêu chọc Bi Rain: “Gần đây, Kim Tae Hee cũng xuất hiện trên You Quiz on the Block và tiết lộ rằng lúc ở nhà, cậu là kiểu người hay có hành động hoạt náo quá mức. Theo tôi thấy thì chắc là lúc ở nhà, cậu hay đi lại lăng xăng, quậy phá có đúng không?”.

Tiền bối vừa dứt lời, Bi Rain liền không ngần ngại thừa nhận: “Em công nhận điều đó. Ở nhà nếu em mà không bày trò thì bầu không khí sẽ trở nên cực kỳ yên ắng. Vợ em vốn là người trầm lặng mà. Em cứ luôn tay luôn chân làm hết việc này đến việc khác xung quanh ngôi nhà. Nhưng có khi đó cũng chỉ là suy nghĩ từ bản thân em mà thôi”. Đồng thời, Bi Rain cho biết thêm, đôi lúc Kim Tae Hee cảm thấy phiền và muốn Bi Rain giữ trật tự để trả lại sự tĩnh lặng cho căn nhà: “Thỉnh thoảng bà xã cũng tha thiết yêu cầu em hãy giữ im lặng 1 chút ạ”.

Những chia sẻ của Bi Rain về bà xã minh tinh đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội xứ Hàn. Ảnh: Nate

Trước đó, trong 1 video được đăng lên kênh YouTube cá nhân, Bi Rain từng khiến công chúng không khỏi bất ngờ xen lẫn thích thú khi hé lộ cách anh “đội vợ lên đầu”. Theo đó, nam ngôi sao cho biết anh luôn xin phép bà xã Kim Tae Hee mỗi khi ra ngoài gặp bạn bè: “Bình thường tôi không ra ngoài nhiều. Vào những ngày muốn ra ngoài, tôi đều cố gắng thu xếp công việc, lịch trình. Thỉnh thoảng tôi tranh thủ thời gian gặp gỡ bạn bè. Và tôi đều xin phép vợ trước khi đi gặp bạn mình”.

Bi Rain không ngần ngại tiết lộ rằng luôn xin phép bà xã Kim Tae Hee mỗi khi đi gặp bạn bè, nhận ngay được lời khen từ đàn em Seo In Guk. Ảnh: Naver

Bi Rain - Kim Tae Hee quen nhau vào năm 2011 khi cùng tham gia 1 đoạn phim quảng cáo. Theo lời Bi Rain, chính sự giản dị và chuyên nghiệp của Kim Tae Hee đã khiến anh “yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên”. Tuy nhiên, anh đã phải mất nhiều lần mời hẹn hò mới được cô chấp nhận.

Cặp đôi công khai hẹn hò vào năm 2013 và chính thức kết hôn vào năm 2017. Đám cưới của họ được tổ chức vô cùng đơn giản tại 1 nhà thờ, chỉ có sự tham gia của gia đình và bạn bè thân thiết. Chi phí cho đám cưới được tiết lộ là rất thấp, thể hiện sự coi trọng tình cảm hơn vật chất của cặp đôi.

Sau khi kết hôn, Kim Tae Hee - Bi Rain lần lượt chào đón 2 cô con gái xinh xắn vào các năm 2017 và 2019. Hiện 2 ngôi sao đang chung sống cùng nhau trong biệt thự có giá 5 tỷ won (90 tỷ đồng) ở Itaewon, quận Yongsan, Seoul.

Kim Tae Hee - Bi Rain là cặp đôi hot hàng đầu tại làng giải trí xứ Hàn. Ảnh: X

Cặp đôi quyền lực hiện sống cùng nhau trong căn hộ có giá gần trăm tỷ. Ảnh: Nate

Nguồn: Sports Chosun