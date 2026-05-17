Nữ diễn viên tái phát ung thư lần 3, thông báo dừng mọi hoạt động ngay trong đêm

Chiều 15/5, tờ Seoul đưa tin, nữ diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc Woo Hyun Joo vừa bị tái phát ung thư lần 3 ngay khi đang tham gia vào vở kịch Orphans. Còn nhớ nữ nghệ sĩ họ Woo nhận chẩn đoán mắc ung thư vú hồi năm 2007 và đã điều trị thành công, Nhưng tới năm 2017, Woo Hyun Joo cho biết căn bệnh ung thư đã quay trở lại. Cô cũng chiến thắng bệnh tật trong lần tái phát cách đây 9 năm. Thế nhưng tới nay, Woo Hyun Joo vừa được thông báo rằng cô lại bị tái phát ung thư lần nữa.

Sau khi nhận kết quả chẩn đoán mới đây từ bệnh viện, nữ diễn viên cũng đã quyết định rút khỏi vở kịch Orphans ngay trong đêm. Được biết, cô sẽ bắt đầu quá trình hóa trị ngay sau khi hoàn thành nốt buổi biểu diễn cuối cùng của mình cho vở kịch này.

Công ty sản xuất của Orphans cũng mới đưa ra thông báo chính thức về việc Woo Hyun Joo buộc phải rút khỏi vở kịch vì bệnh tật: “Vì lý do sức khỏe của diễn viên Woo Hyun Joo, lịch trình biểu diễn của vở kịch buộc phải thay đổi. Diễn viên Woo Hyun Joo sẽ diễn nốt buổi cuối cùng của mình vào cuối tuần này”. Ngoài ra, hiện đơn vị sản xuất của Orphans vẫn chưa nêu ra kế hoạch tìm người thay thế vào vị trí trống do Woo Hyun Joo để lại.

Woo Hyun Joo tái phát ung thư lần 3, khiến công chúng không khỏi xót xa. Ảnh: Naver

Trên trang cá nhân mới đây, Woo Hyun Joo tâm sự với người hâm mộ: “Tôi từng sống sót sau 2 lần chiến đấu với ung thư, nhưng ngày hôm qua, tôi lại được thông báo rằng căn bệnh này đã tái phát. Tôi sẽ bắt đầu quá trình hóa trị vào tuần tới. Tác phẩm Orphans đòi hỏi rất nhiều về mặt thể lực, vì vậy tôi quyết định rút khỏi vở kịch trước khi bắt đầu bước vào đợt điều trị ung thư lần này. Tôi không thể vì lòng tham của bản thân mà gây ảnh hưởng tới chất lượng buổi biểu diễn được”.

Đồng thời, cô bày tỏ tâm trạng hồi hộp, lo lắng trước thềm buổi diễn cuối cùng của mình cho vở Orphans: “Tôi sẽ cố gắng hết sức cho buổi diễn trong cuối tuần này. Nhưng thú thật, tôi cũng hơi lo lắng không biết mình có kiểm soát tốt cảm xúc trên sân khấu vào hôm đó hay không nữa. Nếu tôi hay các bạn diễn có gặp chút khó khăn trong việc giữ trạng thái trên sân khấu, rất mong khán giả sẽ bao dung lượng thứ mà bỏ qua”.

Cuối cùng, cô khép lại tâm thư gửi tới khán giả bằng lời xin lỗi vì đã không thể đồng hành cùng ekip Orphans cho tới giây phút cuối cùng: “1 lần nữa, tôi xin lỗi vì đã không thể giữ trọn lời hứa với khán giả cũng như không thể đi tới chặng cuối của vở diễn. Cầu chúc cho tất cả mọi người luôn bình an và dồi dào sức khỏe”.

Dù mới gặp phải biến cố sức khỏe nghiêm trọng song Woo Hyun Joo khẳng định cô không có ý định giải nghệ và sẽ tiếp tục bước đi trên con đường hoạt động nghệ thuật sau khi đã hoàn tất quá trình điều trị. Trước mắt, nữ diễn viên dự kiến trở lại sân khấu kịch qua vở diễn mang tên Ghosts: “Dù tác phẩm Ghosts tiêu tốn nhiều năng lượng cảm xúc, nhưng thời gian công diễn lại ngắn. Tôi nghĩ sau khi hoàn tất quá trình điều trị và điều chỉnh lại được lịch trình của bản thân, tôi vẫn có thể tham gia vở diễn này”.

Bức tâm thư của Woo Hyun Joo đã khiến người hâm mộ không cầm được nước mắt. Ảnh: Nate

Từng được chẩn đoán mắc ung thư vú 2 lần vào các năm 2007 và 2017, nhưng Woo Hyun Joo đã kiên cường chiến đấu và vượt qua bạo bệnh để trở lại sân khấu. Chính vì vậy, thông tin bệnh tình của nữ nghệ sĩ tái phát lần 3 mới đây đã càng khiến đồng nghiệp và người hâm mộ không khỏi xót xa. Trên các diễn đàn mạng xã hội, đông đảo đồng nghiệp và người hâm mộ hiện đang gửi những lời động viên, cổ vũ chân tình tới nữ minh tinh họ Woo.

Trong 1 bài phỏng vấn trước đây, Woo Hyun Joo từng chia sẻ rằng, cô vẫn sẵn sàng cống hiến hết mình cho nghệ thuật ngay cả khi đang điều trị căn bệnh ung thư quái ác. Nữ ngôi sao trải lòng: “Tôi nhận chẩn đoán mắc ung thư vú vào năm 2007 và đã trải qua thời gian dài điều trị. 10 năm sau, căn bệnh này lại tái phát. Vào năm 2017, khi đang quay bộ phim truyền hình Live thì cũng chính là lúc tôi phát hiện căn bệnh ung thư đã quay trở lại. Vì lúc đó bộ phim truyền hình này đã bắt đầu bấm máy nên tôi không thể rút lui được. Vậy nên, tôi đã đội tóc giả để tiếp tục ghi hình cho bộ phim. Là 1 diễn viên, việc nắm bắt được cơ hội là rất quan trọng, nhưng ngay khi vận may mỉm cười thì tôi lại rơi vào tình cảnh bất khả kháng, đó là phải chiến đấu với bạo bệnh. Đáng lẽ phải dồn toàn bộ tâm trí vào diễn xuất thì tôi lại bị phân tâm vì bộ tóc giả của mình. Dù vậy, tôi vẫn vô cùng biết ơn đạo diễn vì đã tin tưởng và ngỏ lời muốn tôi tiếp tục đồng hành cùng vai diễn”. Tuy nhiên, tới lần tái phát ung thư thứ 3 mới đây, cô đã quyết định tạm dừng các hoạt động nghệ thuật để tập trung hoàn toàn vào việc chữa trị.

Woo Hyun Joo sinh năm 1970, chính thức ra mắt làng giải trí Hàn khi vừa tròn 19 tuổi. Cô tốt nghiệp Khoa nghệ thuật thuộc trường Đại học New York. Sau nhiều năm lăn lộn trong giới giải trí, cô tỏa sáng qua hàng loạt vai diễn ấn tượng ở nhiều tác phẩm truyền hình như Thế Giới Họ Đang Sống, Doctor Lawyer, Adamas, Castaway Diva ... Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ còn ghi dấu ấn cho riêng mình trên sân khấu kịch.

Woo Hyun Joo là nữ nghệ sĩ đa năng ở Kbiz, hoạt động với tư cách diễn viên truyền hình kiêm diễn viên kịch. Ảnh: X

