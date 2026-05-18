"Đệ nhất dao kéo" Lee Da Hee bị "đá" phũ phàng sau 3 năm yêu: Sụt cân thảm hại, trải qua cảm giác tận cùng của nỗi đau

Sáng 17/5, tờ Tenasia đưa tin, “đệ nhất dao kéo xứ Hàn” Lee Da Hee (phim Đôi Tai Ngoại Cảm) vừa làm khách mời trên chương trình Gugidong Friends và có những chia sẻ gây bão về mối tình dang dở của mình.

Lee Da Hee cho biết từng hẹn hò với 1 người đàn ông trong khoảng 3 năm và thừa nhận rằng việc chia tay đàng trai đã gây ảnh hưởng sâu sắc đến bản thân cô. Đáng chú ý, nữ minh tinh đình đám khẳng định mình đã bị bạn trai “đá” phũ phàng trong cuộc tình nói trên.

Sau khi bị thất tình, Lee Da Hee đã sụt cân thảm hại, bị suy sụp trầm trọng và thậm chí còn phải trải qua cảm giác tận cùng của nỗi đau. Trước ống kính, mỹ nhân Đôi Tai Ngoại Cảm cho biết thêm cô cũng vật vã tìm đủ mọi cách để cứu vãn cuộc tình sau khi bỗng dưng bị bồ “đá”: “Tôi bị sụt cân vì thất tình. Khi chia tay người mà mình đã gắn bó suốt 1 thời gian dài, tôi đã chẳng thể làm được gì cả. Khi anh ấy nói muốn chia tay, tôi đã liên tục cố gắng tìm cách níu kéo mối quan hệ này”.

Lee Da Hee chịu nhiều đau khổ sau khi bị bạn trai ruồng bỏ. Ảnh: Naver

Cảm giác bị bồ “đá” nhức nhối tới mức khiến nữ diễn viên trải qua cảm giác đau đớn tột cùng, tới độ nhiều năm sau khi nhớ lại mọi chuyện, cô vẫn còn thấy nhói đau trong tim. Ngay cả khi cùng gia đình đi du lịch, Lee Da Hee cũng không thể xua tan nỗi buồn và vẫn thấy bức bối trong người.

“Tim tôi đau thắt đến mức dù cùng gia đình đi du lịch đến Ulsan, tôi vẫn chẳng thể làm được gì và không thấy vui vẻ. Ngay cả bây giờ khi nghĩ lại, trái tim tôi vẫn thấy nhói đau” , nữ diễn viên chia sẻ về tác động khủng khiếp do cú sốc tình cảm gây ra cho cô.

Theo lời Lee Da Hee, cô và bạn trai sau đó có “gương vỡ lại lành” nhưng rồi cuộc tình của họ cũng chẳng đến đâu. Sau khi tái hợp, 2 người cũng chỉ hẹn hò thêm được 1 khoảng thời gian nữa trước khi chính thức “đường ai nấy đi” hoàn toàn.

Những chia sẻ mới đây của Lee Da Hee đã khiến công chúng dậy sóng. Ảnh: Nate

Đây không phải lần đầu Lee Da Hee chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội với chuyện tình cảm cá nhân. Còn nhớ cách đây 23 năm, cuộc tình của cô với Oh Jong Hyuk (nhóm Click B) từng khiến dư luận xứ Hàn lúc bấy giờ dậy sóng.

Còn nhớ ngay giữa concert của nhóm diễn ra hồi tháng 7/2003, Oh Jong Hyuk đã gây sốc khi đứng trước hàng vạn khán giả công khai chuyện hẹn hò với bạn gái bí mật là Lee Da Hee.

Sau khi Click B hát xong và đến phần giao lưu khán giả, Oh Jong Hyuk bất ngờ tuyên bố rằng, người con anh yêu cũng đang có mặt trên khán đài của đêm nhạc. Người hâm mộ ban đầu chỉ nghĩ Oh Jong Hyuk đang nói đùa như 1 hình thức tương tác với fan. Thế nhưng, bầu không khí đã hoàn toàn thay đổi ngay sau đó khi nam ca sĩ họ Oh đi thẳng đến chỗ Lee Da Hee đang ngồi rồi tỏ tình với người thương ngay trước sự chứng kiến của hàng vạn người hâm mộ trong concert: “Đây chính là người con gái tôi yêu”.

