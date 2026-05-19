"Mỹ nhân bị ghét nhất Running Man” hết thời đi phục vụ ở quán cà phê, bị chủ quán cấm làm 2 điều trong khi đang làm việc

Jeon So Min sinh năm 1986 và bắt đầu diễn xuất tại làng giải trí Hàn Quốc khi vừa tròn 18 tuổi. Cô đã miệt mài xây dựng sự nghiệp của mình qua nhiều vai diễn đa dạng. Nữ nghệ sĩ không đóng khung bản thân trong bất kỳ hình tượng nào mà liên tục biến hóa, từ những cô gái trong sáng, đáng yêu đến những nhân vật mạnh mẽ, cá tính, thậm chí cả những vai phản diện đầy ấn tượng. Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp diễn xuất của cô đến vào năm 2013 với bộ phim truyền hình Princess Aurora. Tác phẩm này đã giúp Jeon So Min nổi tiếng khắp xứ kim chi.

Sau đó, nữ diễn viên có thời gian dài liên tục chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội trong khoảng 6 năm làm thành viên cố định ở Running Man. Dù Jeon So Min gây ra vô vàn tranh cãi trong suốt thời gian tham gia chương trình này nhưng không ai có thể phủ nhận được độ nhận diện cùng nhiệt độ cao ngút ngàn của Jeon So Min vào lúc đó. Vậy nhưng tới nay, cô đã lâm cảnh hết thời, không còn gây chú ý trên các phương tiện truyền thông cũng như các diễn đàn mạng xã hội như trước đây nữa.

Đến ngày 18/5, mỹ nhân họ Jeon vừa làm khách mời trên chương trình My Little Old Boy và gây xôn xao khi chia sẻ về cuộc sống của bản thân sau khi bước qua thời hoàng kim trong sự nghiệp. Tại đây, nữ nghệ sĩ sinh năm 1986 lần đầu tiết lộ chuyện đi làm nhân viên phục vụ ở quán cà phê sau khi rời khỏi chương trình Running Man hồi năm 2023.

Jeon So Min hết thời phải đi làm phục vụ ở quán cà phê. Ảnh: Naver

Trước ống kính, Jeon So Min trải lòng: “Em đã làm việc ở 1 quán cà phê do người quen làm chủ sau khi rời khỏi chương trình Running Man. Sau 1 thời gian dài làm việc đều đặn ở showbiz nhưng rồi mọi công việc bỗng nhiên dừng lại, và thế là em đã rơi vào trạng thái vô cùng lo lắng cho thu nhập của bản thân. Dù có tiền tiết kiệm từ trước, nhưng vì không biết khi nào mới lại có khoản thu nhập tiếp theo, nên khi ấy em đột nhiên nảy ra suy nghĩ muốn ra ngoài và làm 1 công việc gì đó có ích, dù là nhỏ nhoi thôi. Vì vậy, em đã bắt đầu đi làm công việc bán thời gian ở quán cà phê”.

Tuy nhiên, Jeon So Min được nhận vào làm với 1 điều kiện khá ngặt nghèo. Theo đó, chủ quán cà phê đã yêu cầu cô không được đeo khẩu trang cũng như không được phép đội mũ trong khi đang làm việc. Trước ống kính, người đẹp 8X cũng chia sẻ luôn về nguyên nhân khiến chủ quán đưa ra những yêu sách như vậy: “Em được nhận vào làm với điều kiện là không được đội mũ hay đeo khẩu trang. Chủ quán bảo nếu che mặt đi thì khách hàng sẽ không thể nhận ra em. Không dùng đến mũ và khẩu trang là để khi em trực tiếp đưa đồ uống cho khách có thể giúp quảng bá cho quán 1 cách tự nhiên nhất”.

Những chia sẻ mới đây của Jeon So Min đã khiến cộng đồng mạng xôn xao. Ảnh: Nate

Trước khi lâm cảnh hết thời và phải đi làm phục vụ tại quán cà phê, Jeon So Min cũng từng có quá khứ hot tưng bừng trong khoảng 6 năm làm thành viên cố định ở show ăn khách Running Man. Thế nhưng thay vì nhận được nhiều sự mến mộ thì trong suốt thời gian đó, cô lại chiếm sóng mạng xã hội bằng việc liên tục gây ra tranh cãi và thậm chí còn được gán mác là “mỹ nhân bị ghét nhất ở Running Man”.

Đầu tiên, cô bị ghét vì nghi vấn cướp sóng của các thành viên cùng dàn khách mời ở Running Man. Nhiều khán giả cho rằng có 1 thời gian Running Man đã biến thành chương trình của riêng Jeon So Min khi để cô nàng có thời lượng lên sóng quá nhiều. Được biết, PD Jung Chul Min - nhà sản xuất của Running Man cũng là bạn thân của Jeon So Min. Vì thế, công chúng nghi ngờ nữ diễn viên họ Jeon được nâng đỡ, PR lộ liễu bằng việc chiếm thời lượng lên sóng quá nhiều. Thậm chí, Running Man đã dành hẳn 3 tập đặc biệt chỉ để... chúc mừng sinh nhật cô.

Bên cạnh đó, Jeon So Min được cho là đã chiếm luôn cả thời lượng lên hình của khách mời. Nếu như các thành viên khác luôn tạo điều kiện để khách mời thể hiện tài năng thì mỹ nhân họ Jeon lại thường xuyên ngang nhiên nói chen vào, chiếm thời lượng lên hình, thể hiện những hành động quá lố.

Chưa hết, nữ nghệ sĩ sinh năm 1986 còn hứng “gạch đá” vì nhiều lần hành động lố bịch, chơi trội, hám fame, thích tạo loveline 1 cách lố lăng. Sự hài hước là điều cần thiết trong chương trình truyền hình thực tế, tuy nhiên “vui thôi đừng vui quá”. Và Jeon So Min đã nhiều lần bị chỉ trích vì những hành động quá lố, chơi trội, được đánh giá là hám fame của mình. Những hành động quá lố, vô duyên với khách mời xuất hiện nhiều đến nỗi Haha từng phải cau mày nhắc nhở mỹ nhân họ Jeon.

Ngoài ra, nữ nghệ sĩ còn bị tố vô lễ với tiền bối, thiếu tôn trọng khách mời trong chương trình Running Man. Không chỉ thường xuyên nói năng thô tục về những điều nhạy cảm, Jeon So Min còn rất hay nói những điều xui xẻo, xúi quẩy, luôn miệng nhắc đến cái chết khi những người khác tham gia trò chơi mạo hiểm. Các thành viên đã rất nhiều lần nhắc nhở, thậm chí anh cả Suk Jin đã lên tiếng “Thật không thể tin được em lại nói câu đó” nhưng Jeon So Min vẫn không chịu tiếp thu và sửa đổi.

Nguồn: TVDaily