Mỹ nam "khó coi" nhất Cannes 2026 đây rồi: Mặt mũi lờ đờ ánh mắt thất thần trên thảm đỏ, càng nhìn càng nóng mắt

Liên hoan phim Cannes 2026 đã diễn ra đến ngày thứ 5 và chiếm sóng toàn cầu. Trong số các ngôi sao đổ bộ thảm đỏ, Điền Hủ Ninh là cái tên bị chê bai, chỉ trích dữ dội trên MXH Weibo. Trong lần đầu tham dự LHP danh giá nhất thế giới, nam thần phim đam mỹ gây thất vọng toàn tập. Anh diện suit chỉn chu bước lên thảm đỏ, nhưng lại trưng ra bộ mặt đầy khó hiểu. Trước ống kính của truyền thông quốc tế, mặt mũi của Điền Hủ Ninh phờ phạc, kém tươi tỉnh, bí xị trông như "mất sổ gạo", ánh mắt vô hồn thất thần. Không chỉ vậy, ảnh chụp của "hung thần" Getty Images cũng bóc trần lớp nền mốc, làn da sần sùi, bọng mắt to và quầng thâm mắt của nam diễn viên.

Nhìn thấy tình trạng của Điền Hủ Ninh, dân tình xứ tỷ dân đặt câu hỏi nam diễn viên tai tiếng này cả đêm không ngủ hay là vừa vượt qua "7749 kiếp nạn" mới đến được Cannes. Không ít dân mạng đã chế giễu mỹ nam sinh năm 1997 này là đại diện châu Á trông "khó coi" nhất tại Cannes 2026.

Điền Hủ Ninh đổ bộ thảm đỏ Cannes ngày 5. Nguồn: Weibo.



Mỹ nam gen Z xứ Trung lên đồ bảnh bao, nhưng anh lại có thần sắc không tốt, mệt mỏi và phờ phạc thấy rõ khi dự sự kiện. Ảnh: Getty Images.

Trước ống kính của truyền thông quốc tế, gương mặt của Điền Hủ Ninh trông bơ phờ, không tươi tỉnh, ánh mắt vô hồn thất thần. Ảnh: Getty Images.

Tình trạng kém của Điền Hủ Ninh khiến dân tình xứ tỷ dân phải đặt câu hỏi nam diễn viên này cả đêm không ngủ hay là vừa vượt qua "7749 kiếp nạn" mới đến được Cannes. Ảnh: Sohu.

Getty Images bóc trần nhan sắc thật của Điền Hủ Ninh với lớp nền mốc, làn da sần sùi, bọng mắt to và quầng thâm mắt. Ảnh: Getty Images.

Điền Hủ Ninh sinh năm 1997. Từ diễn viên vô danh không ai biết, Điền Hủ Ninh bỗng chốc vụt sáng thành sao nhờ phim Nghịch Ái vào năm 2025. Có ngày anh chiếm lĩnh 10 vị trí trên bảng hot search Weibo. Chỉ sau 1 tuần nổi tiếng, tài khoản Weibo của Điền Hủ Ninh tăng thêm 1 triệu lượt theo dõi.

Điền Hủ Ninh thống trị MXH Trung Quốc sau khi Nghịch Ái gây sốt. Ảnh: Sina.

Tuy nhiên, mới nổi tiếng được được 10 ngày, Điền Hủ Ninh đã dính ồn ào đời tư ầm ĩ showbiz. Gần như ngày nào, trong vòng 1 tuần, gần như ngày nào mỹ nam này cũng bị 1 cô gái bóc phốt không chung thủy trong chuyện tình cảm. Anh bị tố từng làm người yêu có thai và đã có con ngoài giá thú. Có 5 cô gái đã tung bằng chứng hoặc bị chụp lại hình ảnh thân mật với nam diễn viên. Vào tối 9/7/2025, "liên minh bạn gái cũ - mới" của anh còn lập nhóm chat chung phơi bày đời sống tình ái lộn xộn của Điền Hủ Ninh. Tình cũ tiết lộ thông tin sốc rằng Điền Hủ Ninh muốn để bạn gái sinh con hợp với mệnh của mình nhằm giúp sự nghiệp thăng tiến.

Vào ngày 14/3 vừa qua, Điền Hủ Ninh bị hot girl Cửu Thành Mỹ tố cáo ngoại tình, lén có con với người phụ nữ khác sau lưng cô trong thời gian còn yêu nhau. Cửu Thành Mỹ còn tung hàng chục tấm ảnh thân mật của họ lên MXH.

Điền Hủ Ninh dính drama tình ái ầm ĩ với 5 cô gái. Ảnh: Sina.

Sau đó, anh bị hot girl Cửu Thành Mỹ tố cáo không chung thủy, che giấu việc có con ngoài giá thú. Ảnh: Weibo.

Thời gian quan, có thông tin cho biết Điền Hủ Ninh và bạn diễn Tống Tử Du đã bị đưa vào danh sách cấm sóng của Tổng cục Phát thanh - Truyền hình Trung Quốc. Nguyên nhân là Nghịch Ái đã "lách luật" phát sóng, vi phạm quy định của cơ quan quản lý văn hóa. Thể loại phim tình cảm LGBTQ+ vốn bị nghiêm cấm sản xuất, phát sóng ở Trung Quốc. Trước đó không lâu, Nghịch Ái cũng bị xóa khỏi nền tảng xem phim trực tuyến, đồng thời siêu thoại (nhóm trên mạng xã hội Weibo dành cho người hâm mộ) của phim đã bị xóa bỏ, các từ khóa liên quan tới tác phẩm này bị hạn chế tìm kiếm.

Nguồn: Weibo, Sina