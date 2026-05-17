Vụ chồng thiếu gia của nữ diễn viên hạng A dính phốt ở Thái, nạn nhân khẳng định sẽ đưa anh trai vào tù

Cộng đồng mạng châu Á hiện đang chao đảo trước vụ việc Pi Sunith Scott - người thừa kế tập đoàn bia Singha đồng thời cũng là chồng của nữ diễn viên đình đám Thái Lan Mild Lapassalan - bị em trai là Psi Scott tố xâm hại.

Trong diễn biến mới nhất, tờ Thethaiger đưa tin, Psi Scott vừa xuất hiện trên 1 chương trình của đài Workpoint TV và gây xôn xao khi có những chia sẻ liên quan tới vụ scandal. Đáng chú ý, Psi đã không ngần ngại tỏ thái độ khinh bỉ dành cho anh trai mình - Pi Sunith Scott ngay trên sóng truyền hình: “Về cái đoạn clip mà anh Pi đăng lên để giải thích này nọ ấy mà, tôi xin phép nói thẳng là tôi vẫn chưa thèm xem đâu. Bởi vì tôi đã quá chán ghét việc phải nhìn thấy cái bản mặt của kẻ đã xâm hại mình rồi”. Được biết, Psi Scott đang nói tới đoạn clip Pi Sunith Scott lộ diện, lên tiếng khẳng định mình trong sạch trước cáo buộc xâm hại em trai.

Cũng trong màn xuất hiện trên sóng truyền hình mới đây, Psi Scott cũng úp mở sẽ đưa anh trai - Pi Sunith Scott vào tù: “Chuyện xâm hại là 1 vấn đề nghiêm trọng hơn rất nhiều so với tranh chấp đất đai. Nghĩ đi nghĩ lại, kẻ làm việc sai trái như vậy sẽ phải vào tù thôi. Psi xin giải thích thế này, bản tính của những kẻ biến thái như vậy sẽ không bao giờ thay đổi nổi đâu. Chúng ta không thể biết liệu hắn có tiếp tục làm chuyện xằng bậy với những người khác nữa hay không, giống như những kẻ có tâm lý biến thái với trẻ em vậy đó”.

Căng thẳng giữa 2 anh em Psi Scott (bên phải) và Pi Sunith Scott đã dâng lên tới đỉnh điểm khi 1 người úp mở dọa tống người kia vào tù. Ảnh: Thethaiger

Trước đó 2 ngày, Pi Sunith Scott đăng clip phủ nhận hoàn toàn mọi cáo buộc do em trai - Psi Scott đưa ra. Ảnh: X

Trước đó, vào ngày 10/5, dư luận Thái Lan chấn động khi Psi Scott (Siranat Scott) - hậu duệ thế hệ thứ 4 của gia tộc quyền thế, giàu có bậc nhất Thái Lan Bhirombhakdi - đăng clip khóc lóc, tố cáo anh trai (Pi Sunith Scott) xâm hại tình dục anh, từ năm 12 tuổi cho tới năm 24 tuổi. Người đàn ông 29 tuổi này còn cho biết mọi người trong gia đình đều biết rõ sự việc này vì họ đã nghe đoạn băng ghi âm lời thú tội của Pi Sunith Scott. Thế nhưng, không ai trong dòng họ đứng ra bảo vệ hay giúp đỡ Psi Scott.

Psi Scott nói trong nước mắt rằng anh phải gồng gánh mọi thứ, không còn sự lựa chọn nào khác. Thiếu gia tập đoàn Singha cho biết thêm hiện anh còn phải phải đối mặt với vụ kiện tụng từ chính mẹ ruột để đòi lại số tài sản mà ông ngoại đã trao cho. Khi tìm kiếm sự giúp đỡ từ các bậc trưởng bối trong dòng họ, anh còn bị mắng ngược là “đứa con bất hiếu”.

