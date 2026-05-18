Những ngày qua, cái tên Matthis Metharam bất ngờ phủ sóng trên nhiều nền tảng mạng xã hội Thái Lan. Dù chưa chính thức debut, mỹ nam gốc Việt này đã nhanh chóng trở thành gương mặt được netizen xứ chùa Vàng ráo riết truy lùng sau khi xuất hiện trong chương trình tuyển chọn thực tập sinh của công ty DMD.

Trên X, TikTok và các diễn đàn giải trí Thái Lan, hàng loạt bài đăng chia sẻ clip, hình ảnh của Matthis liên tục viral. Không ít người tò mò về danh tính của chàng trai sở hữu visual lai Tây nổi bật, chiều cao ấn tượng cùng thần thái được nhận xét chuẩn nam thần.

Đáng chú ý, dù mới chỉ ở vai trò thực tập sinh, Matthis vừa qua đã có cơ hội xuất hiện trên sân khấu chung kết Miss World Thailand 2026 cùng nhóm thực tập sinh của DMD. Màn trình diễn này nhanh chóng thu hút sự chú ý và được xem là tín hiệu cho thấy mỹ nam gốc Việt đang được công ty ưu ái, đồng thời sở hữu sức hút đáng kể với khán giả Thái.

Hiện tại, lượng người theo dõi trên mạng xã hội của Matthis đã vượt mốc 100 nghìn followers. So với thời điểm trước khi xuất hiện trong chương trình, lượt tương tác trên các bài đăng mới tăng gấp nhiều lần, phần lớn đến từ fan Thái Lan.

Trong buổi livestream gần đây, Matthis cũng úp mở về kế hoạch tương lai khi cho biết bản thân rất mong chờ ngày debut. Tuy nhiên mỹ nam 2k4 chưa tiết lộ cụ thể mà chỉ nhắn nhủ khán giả hãy chờ những thông báo chính thức trong thời gian tới. Với việc liên tục xuất hiện ở các sân khấu lớn dù chưa ra mắt chính thức, nhiều người tin rằng Matthis sẽ sớm debut tại thị trường Thái Lan.

Matthis là ai?

Hồi đầu tháng 5, mạng xã hội Thái Lan bất ngờ rôm rả trước sự xuất hiện của một gương mặt mới tại sự kiện DMD LAND 3 THE FINAL LAND: LAND OF FUSION. Cái tên được cộng đồng mạng nhắc đến nhiều nhất chính là Matthis Metharam - chàng trai gốc Việt đang gây chú ý sau màn trình diễn cùng dàn thực tập sinh của Domundi TV.

Dù xuất hiện giữa đội hình nhiều trainee trẻ tuổi, Matthis vẫn nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ ngoại hình nổi bật, chiều cao ấn tượng cùng thần thái khá tự tin trên sân khấu. Ngay sau khi chương trình diễn ra, hàng loạt fancam và clip ghi lại khoảnh khắc của anh chàng liên tục được chia sẻ trên X và TikTok, tạo nên làn sóng bàn tán sôi nổi trong cộng đồng fan giải trí Thái Lan.

Không chỉ viral bởi visual, Matthis còn khiến netizen Thái đồng loạt truy tìm danh tính. Trên các bài đăng liên quan, nhiều bình luận thể hiện sự tò mò trước gương mặt mới này như: "Anh này là ai mà đẹp trai dữ vậy?", "Visual đúng kiểu nam thần showbiz", "Có phải người Thái không mà thần thái ổn quá", "Xin profile gấp". Một số khán giả còn nhận xét Matthis sở hữu vibe khá quốc tế với gương mặt sắc nét, phong cách phù hợp thị trường giải trí Thái Lan hiện tại.

Matthis Metharam, sinh năm 2004, là một Việt kiều Pháp và từng là tuyển thủ Esport chuyên nghiệp của tựa game VALORANT, với nickname MaTryXs. Anh từng tham gia thi đấu tại Champions Tour Vietnam và hiện chia thời gian sinh sống giữa Pháp và Việt Nam.

