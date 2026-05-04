2NE1 cạch mặt Park Bom sau ồn ào, chỉ 3 người thôi vẫn vui hết nấc

Vào ngày 3/5, Dara bất ngờ đăng tải một số bức ảnh lên mạng xã hội với chú thích “Tôi yêu 2NE1”, cho thấy cô ấy đứng cạnh CL và Minzy. Trong những bức ảnh này, 3 thành viên xuất hiện cùng diện đồ diễn trong hậu trường, mỉm cười và tạo dáng tự nhiên, làm nổi bật sự ăn ý và gắn bó không hề thay đổi của họ với tư cách là một bộ ba.

Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ chú ý ngay lập tức là sự vắng mặt của Park Bom trong các bức ảnh nhóm. Điều này diễn ra trong bối cảnh Park Bom tạm dừng hoạt động vì lý do sức khỏe và liên tục "quậy", làm dấy lên nhiều nghi vấn về nội bộ nhóm nhạc đình đám Kpop.

Vào ngày 3/3, Park Bom đã tung ra tâm thư chấn động, tố cáo người chị em cùng nhóm Dara dùng chất cấm, còn công ty giải trí YG Entertainment dùng cô làm kẻ chịu tội thay. Nữ ca sĩ đồng thời yêu cầu đồng đội chung nhóm CL không bắt tay với chủ tịch Yang Hyun Suk và nhà sản xuất âm nhạc Teddy che đậy sự thật, tung tin đồn thất thiệt cô sử dụng ma túy để bôi nhọ. Park Bom sau đó xóa bài đăng, còn Dara phủ nhận chuyện dùng ma túy, đồng thời bày tỏ sự lo ngại cho sức khỏe của Park Bom.

Dù vậy, Dara và CL sau đó vẫn bỏ theo dõi Park Bom. Park Bom cũng bỏ theo dõi cả nhóm, chỉ còn theo dõi "chồng yêu" Lee Min Ho. Sau đó, cô lại viết tâm thư phủ nhận tất cả, bày tỏ tình yêu thương đến các thành viên 2NE1. Vô yêu cầu mọi người "hãy bỏ qua" những tranh cãi trong quá khứ và mô tả việc nhóm tái hợp là một điều "kỳ diệu".

Thông điệp này được người hâm mộ hiểu rộng rãi như một nỗ lực hòa giải, cho thấy mong muốn xoa dịu căng thẳng với các thành viên còn lại. Bất chấp bức ảnh chụp nhóm gần đây, sự vắng mặt của Park Bom và tình trạng tranh cãi chưa được giải quyết trên mạng xã hội đã dẫn đến nhiều phản ứng trái chiều trên mạng xã hội.

Một số người hâm mộ bày tỏ niềm vui khi thấy CL, Dara và Minzy tái hợp, gọi đó là khoảnh khắc hoài niệm và ấm áp. Họ cho rằng hiện tại nhóm đang hoạt động với đội hình 3 thành viên, nên 3 thành viên cùng đi diễn và chụp ảnh với nhau là bình thường. Tuy nhiên, những người khác lại bày tỏ lo ngại rằng nhóm dường như vẫn còn chia rẽ về mặt cảm xúc phía sau hậu trường.

Các bình luận trên các nền tảng mạng xã hội phản ánh sự phân chia cảm xúc này - giữa hy vọng về sự đoàn tụ và lo lắng về cuộc xung đột đang diễn ra. Mặc dù những bức ảnh mới nhất từ Dara nhấn mạnh mối quan hệ bền chặt giữa ba thành viên của 2NE1, sự vắng mặt của Park Bom và những tranh cãi trong quá khứ vẫn là những chủ đề chưa được giải quyết trong cộng đồng người hâm mộ.

2NE1 là một trong những nhóm nhạc huyền thoại của Kpop. Nhóm ra mắt năm 2009, gồm 4 thành viên Park Bom, Dara, CL và Minzy, quản lý bởi YG Entertainment. Giữa Kpop đầy rẫy các nhóm nhạc xinh như hoa, 2NE1 là "hiện tượng lạ" khi theo đuổi phong cách hip hop cá tính. 2NE1 nhanh chóng trở thành một trong những nhóm nhạc nữ bán chạy nhất mọi thời đại với các hit như Fire , I Am the Best và Can't Nobody. Đáng tiếc là nhóm tan rã năm 2016 do bê bối chất cấm của Park Bom.

Đến năm 2024, khán giả vỡ òa vì 2NE1 tái hợp và chạy tour trở lại. Tuy nhiên chưa được bao lâu, nhóm lại gặp rắc rối vì Park Bom. Trên mạng xã hội, nữ idol gây sóng gió bằng cách liên tục gọi Lee Min Ho là "chồng". Đến nay, cô lại tung tâm thư chấn động tố cáo chị em. Người quen lên tiếng làm rõ Park Bom đã đưa ra những tuyên bố bốc đồng, vô căn cứ trong trạng thái tâm lý bất ổn. Trước đó, Park Bom từng thú nhận mình mắc chứng Rối loạn thiếu chú ý (ADD).

Một bộ phận công chúng thông cảm với tình trạng bệnh tật của Park Bom, mong cô có thể phục hồi cả về thể chất và tâm lý. Tuy nhiên, nhiều người khác cho rằng Park Bom cần phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Cô cần tập trung điều trị, tránh xa mạng xã hội thay vì liên tục gây ồn ào làm ảnh hưởng đến những người đồng nghiệp, khiến công chúng mệt mỏi và hoang mang.

