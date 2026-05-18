Một bức ảnh của Lisa (BLACKPINK) có giá 16 tỷ đồng

Với việc sở hữu tài khoản cá nhân vượt mốc 100 triệu người theo dõi, mỗi bài đăng trên Instagram của Lisa (BLACKPINK) không đơn thuần là 1 chia sẻ cá nhân, mà thực sự còn trở thành “mỏ vàng thương mại” mang về cho nữ ca sĩ khoản tiền khổng lồ. Trong chiều 18/5, tờ Mydaily bất ngờ đăng tải bài báo công bố cụ thể giá trị mỗi bài đăng của em út BLACKPINK trên trang cá nhân, khiến nhiều khán giả trầm trồ kinh ngạc, không tin nổi vào tai mình.

Theo công ty phân tích dữ liệu Hopper HQ (Anh), mỗi bài đăng trên Instagram của Lisa ước tính trị giá khoảng 620.000 USD (16,3 tỷ đồng) nhờ vào lượng người theo dõi khổng lồ vượt mốc 100 triệu của cô. Nói cách khác, chỉ cần đăng 1 tấm ảnh duy nhất trong mỗi bài đăng, nàng rapper Hắc Hường cũng đã nhẹ nhàng bỏ túi 16,3 tỷ đồng.

Lisa có thể nhẹ nhàng “cá kiếm” gần 17 tỷ đồng cho mỗi bức ảnh đăng lên Instagram. Ảnh: Naver

Đây quả thực là 1 con số không tưởng đối với nghệ sĩ châu Á. Sức mạnh truyền thông của Lisa đến từ khả năng bảo chứng cho thành công về mặt doanh thu của hàng loạt thương hiệu toàn cầu do cô làm người đại diện. Thậm chí, chỉ cần 1 cái chạm tay hay 1 lần sử dụng, Lisa đã có thể tạo ra hiệu ứng “cháy hàng” cho sản phẩm đó và mang lại doanh thu khổng lồ cho các thương hiệu. Có thể nói, mỗi bài đăng của Lisa được xem như tấm biển quảng cáo quyền lực, dựa vào đó có thể sinh lời, tạo ra nguồn doanh thu ấn tượng. Vậy nên, số tiền nữ ca sĩ nhận được cho mỗi bài đăng của mình là hoàn toàn xứng đáng nhờ vào giá trị thương mại có thể tạo ra trong thực tế từ “hiệu ứng Lisa”.

Lisa có tên thật là Lalisa Manoban, sinh ngày 27/3/1997 tại Buriram, Thái Lan. Cô là thực tập sinh ngoại quốc đầu tiên của YG Entertainment, bắt đầu quá trình huấn luyện từ năm 2011 và chính thức ra mắt cùng BLACKPINK vào năm 2016.

Với phong cách trình diễn cuốn hút, khả năng vũ đạo hàng đầu Kpop và rap độc đáo, Lisa nhanh chóng trở thành biểu tượng toàn cầu, có lượng fan hùng hậu tại châu Á, châu Âu và Mỹ. Cô cũng là đại sứ thương hiệu cho nhiều nhà mốt lớn toàn cầu.

Năm 2021, Lisa ra mắt solo album đầu tay LALISA, phá kỷ lục về lượt xem MV và doanh số, khẳng định vị thế “nữ hoàng Kpop toàn cầu”. Năm 2024, nữ ca sĩ thành lập công ty riêng LLOUD, định hướng phát triển sự nghiệp độc lập song song với hoạt động cùng BLACKPINK. Cô còn lấn sân diễn xuất và tham dự nhiều sự kiện lớn như Lễ trao giải Oscar, Emmy, Victoria...

Sau nhiều năm lăn lộn trong giới giải trí, Lisa giờ đây đã trở thành gương mặt nổi tiếng toàn cầu. Ảnh: X

Lisa cũng là 1 trong những ca sĩ ngoại quốc thành công nhất tại thị trường Kpop. Dù còn rất trẻ nhưng nữ idol đã sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ, nắm trong tay khối bất động sản có giá trị gây choáng. Tháng 2/2023, Osen đưa tin, Lisa mua 1 căn biệt thự đẳng cấp có giá 7,5 tỷ won (129,1 tỷ đồng) thuộc quận Seongbuk, Seoul. Tới đầu năm 2024, nữ ca sĩ lại chi tiếp 3,95 triệu USD (104 tỷ đồng) để mua biệt thự mang phong cách cổ điển ở Beverly Hills, California.

Ngoài ra, mỹ nhân sinh năm 1997 còn sở hữu 1 chiếc thẻ đen Hyundai quyền lực chỉ dành cho giới siêu giàu. Theo Koreaboo, chỉ có 0,05% dân số Hàn Quốc có cơ hội nắm trong tay chiếc thẻ danh giá này. Yêu cầu cơ bản của chủ thẻ là chi tiêu ít nhất 10 triệu won (172,1 triệu đồng) mỗi tháng, tài sản tối thiểu phải là 10 tỷ won (172,1 tỷ đồng). Nhưng đó mới chỉ là điều kiện cần, để sở hữu thẻ, cá nhân còn phải được Hyundai thông qua. Ở Kbiz, 1 số ngôi sao khác cũng sở hữu chiếc thẻ đen thần thánh này là Jin, V, Jungkook (BTS), G-Dragon, Taeyang, Taeyeon (SNSD)…

Lisa sở hữu chiếc thẻ đen quyền lực chỉ có 0,05% dân số Hàn Quốc được chạm tay tới được. Ảnh: X

Cô còn nắm trong tay nhiều khối bất động sản có giá trị khủng. Ảnh: Koreaboo