Psi Scott (bên trái) khóc lóc, tố cáo anh trai vào hôm 10/5. Ảnh: X

Giữa sóng gió ồn ào, Pi Sunith Scott đã đăng tải video dài trên trang cá nhân của bà xã minh tinh để phủ nhận toàn bộ các cáo buộc nhắm vào mình. Về cáo buộc cưỡng bức em trai, Pi Sunith Scott khẳng định đó là “điều không đúng sự thật và chưa từng xảy ra”. Về đoạn ghi âm xin lỗi, Pi Sunith Scott nói anh không hề biết mình bị ghi âm. Theo lời anh, đây là cuộc trò chuyện từ khi 2 anh em còn nhỏ. Anh thừa nhận từng cãi vã, bắt nạt em trai theo kiểu anh em trêu chọc nhau nhưng đôi lúc đi quá giới hạn. Pi Sunith Scott cho rằng ở thời điểm đó, anh vẫn còn là trẻ con và chưa đủ nhận thức về đúng sai. Anh nói đã xin lỗi em trai nhiều lần và cả 2 cũng từng nói chuyện để làm rõ vấn đề này trước đây. Pi Sunith Scott còn cho biết thêm đến giai đoạn thiếu niên, mình và em trai đã sống ở 2 quốc gia khác nhau nên không có chuyện anh làm ra hành vi thiếu đứng đắn với đối phương hàng chục năm như cáo buộc.

Pi Sunith Scott cũng phủ nhận việc gia đình bỏ mặc em trai. Anh cho biết người thân và bạn bè đã nhiều lần hỗ trợ, bao gồm cả việc đưa Psi Scott đi gặp bác sĩ. Tuy nhiên, theo Pi Sunith Scott, có thời điểm em trai chủ động chặn liên lạc khiến gia đình gặp khó khăn trong việc kết nối.

Tưởng chừng như đến đây, drama đã yên ắng nhưng Psi Scott đã tung tiếp đoạn ghi âm khác gây sốc. Trong đoạn ghi âm này, Psi Scott nói anh trai từng vào phòng rồi bắt mình thực hiện hành vi không đàng hoàng. Đáp lại, chồng của nữ diễn viên Mild Lapassalan nói rằng lúc đó anh còn nhỏ, không nhận thức được mình đang làm gì. Psi Scott liền bảo “Không, lúc đấy em mới 10-11 tuổi, còn anh hơn em đến 6 tuổi thì khi đó anh cũng khoảng 16-17 tuổi rồi. Lúc ấy anh đủ khôn lớn rồi mà” . Psi Scott khẳng định anh chịu tổn thương tâm lý, mất nhiều năm chữa lành và không dám yêu ai do bị ám ảnh bởi chuyện kinh khủng năm xưa. Sau khi Psi Scott tung file ghi âm mới, Pi Sunith Scott chưa có phản hồi.

Màn đấu tố giữa 2 anh em Pi và Psi khiến dư luận hồi hộp dõi theo. Ảnh: X

Sau đó, Mild Lapassalan đã viết tâm thư đăng lên Instagram tuyên bố sẽ tạm ly thân, giữ khoảng cách với ông xã Pi Sunith Scott để có không gian yên tĩnh suy ngẫm, nhìn nhận lại mọi chuyện và cân bằng tâm lý. Ngọc nữ đình đám còn gửi lời xin lỗi đến em chồng (Psi Scott), đồng thời cô khẳng định mình chưa từng nghe đoạn ghi âm cuộc trò chuyện có nội dung về những chuyện tồi tệ mà Psi Scott đã phải chịu đựng trong quá khứ giữa 2 anh em. Bên cạnh đó, Mild Lapassalan còn xin lỗi các đồng nghiệp trong showbiz vì những rắc rối cá nhân và hành động thiếu cân nhắc của cô đã làm vạ lây đến bạn bè - những người chỉ muốn động viên cô mà không rõ toàn bộ câu chuyện.

Mild vừa tuyên bố ly thân chồng thiếu gia dính phốt nghiêm trọng. Ảnh: X

Nguồn: Thethaiger