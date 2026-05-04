Tình cũ Thiều Bảo Trâm sẽ đóng phim đam mỹ?

Sau màn xuất hiện gây chú ý tại sự kiện DMD LAND 3 của Domundi TV, Matthis Metharam tiếp tục trở thành cái tên được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội Thái Lan. Không chỉ dừng lại ở visual hay sân khấu trình diễn, hướng đi tương lai của mỹ nam sinh năm 2004 cũng nhanh chóng lọt vào "tầm ngắm" của cư dân mạng.

Ngay khi những clip sân khấu của Matthis được lan truyền, bên cạnh loạt lời khen về ngoại hình và thần thái, nhiều khán giả đã bắt đầu đặt câu hỏi về khả năng debut của anh tại thị trường Tbiz. Đặc biệt, việc Matthis xuất hiện trong đội hình thực tập sinh của Domundi TV khiến netizen không khỏi liên tưởng đến định hướng phát triển quen thuộc của công ty này.

Tại Thái Lan, DMD được biết đến là một trong những đơn vị giải trí có sức ảnh hưởng, quản lý nhiều nghệ sĩ hoạt động đa dạng từ diễn xuất, âm nhạc đến người mẫu. Đáng chú ý, đây cũng là "cái nôi" đứng sau nhiều dự án phim đam mỹ đình đám - nội dung vốn được xem là thế mạnh và có sức tiêu thụ mạnh mẽ tại thị trường giải trí xứ sở chùa Vàng.

Chính vì vậy, ngay khi thông tin Matthis đang là thực tập sinh tại đây được lan truyền, không ít người đã đặt giả thuyết rằng anh có thể sẽ tham gia vào mảng phim đam mỹ và xây dựng hình ảnh theo hướng couple - mô hình khá phổ biến tại Tbiz. Một số ý kiến cho rằng đây là con đường nhanh giúp nghệ sĩ trẻ định vị tên tuổi, đặc biệt trong bối cảnh dòng phim này vẫn đang sở hữu lượng fan đông đảo và ổn định.

Tuy nhiên, song song với đó là không ít tranh luận trái chiều. Nhiều fan chỉ ra rằng thị trường couple tại Thái Lan hiện đã khá "chật chội", với hàng loạt cặp đôi được xây dựng bài bản, khiến cơ hội bứt phá không còn dễ dàng như trước. Bên cạnh lợi thế viral nhanh, mô hình này cũng tiềm ẩn rủi ro khi hình ảnh nghệ sĩ dễ bị đóng khung, khó mở rộng sang các hướng đi độc lập về sau.

Một bộ phận khán giả vì thế cho rằng Matthis nên theo đuổi hình tượng nghệ sĩ giải trí đa năng, thay vì phụ thuộc vào việc đóng cặp. Với lợi thế ngoại hình, chiều cao nổi bật cùng kỹ năng biểu diễn ổn áp, người yêu cũ của Thiều Bảo Trâm được đánh giá có nhiều tiềm năng để phát triển ở nhiều lĩnh vực nếu có chiến lược phù hợp.

Hiện tại, mọi thông tin về việc Matthis có chính thức debut hay tham gia dự án phim cụ thể nào vẫn chưa được xác nhận. Tuy nhiên, việc anh liên tục xuất hiện tại Thái Lan, tham gia các sân khấu lớn và lọt vào "mắt xanh" của đế chế DMD phần nào cho thấy tham vọng nghiêm túc trong việc bước chân vào thị trường giải trí quốc tế.

Trước đó, mạng xã hội Thái Lan bất ngờ dậy sóng trước sự xuất hiện của một gương mặt lạ mà quen trên sân khấu sự kiện DMD LAND 3 THE FINAL LAND: LAND OF FUSION. Nhân vật được nhắc đến chính là Matthis Metharam - chàng trai đang được netizen ráo riết truy tìm danh tính sau màn trình diễn cùng dàn thực tập sinh nhà Domundi TV.

Không chỉ dừng lại ở việc chia sẻ clip sân khấu, cư dân mạng Thái Lan còn lập tức "mở chiến dịch truy tìm danh tính" của Matthis. Nhiều netizen không giấu được sự phấn khích: "Chàng trai này là ai vậy, đẹp trai quá", "Đẹp trai và diễn tốt thật, có phải người Thái không", "Visual này nhìn là thấy hợp showbiz liền". Không ít ý kiến còn đánh giá cao tổng thể của Matthis khi đứng trên sân khấu: "Nét mặt sắc sảo, lại mang vibe quốc tế, nhảy cũng rất ổn", "Ai có profile anh này không, xin gấp",...

Matthis Metharam, sinh năm 2004, là một Việt kiều Pháp và từng là tuyển thủ Esport chuyên nghiệp của tựa game VALORANT, với nickname MaTryXs. Anh từng tham gia thi đấu tại Champions Tour Vietnam và hiện chia thời gian sinh sống giữa Pháp và Việt Nam. Sở hữu gương mặt góc cạnh, sống mũi cao và chiều cao lý tưởng, Matthis thu hút sự chú ý bởi ngoại hình nổi bật.

Vào tháng 3/2024, thông tin Thiều Bảo Trâm và Matthis có mối quan hệ tình cảm rầm rộ mạng xã hội. Cả hai bị soi đi cùng nhau trong một hội bạn và hint xịn xò nhất có lẽ là bức ảnh đang trai hôn má cô gái được cho là Thiều Bảo Trâm. Cả hai cũng không ít lần bị team qua đường tóm gọn nhiều bằng chứng đáng ngờ. Thiều Bảo Trâm và Matthis từng bị "tóm dính" xuất hiện cùng nhau trong trung tâm thương mại ở TP.HCM. Tuy nhiên, vào ngày 5/1, Thiều Bảo Trâm thông báo trong nhóm chat với fan về chuyện đã kết thúc mối quan hệ với người yêu kém tuổi. Hậu chia tay Thiều Bảo Trâm, Matthis dính nghi vấn hẹn hò Hoa hậu Lê Hoàng Phương. Tuy nhiên cả hai đều không lên tiếng.