Chính Lee Da Hee cũng rất bất ngờ, cô thậm chí còn không kiềm được những giọt nước mắt xúc động. Nhưng trái với niềm hạnh phúc của cặp đôi lại là sự phẫn nộ của người hâm mộ. Đông đảo fan sau khi chứng kiến màn “phát cẩu lương” của Oh Jong Hyuk - Lee Da Hee đã đùng đùng bỏ về giữa concert vì cảm thấy đang bị xúc phạm, bị chà đạp lên tình cảm. Đồng thời, nhiều người hâm mộ còn tuyên bố “thoát fan” ngay sau đó.

Động thái mà Oh Jong Hyuk dành cho Lee Da Hee ngay giữa concert nhóm đã vấp phải làn sóng tẩy chay dữ dội từ fan. Ảnh: Naver

Để làm dịu tình hình, Lee Da Hee ngay sau đó đã đăng tải tâm thư gửi tới người hâm mộ của Oh Jong Hyuk. Trong tâm thư có đoạn: “Tôi tới concert vì yêu anh ấy. Mọi người ơi, bên cạnh việc yêu anh Jong Hyuk trong vai trò 1 nghệ sĩ, thì mong các bạn hãy ủng hộ anh ấy trong vai trò 1 người đàn ông đang hẹn hò có được không ạ? Chúng tôi mới hẹn hò được 1 thời gian ngắn thôi, nhưng theo thời gian tôi càng thích anh ấy hơn. Càng hiểu về anh Jong Hyuk, tôi càng yêu anh ấy sâu đậm hơn. Mặc dù tôi biết anh Jong Hyuk muộn hơn các fan, nhưng tình yêu mà tôi dành cho anh ấy không hề thua kém so với người hâm mộ đâu ạ. Tôi chân thành yêu anh Jong Hyuk từ tận đáy lòng, hy vọng mọi người đừng nghĩ xấu về mối quan hệ của chúng tôi”.

Lee Da Hee viết tâm thư với mong muốn xoa dịu căng thẳng giữa Oh Jong Hyuk và fan nhưng tình hình thực tế lại không được cải thiện như kỳ vọng. Sau bức tâm thư, khán giả càng thêm “ném đá” Lee Da Hee - Oh Jong Hyuk gay gắt hơn. Trước áp lực dữ dội từ người hâm mộ, cặp đôi sau đó đã chia tay trong lặng lẽ. Và tới nay, nữ diễn viên họ Lee hiện vẫn đang độc thân.

Nữ diễn viên hiện vẫn độc thân sau loạt biến cố tình cảm. Ảnh: X

Bên cạnh tình duyên, nhan sắc nữ diễn viên 8X cũng nhiều lần trở thành chủ đề nóng lọt hot search ầm ầm. Được biết, ban đầu cô vốn không xinh đẹp lung linh như hiện tại. Để thực hiện ước mơ làm nghệ sĩ, Lee Da Hee đã sửa mắt, mũi và làm cằm. Nhờ “đập mặt xây lại”, cô bỗng lột xác ngoạn mục, thậm chí còn được mệnh danh là “đệ nhất dao kéo Kbiz”. Nhờ đó, con đường diễn xuất của cô cũng thuận lợi hơn hẳn.

Nữ nghệ sĩ được công nhận là diễn viên có thực lực, có tác phong chuyên nghiệp trên trường quay. Sau nhiều năm lăn lộn trong nghề, ngôi sao sinh năm 1985 ghi dấu ấn qua loạt phim đình đám như Thái Vương Tứ Thần Ký, Đôi Tai Ngoại Cảm, WWW: Search, Beauty Inside, Phẩm Chất Quý Cô...

Nhờ gương mặt xinh đẹp và thân hình chuẩn từng centimet, Lee Da Hee còn làm MC, người mẫu bên cạnh công việc diễn xuất. Trên lĩnh vực MC, nữ diễn viên tham gia nhiều chương trình nổi tiếng, nổi bật nhất là Địa Ngục Độc Thân.

Trong quá khứ, Lee Da Hee có nhan sắc không mấy nổi bật. Ảnh: Nate

Hậu “dao kéo”, cô bỗng đẹp lên gấp 10 lần. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo