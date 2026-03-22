Á hậu Hong Kong suy sụp vì ung thư

Á hậu Hong Kong Ngô Văn Hân cho biết đang ở giai đoạn cuối của căn bệnh ung thư vú. Tế bào ung thư đã lan rộng ra khắp toàn thân, tấn công cả phần não bộ.

Ngô Văn Hân còn cho biết hai năm trước cô bị kẻ xấu lừa mất toàn bộ số tiền tích góp cả đời. Vừa phát hiện bị ung thư lại gặp kẻ gian lừa hết tiền, Ngô Văn Hân rơi vào đường cùng.

Ngô Văn Hân liên tiếp gặp biến cố bệnh tật.

Khi đó, bạn bè của Ngô Văn Hân đã đề nghị quyên góp, giúp đỡ nhưng cô kiên quyết từ chối. Á hậu quyết định bán hết của hồi môn để có tiền chữa bệnh trong suốt những năm qua.

Ngô Văn Hân nói động lực để cô tiếp tục cố gắng chiến đấu với bệnh tật là hai cô con gái đang học tiểu học. Trước đó, cô chia sẻ khoảnh khắc hai con gái nhỏ cạo đầu để động viên mẹ.

Ngô Văn Hân được chẩn đoán ung thư vú lần đầu vào năm 2022. Dù điều trị tích cực, bệnh đã tái phát vào năm 2024 và chuyển biến nặng. Có thời điểm nữ diễn viên phải nằm viện suốt 16 ngày do nước tích trong tim và phổi, sức khỏe suy kiệt.

Năm 2025, Ngô Văn Hân từng cho biết tế bào ung thư đã di căn đến xương cụt. Cô chia sẻ rằng hành trình chống chọi với bệnh tật rất gian nan. Sau khi xuất viện, cô phải dùng nạng để đi lại, thậm chí việc vệ sinh cá nhân cũng rất khó khăn.

Dù liên tiếp gặp biến cố, Ngô Văn Hân vẫn dũng cảm, kiên cường chống lại bệnh tật, chưa bao giờ có ý định buông xuôi. Nữ diễn viên khẳng định đã học cách chấp nhận và đối mặt.

Ngô Văn Hân cho biết sự yêu thương và ủng hộ từ gia đình là nguồn động lực giúp cô mạnh mẽ tiếp tục điều trị. Cô tin rằng một ngày nào đó sẽ chiến thắng được căn bệnh quái ác.

Ngô Văn Hân từng giành ngôi vị Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Hong Kong năm 1998. Cô là một trong những gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hong Kong đầu những năm 2000.

Những năm gần đây, Ngô Văn Hân rút khỏi showbiz, chuyển sang làm việc trong lĩnh vực tài chính. Năm 2022, cô được chẩn đoán mắc ung thư vú và liên tiếp gặp nhiều biến cố.