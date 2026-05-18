Em ruột Hoài Linh liên tục rao bán tài sản từ biệt thự tới nhẫn kim cương

Dương Triệu Vũ - em ruột của Hoài Linh - vừa gây chú ý khi đăng tải bài viết rao bán một chiếc nhẫn kim cương giá trị trên trang cá nhân.

Theo chia sẻ của nam ca sĩ, anh không còn nhu cầu sử dụng món trang sức đắt đỏ này khi bước vào tuổi trung niên. “Giờ tới tuổi không thích đeo kim cương nữa rồi”, Dương Triệu Vũ viết.

Chiếc nhẫn được Dương Triệu Vũ giới thiệu sở hữu viên đá chủ màu vàng kích thước hơn 10 carat, từng xuất hiện tại nhiều triển lãm trang sức quốc tế. Theo mô tả của nam ca sĩ, viên kim cương mang sắc vàng champagne nổi bật, có độ phản chiếu ánh sáng cao, được bao quanh bởi nhiều viên kim cương trắng nhỏ nhằm tăng hiệu ứng thị giác.

Thiết kế tổng thể của chiếc nhẫn theo phong cách trang sức cao cấp (high jewelry), kết hợp kiểu dáng cầu kỳ với mặt nhẫn kích thước lớn. Dương Triệu Vũ cho biết món trang sức có giấy chứng nhận kiểm định quốc tế GIA và những ai quan tâm có thể liên hệ trực tiếp với anh.

Động thái rao bán chiếc nhẫn kim cương khiến nhiều người chú ý bởi thời gian gần đây, Dương Triệu Vũ liên tục thanh lý nhiều tài sản giá trị.

Đây không phải lần đầu tiên nam ca sĩ khiến khán giả chú ý vì động thái thanh lý tài sản giá trị lớn. Trước đó, vào cuối tháng 1/2026, Dương Triệu Vũ từng đăng tin rao bán căn biệt thự tại bang Florida, Mỹ với giá 675.000 USD (gần 18 tỷ đồng).

Thời điểm đó, em trai Hoài Linh cho biết quyết định bán nhà xuất phát từ nhu cầu thay đổi không gian sống. Căn biệt thự rộng gần 300 m² nằm trong khu dân cư khép kín ở khu vực East Orlando, gồm 5 phòng ngủ, 4 phòng tắm và có không gian sân vườn rộng rãi. Việc liên tiếp rao bán từ biệt thự đến trang sức đắt đỏ khiến cuộc sống của nam ca sĩ tiếp tục nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Dương Triệu Vũ tên thật là Võ Nguyễn Dương, sinh năm 1983, là em ruột của nghệ sĩ Hoài Linh. Anh sang Mỹ định cư từ nhỏ và hoạt động ca hát chuyên nghiệp ở hải ngoại trước khi trở về Việt Nam phát triển sự nghiệp. Dương Triệu Vũ được biết đến qua nhiều ca khúc như Muộn màng , Em lỡ thôi à , Ta đã có bao mùa nhớ … Ngoài âm nhạc, nam ca sĩ còn gây chú ý bởi cuộc sống sang chảnh, giàu có.