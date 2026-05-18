Dấu hiệu lạ của 2NE1 trong dịp kỷ niệm 17 năm

Vào ngày 17/5, Dara bất ngờ đăng ảnh cả 4 thành viên 2NE1 lên trang cá nhân cùng chú thích: "Chúc mừng kỷ niệm 17 năm!". Dù đây là ảnh cũ trước khi Park Bom dừng hoạt động, nhưng nó đã nhanh chóng khiến mạng xã hội bùng nổ.

Đông đảo người hâm mộ đều vô cùng bất ngờ và vỡ òa trong hạnh phúc. Netizen cho rằng đây chính là dấu hiệu Park Bom và Dara, Minzy, CL đã "gương vỡ lại lành" sau sóng gió vừa qua. Nhiều khả năng sau tất cả, tình bạn 2 thập kỷ của họ vẫn chiến thắng tất cả và nội bộ nhóm lại yêu thương nhau như ngày nào.

Dara đăng ảnh đủ 4 thành viên trong dịp kỷ niệm 17 năm ra mắt. Ảnh: Instagram

Dù đây là những bức ảnh cũ nhưng cũng đủ khiến cư dân mạng phát cuồng. Ảnh: Instagram

Đây được xem là dấu hiệu chị em 2NE1 "gương vỡ lại lành". Ảnh: Instagram

Vào ngày 3/3, Park Bom đã tung ra tâm thư chấn động, tố cáo người chị em cùng nhóm Dara dùng chất cấm, còn công ty giải trí YG Entertainment dùng cô làm kẻ chịu tội thay. Nữ ca sĩ đồng thời yêu cầu đồng đội chung nhóm CL không bắt tay với chủ tịch Yang Hyun Suk và nhà sản xuất âm nhạc Teddy che đậy sự thật, tung tin đồn thất thiệt cô sử dụng ma túy để bôi nhọ. Park Bom sau đó xóa bài đăng, còn Dara phủ nhận chuyện dùng ma túy, đồng thời bày tỏ sự lo ngại cho sức khỏe của Park Bom.

Park Bom đăng tải bức thư gây sóng gió. Ảnh: Instagram

Dù vậy, Dara và CL sau đó vẫn bỏ theo dõi Park Bom. Park Bom cũng bỏ theo dõi cả nhóm, chỉ còn theo dõi "chồng yêu" Lee Min Ho. Sau đó, cô lại viết tâm thư phủ nhận tất cả, bày tỏ tình yêu thương đến các thành viên 2NE1. Nữ ca sĩ 42 tuổi yêu cầu mọi người "hãy bỏ qua" những tranh cãi trong quá khứ và mô tả việc nhóm tái hợp là một điều "kỳ diệu". Thông điệp này được người hâm mộ hiểu rộng rãi như một nỗ lực hòa giải, cho thấy mong muốn xoa dịu căng thẳng với các thành viên còn lại.

Dara - Park Bom "chị em tương tàn" sau vụ việc. Ảnh: Instagram

2NE1 là một trong những nhóm nhạc huyền thoại của Kpop. Nhóm ra mắt năm 2009, gồm 4 thành viên Park Bom, Dara, CL và Minzy, quản lý bởi YG Entertainment. Giữa Kpop đầy rẫy các nhóm nhạc xinh như hoa, 2NE1 là "hiện tượng lạ" khi theo đuổi phong cách hip hop cá tính. 2NE1 nhanh chóng trở thành một trong những nhóm nhạc nữ bán chạy nhất mọi thời đại với các hit như Fire , I Am the Best và Can't Nobody. Đáng tiếc là nhóm tan rã năm 2016 do bê bối chất cấm của Park Bom.

Đến năm 2024, khán giả vỡ òa vì 2NE1 tái hợp và chạy tour trở lại. Tuy nhiên chưa được bao lâu, nhóm lại gặp rắc rối vì Park Bom. Trên mạng xã hội, nữ idol gây sóng gió bằng cách liên tục gọi Lee Min Ho là "chồng". Đến nay, cô lại tung tâm thư chấn động tố cáo chị em. Người quen lên tiếng làm rõ Park Bom đã đưa ra những tuyên bố bốc đồng, vô căn cứ trong trạng thái tâm lý bất ổn. Trước đó, Park Bom từng thú nhận mình mắc chứng Rối loạn thiếu chú ý (ADD).

Một bộ phận công chúng thông cảm với tình trạng bệnh tật của Park Bom, mong cô có thể phục hồi cả về thể chất và tâm lý. Tuy nhiên, nhiều người khác cho rằng Park Bom cần phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Cô cần tập trung điều trị, tránh xa mạng xã hội thay vì liên tục gây ồn ào làm ảnh hưởng đến những người đồng nghiệp, khiến công chúng mệt mỏi và hoang mang.

2NE1 là nhóm nhạc huyền thoại của Kpop. Ảnh: X