Một trong những lý do khiến Matthis nhanh chóng gây chú ý tại Thái Lan chính là visual đậm chất idol. Mỹ nam gốc Việt sở hữu gương mặt góc cạnh, sống mũi cao, làn da sáng cùng đôi mắt được nhận xét rất "ăn hình"

Mỗi lần xuất hiện trên sân khấu hay trong ảnh đời thường, Matthis đều mang vibe lạnh lùng kiểu nam thần, dễ tạo thiện cảm với fan quốc tế. Bên cạnh đó, gu thời trang của anh chàng cũng được đánh giá khá ổn, ưu tiên phong cách trẻ trung nhưng vẫn có nét thời thượng, phù hợp hình tượng idol thế hệ mới.

Trên TikTok cá nhân, Matthis thường xuyên đăng tải các đoạn clip nhảy bắt trend, hát cover hay chia sẻ những khoảnh khắc luyện tập thường ngày. Dù chưa phải quá nổi bật về kỹ năng, nhưng nhiều khán giả nhận xét khả năng trình diễn của anh đang cải thiện rõ rệt qua từng lần xuất hiện. Đặc biệt sau sân khấu cùng DMD, không ít netizen cho rằng Matthis có lợi thế lớn về thần thái và khả năng hút camera.

Thực tế, trước khi chính thức xuất hiện trong chương trình của Domundi TV, Matthis đã liên tục check-in tại Thái Lan suốt thời gian qua. Theo nhiều fan suy đoán, anh chàng đang trong quá trình thực tập, làm quen với môi trường hoạt động cũng như các nghệ sĩ thuộc công ty DMD. Việc thường xuyên xuất hiện cùng dàn trainee và tham gia các hoạt động nội bộ cũng khiến khán giả tin rằng Matthis đang được công ty chuẩn bị cho kế hoạch debut trong tương lai gần.

Đường tình của Matthis

Vào tháng 3/2024, thông tin Thiều Bảo Trâm và Matthis có mối quan hệ tình cảm rầm rộ mạng xã hội. Cả hai bị soi đi cùng nhau trong một hội bạn và hint xịn xò nhất có lẽ là bức ảnh đàng trai hôn má cô gái được cho là Thiều Bảo Trâm. Cả hai cũng không ít lần bị team qua đường tóm gọn nhiều bằng chứng đáng ngờ. Thiều Bảo Trâm và Matthis từng bị "tóm dính" xuất hiện cùng nhau trong trung tâm thương mại ở TP.HCM. Tuy nhiên, vào ngày 5/1, Thiều Bảo Trâm thông báo trong nhóm chat với fan về chuyện đã kết thúc mối quan hệ với người yêu kém tuổi.

Cho đến dịp Tết 2025, các diễn đàn mạng xã hội đồng loạt lan truyền thông tin gây chú ý liên quan đến đời tư của Hoa hậu Lê Hoàng Phương và Matthis - người yêu cũ sinh năm 2004 của nữ ca sĩ Thiều Bảo Trâm. Theo những bằng chứng được netizen "đào bới", nghi vấn hẹn hò giữa nàng hậu đình đám và chàng trai kém 9 tuổi này đang trở thành tâm điểm bàn tán.

Cụ thể, cư dân mạng phát hiện Hoa hậu Lê Hoàng Phương từng đăng tải hình ảnh chụp bánh sinh nhật lên trang cá nhân và đồn thổi nàng hậu đón tuổi mới cùng Matthis. Không dừng lại ở đó, netizen còn tinh mắt "soi" được cả hai thường xuyên diện mẫu kính có kiểu dáng tương đồng, từ đó đưa ra suy đoán đây chính là đồ đôi ngầm của Matthis - Lê Hoàng Phương.

Khi thông tin hẹn hò rộ lên, đại diện của Hoa hậu Lê Hoàng Phương phản hồi với chúng tôi đây là chuyện đời tư của nàng hậu, không thể trả lời. Trong khi đó, Matthis từ đầu đến cuối đều giữ im lặng, từ đó cư dân mạng nổ ý kiến trái chiều về chuyện anh chàng không rõ ràng trong chuyện tình cảm.

