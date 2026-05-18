Trấn Thành phản ứng khi Hari Won thông báo lấy chồng mới

Mới đây, Hari Won khiến cư dân mạng thích thú khi chia sẻ đoạn tin nhắn trò chuyện cực hài hước với ông xã Trấn Thành lên trang cá nhân. Chỉ với vài câu đối đáp ngắn gọn nhưng màn tung hứng của cặp đôi nhanh chóng thu hút sự chú ý vì quá đúng kiểu "tẻn tẻn" quen thuộc của vợ chồng nhà này.

Cụ thể, Hari Won đã gửi cho Trấn Thành đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cô xuất hiện trong tạo hình cô dâu lộng lẫy tại một show thời trang mới đây. Nữ ca sĩ diện váy cưới đính kết cầu kỳ, đội vương miện và đeo trang sức nổi bật, visual được nhiều cư dân mạng nhận xét như lão hoá ngược.

Đi kèm đoạn clip, Hari Won còn nhắn thẳng với ông xã: "Hôm nay e đi lấy chồng". Tuy nhiên thay vì có phản ứng ghen tuông hay hỏi han, Trấn Thành lại đáp trả cực phũ: "Mặt nhảm", sau đó tiếp tục khẳng định: "Chắc không ai lấy đâu", rồi chốt hạ bằng câu: "Sẽ lại về với anh thôi".

Màn đối đáp lầy lội của cả hai nhanh chóng khiến cư dân mạng bật cười. Nhiều netizen cho rằng phản ứng của Trấn Thành vừa hài hước vừa đúng kiểu "ông chồng miệng hỗn nhưng mê vợ". Không ít bình luận còn nhận xét cách trò chuyện đời thường của Hari Won và Trấn Thành chính là lý do cặp đôi luôn giữ được năng lượng vui vẻ sau nhiều năm bên nhau.

Là một trong những cặp đôi đình đám của showbiz Việt, chuyện tình và cuộc sống hôn nhân của Trấn Thành - Hari Won luôn nhận được sự quan tâm từ công chúng. Cả hai bén duyên sau lần hợp tác trong phim Bệnh Viện Ma, trước khi quyết định tổ chức đám cưới vào cuối năm 2016 sau khoảng chưa đầy 1 năm hẹn hò. Từ đó đến nay, cặp đôi vẫn luôn đồng hành bên nhau và thường xuyên khiến dân tình ghen tỵ bởi những màn tương tác đầy tình cảm.

Điều khiến nhiều khán giả thích thú là dù đã kết hôn nhiều năm, Trấn Thành và Hari Won vẫn giữ được năng lượng yêu đương ngọt ngào như thuở ban đầu. Cả hai không ít lần bị bắt gặp có những khoảnh khắc tình tứ khi đi du lịch, ăn uống hay tham gia các sự kiện giải trí. Thậm chí, nhiều người còn nhận xét nếu không biết trước, khó ai nghĩ đây là cặp vợ chồng đã đồng hành cùng nhau gần một thập kỷ.

Không chỉ xuất hiện cùng nhau trong những chuyến đi sang trọng hay các sự kiện lớn, Trấn Thành và Hari Won còn khiến cư dân mạng thích thú bởi loạt khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng đầy tình cảm. Nam đạo diễn thường xuyên chăm sóc, thể hiện sự cưng chiều dành cho bà xã, trong khi Hari Won cũng luôn đồng hành, ủng hộ chồng trong công việc lẫn cuộc sống. Chính sự thoải mái, hài hước và tự nhiên trong cách tương tác giúp cặp đôi luôn giữ được sức hút đặc biệt với công chúng suốt nhiều năm qua.

Song song đó, hôn nhân của Trấn Thành và Hari Won nhiều lần vướng nghi vấn trục trặc. Thậm chí, xuất hiện tin đồn giữa họ chỉ là hợp đồng hôn nhân. Trấn Thành từng lên tiếng khẳng định chưa bao giờ ngừng yêu Hari Won.

Nam đạo diễn từng chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với chúng tôi: "Có nhiều người nói chúng tôi có hợp đồng hôn nhân, hết hợp đồng này nọ. Thời gian là câu trả lời cho mọi thứ mà, các bạn đợi xem hợp đồng này khi nào hết. Tôi không nghĩ vậy đâu, ai mà đủ kiên nhẫn ký lâu như vậy".

Một dịp khác, Trấn Thành nói thêm: "Hợp đồng hôn nhân ấy có thật. Bọn tôi ký tới 3 kiếp lận, kiếp sau và kiếp sau nữa, tôi chắc chắn vẫn sẽ lấy Hari Won".

