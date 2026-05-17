Hương Giang lên đồ "chặt chém", mang 700 triệu nhập cuộc Miss Grand mùa All stars

Mới đây, Hương Giang tiếp tục khiến cộng đồng fan sắc đẹp bàn tán khi tung loạt ảnh nhập cuộc Miss Grand All Stars 2026. Mở tiết mục "mở màn" này, Hương Giang diện thiết kế body ôm sát với hàng loạt chi tiết cut-out táo bạo chạy dọc eo và hông. Bộ váy giúp cô khoe trọn vòng eo săn chắc cùng vóc dáng nuột nà. Kiểu tóc uốn nhẹ, layout makeup sắc sảo càng làm tổng thể thêm phần sang chảnh, quyền lực.

Điểm gây chú ý nhất nằm ở chiếc túi xách mini màu bạc ánh kim được Hương Giang cầm trên tay. Theo nhiều tín đồ thời trang, đây là mẫu túi hiếm có mức giá lên tới khoảng 700 triệu đồng. Món phụ kiện đắt đỏ giúp tổng thể outfit của nàng hậu thêm phần xa xỉ, sang chảnh.

Ngay sau khi loạt ảnh được đăng tải, mạng xã hội nhanh chóng rộ lên nhiều bình luận khen ngợi thần thái của Hương Giang. Dù trước đó không chia sẻ quá nhiều về quá trình chuẩn bị nhưng sự xuất hiện mới nhất này của Hương Giang đang cho thấy sự đầu tư mạnh tay cả về hình ảnh lẫn thời trang tại Miss Grand All Stars 2026.

Hương Giang là một trong những đại diện Việt Nam hiếm hoi bước vào đấu trường Miss Grand All Stars với trạng thái vừa có hào quang, vừa mang nhiều áp lực đặc biệt. Nếu nhìn kỹ, hành trình của Hương Giang tại mùa giải này gần như là bài toán bất lợi đan xen lợi thế. Điểm lợi đầu tiên và cũng lớn nhất của Hương Giang chính là kinh nghiệm sân khấu quốc tế. Sau nhiều năm hoạt động showbiz, cô sở hữu kỹ năng trình diễn, ứng xử và làm chủ truyền thông thuộc nhóm mạnh nhất dàn thí sinh Việt từng thi quốc tế. Hương Giang hiểu máy quay, biết tạo khoảnh khắc viral và đặc biệt có khả năng làm chủ sân khấu tốt.

Khác với nhiều đại diện còn phải mất thời gian để training, Hương Giang bước vào cuộc thi với tâm thế của một ngôi sao giải trí thực thụ. Cô có fandom mạnh, độ nhận diện quốc tế nhất định sau Miss International Queen 2018, Miss Universe và khả năng tạo thảo luận mạng xã hội rất cao. Đây là lợi thế lớn trong thời đại các cuộc thi sắc đẹp ngày càng phụ thuộc vào hiệu ứng truyền thông.

Ngoài ra, Hương Giang cũng là kiểu thí sinh có câu chuyện. Hành trình từ một người từng chịu nhiều định kiến đến khi trở thành biểu tượng truyền cảm hứng giúp cô có chiều sâu hình ảnh hơn nhiều đối thủ chỉ mạnh về nhan sắc hoặc catwalk. Miss Grand vốn yêu thích những thí sinh có nhận diện rõ rệt, biết phát biểu và tạo dấu ấn cá nhân, nên đây là điểm mạnh của đại diện Việt Nam.

Tuy nhiên, lợi thế lớn đôi khi cũng kéo theo bất lợi tương ứng. Bất lợi đầu tiên nằm ở chính sự nổi tiếng của Hương Giang. Khi một thí sinh đã quá quen mặt với công chúng, khán giả sẽ nhìn họ bằng tiêu chuẩn khắt khe hơn rất nhiều. Nếu một đại diện mới chỉ cần tròn vai để được khen, thì với Hương Giang, công chúng mặc định cô phải xuất sắc. Điều đó khiến mọi màn xuất hiện, phát ngôn hay outfit của cô đều bị soi kỹ hơn bình thường.

Không chỉ vậy, Hương Giang còn mang áp lực từ chính quá khứ huy hoàng của mình. Sau chiến thắng tại Miss International Queen 2018, khán giả luôn kỳ vọng cô phải tiếp tục tạo nên thành tích lớn ở mọi đấu trường quốc tế. Đây là con dao hai lưỡi vì chỉ cần kết quả không như mong đợi, nàng hậu rất dễ bị xem là tụt phong độ.

Ngoài ra, việc Hương Giang từng vướng nhiều tranh cãi mạng xã hội tại Việt Nam cũng có thể trở thành yếu tố khiến hình ảnh bị phân cực. Ở các cuộc thi quốc tế hiện nay, sức mạnh fandom đi kèm luôn là anti-fan toàn cầu. Điều này đồng nghĩa mỗi bước đi của cô đều dễ bị mang ra tranh luận hơn các đối thủ khác.

Dẫu vậy, điều khiến Hương Giang vẫn được đánh giá là ứng viên đáng gờm nằm ở bản lĩnh truyền thông. Cô là kiểu thí sinh hiểu rõ cách biến áp lực thành spotlight. Trong một cuộc thi mà độ phủ sóng đôi khi quan trọng không kém thành tích cuối cùng, Hương Giang rõ ràng đang sở hữu lợi thế mà không nhiều đại diện có được. Miss Grand All Stars có thể không phải đấu trường dễ dàng nhất với Hương Giang, nhưng lại là sân chơi rất hợp với kiểu thí sinh có cá tính mạnh, biết kể câu chuyện và tạo hiệu ứng truyền thông. Và đó chính là lý do dù còn nhiều tranh cãi, cô vẫn đang là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trước thềm cuộc thi.

