Clip Trúc Nhân xuất hiện trên trang Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy

Mới đây, Trúc Nhân gây chú ý khi xuất hiện trong một đoạn clip được đăng tải trên Trang thông tin chính thức của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an. Theo đó, đoạn video ghi lại phần phát biểu của nam ca sĩ trong một sự kiện diễn ra vào đầu năm 2026 bất ngờ được nhắc lại.

Cụ thể, khi đó Trúc Nhân thẳng thắn chia sẻ thông điệp tuyên truyền phòng chống ma tuý với thái độ nghiêm túc và đầy quyết liệt: "Nói không với ma tuý nha mọi người ơi. Ngày hôm nay đứng ở đây, Nhân xin tự hào và dõng dạc, đầy tự tin nói với mọi người: Tôi - Trúc Nhân chưa bao giờ sử dụng bất kì một chất kích thích nào để bản thân sáng tạo. Tôi làm được, và tôi hy vọng các bạn cũng làm được".

Không chỉ đăng tải lại đoạn clip, trang chính thức Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, còn đính kèm dòng trạng thái: “Trúc Nhân làm được, mọi người cũng làm được. Chung tay vì một Việt Nam không ma tuý”. Bên dưới bài đăng, trang này còn tag thẳng tên Trúc Nhân để réo gọi: "Trúc Nhân ơi".

Trúc Nhân bất ngờ xuất hiện trên trang chính thức của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy

Clip Trúc Nhân khẳng định chưa từng sử dụng chất kích thích

Ngay sau khi xuất hiện, đoạn video nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Nhiều khán giả dành lời khen cho cách Trúc Nhân lựa chọn phát ngôn trực diện, rõ ràng và không né tránh. Công chúng cho rằng đây là hình ảnh đẹp của nghệ sĩ trong vai trò người có sức ảnh hưởng xã hội. Những phát ngôn rõ ràng, có trách nhiệm như của Trúc Nhân được xem là tín hiệu tích cực với công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ.

Việc được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chia sẻ lại đoạn clip này cho thấy thông điệp mà Trúc Nhân truyền tải được đánh giá tích cực và phù hợp với định hướng tuyên truyền cộng đồng, đặc biệt trong giai đoạn các vấn đề liên quan đến ma tuý đang nhận nhiều sự quan tâm từ dư luận.

Nam ca sĩ kêu gọi mọi người nói không với ma tuý

Trúc Nhân là một trong những nghệ sĩ sở hữu màu sắc riêng biệt của Vpop. Bước ra từ chương trình Giọng Hát Việt năm 2012 dưới sự dẫn dắt của Thu Minh, nam ca sĩ nhanh chóng gây ấn tượng nhờ chất giọng lạ, phong cách trình diễn cá tính và tư duy âm nhạc khác biệt. Thay vì theo đuổi hình tượng "nam thần" hay ballad thị trường, Trúc Nhân chọn hướng đi riêng với loạt ca khúc mang màu sắc châm biếm, phản ánh đời sống xã hội như Bốn Chữ Lắm , Thật Bất Ngờ , Sáng Mắt Chưa hay Không Ra Gì...

Không hoạt động quá dày đặc nhưng mỗi lần trở lại, Trúc Nhân thường tạo được hiệu ứng nhờ concept độc đáo và khả năng kể chuyện bằng âm nhạc. Anh được xem là nghệ sĩ dung hòa tốt giữa yếu tố giải trí đại chúng và cá tính nghệ thuật riêng.

Trúc Nhân thường xuyên tham gia các sự kiện tuyên truyền, lan toả năng lượng tích cực

Về cuộc sống cá nhân, Trúc Nhân khá kín tiếng. Nam ca sĩ hiếm khi chia sẻ chuyện tình cảm hay đời tư trên truyền thông. Trên mạng xã hội, anh thường xuất hiện với hình ảnh hài hước, hoạt ngôn và gần gũi. Dù đã có chỗ đứng trong showbiz, Trúc Nhân vẫn giữ lối sống giản dị và nhiều lần nhắc về quãng thời gian khó khăn trước khi nổi tiếng như một phần giúp anh giữ được sự tỉnh táo trong nghề.

Trúc Nhân xây dựng được chỗ đứng riêng sau hơn 1 thập kỷ làm nghề

