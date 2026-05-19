Bị ép chia tay Trương Lăng Hách, Bạch Lộc lộ bằng chứng hẹn hò nam thần tâm cơ nhất showbiz

Trưa 18/5, tờ 163 đưa tin, Bạch Lộc và “hồng hài nhi” kém 6 tuổi Chu Dực Nhiên vừa bất ngờ dính nghi vấn hẹn hò, khiến cả mạng xã hội náo loạn. Tin đồn tình ái của 2 ngôi sao bùng nên mạnh mẽ xuất phát từ loạt bằng chứng cho thấy họ đã đi ăn cùng nhau, còn xuất hiện ở nhà của Bạch Lộc mới đây.

Theo nguồn tin, Bạch Lộc - Chu Dực Nhiên đã lọt vào ống kính của các tay săn ảnh khi xuất hiện tại sân bay, sau đó 2 ngôi sao cùng di chuyển đến 1 nhà hàng để dùng bữa. Sau bữa ăn, cặp đôi tin đồn kẻ trước người sau cùng bước ra khỏi nhà hàng. Chu Dực Nhiên còn tận tình chu đáo sắp xếp tài xế lái xe đưa Bạch Lộc về nhà.

Sau đó, mỹ nam họ Chu cùng trợ lý đi đến 1 quán rượu nhỏ gần đó. Sau khi tài xế đưa Bạch Lộc về nhà xong, người này liền quay lại đón Chu Dực Nhiên để đưa nam diễn viên về đúng khu chung cư nơi Bạch Lộc đang sống. Từ đây, công chúng nhận định nữ diễn viên họ Bạch đã rủ bạn trai tin đồn kém 6 tuổi về nhà riêng để tận hưởng những phút giây hẹn hò hạnh phúc riêng tư bên nhau.

Nghi vấn Bạch Lộc - Chu Dực Nhiên hẹn hò đã khiến cả mạng xã hội xứ Trung bùng nổ trong buổi trưa 18/5. Chỉ sau thời gian ngắn, từ khóa “Lộ tin Chu Dực Nhiên về khu chung cư của Bạch Lộc” đã leo thẳng lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng hot search ở hạng mục giải trí của Weibo.

Bạch Lộc - Chu Dực Nhiên đi ăn nhà hàng cùng nhau. Chu Dực Nhiên còn sắp xếp tài xế đưa bạn gái tin đồn về nhà cô trước. Ảnh: Sohu

Sau đó, mỹ nam họ Chu mới di chuyển tới khu chung cư nơi Bạch Lộc sinh sống. Ảnh: Sohu

Mối quan hệ giữa Bạch Lộc và nam thần thanh xuân Chu Dực Nhiên vừa trở thành chủ đề nóng gây bàn tán trên diện rộng. Ảnh: 163

Ngay sau khi tin đồn Bạch Lộc - Chu Dực Nhiên hẹn hò tràn lan khắp cõi mạng, phòng làm việc của cả 2 nghệ sĩ đã gần như cùng lúc đưa ra phản hồi vô cùng dứt khoát và có chung 1 lập trường thống nhất đến bất ngờ. Phía Bạch Lộc đã đăng bài khẳng định tin đồn hẹn hò lan truyền trên mạng mới đây mang tính chất dẫn dắt dư luận sai lệch: “Ngày hôm đó chỉ là buổi tụ tập ăn uống bình thường giữa bạn bè với nhau. Các tin đồn khác đều là sai sự thật” . Đại diện của Bạch Lộc cũng nhấn mạnh hiện tại nữ minh tinh đang ở trạng thái độc thân và hy vọng mọi người nhìn nhận sự việc mới đây 1 cách có lý trí.

Ở phía bên kia, phòng làm việc của Chu Dực Nhiên cũng vừa lên tiếng bác bỏ mạnh mẽ tin đồn yêu đương với đàn chị họ Bạch: “Họ thuần túy là bạn bè thân thiết tụ tập ăn uống với nhau” . Song song với đó, phía mỹ nam sinh năm 2000 cũng xác nhận chắc nịch anh hiện vẫn đang độc thân, không hẹn hò với bất cứ ai.

Bạch Lộc - Chu Dực Nhiên đồng loạt lên tiếng phản bác lại thông tin họ đang yêu nhau. Ảnh: 163

Nghi vấn Bạch Lộc hẹn hò mỹ nam họ Chu gây xôn xao khắp cõi mạng mới đây đã kéo theo ồn ào tình ái trong quá khứ của cô với “tướng quân kem nền” Trương Lăng Hách được chú ý trở lại. Còn nhớ Bạch Lộc và Trương Lăng Hách nảy sinh tình cảm sau khi hợp tác trong dự án Ninh An Như Mộng. Ở hậu trường phim, cả 2 có nhiều hành động thân mật trên mức đồng nghiệp với nhau. Fan cũng soi ra 2 nghệ sĩ thường dùng đồ đôi. Giữa nhiều đồn đoán và chứng cứ hẹn hò rõ ràng, Bạch Lộc và Trương Lăng Hách không có phát ngôn gì về chuyện “phim giả tình thật” của mình. Song fan vẫn mặc định họ là 1 cặp trong showbiz do lộ nhiều chứng cho thấy cả 2 có mối quan hệ trên mức đồng nghiệp.

Thời điểm tin tức hẹn hò nổ ra gây chấn động khắp mạng xã hội bởi khi đó Bạch Lộc là tiểu hoa đán 9X hot bậc nhất, còn Trương Lăng Hách là mỹ nam đang lên của Cbiz. Bạch Lộc hơn Trương Lăng Hách 3 tuổi, nhưng cả 2 được đánh giá xứng đôi vừa lứa, đứng cạnh nhau là gấp đôi visual.

Đến cuối năm 2023, khi xuất hiện tại sự kiện Đêm hội iQiYi, cặp đôi gây bàn tán khi tương tác hững hờ, xem nhau như người xa lạ. Sang năm 2024, “hint” của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách ngày càng ít.

Theo nguồn tin trong giới Trương Lăng Hách - Bạch Lộc đã bị biên kịch Vu Chính - ông bầu nâng đỡ người đẹp 9X kiêm ông chủ Hoan Ngu - ép chia tay. Lý do được Vu Chính đưa ra là không muốn nữ minh tinh họ Bạch đánh mất sự nghiệp vì chuyện yêu đương. Theo ông chủ công ty giải trí Hoan Ngu, nếu mối quan hệ của Bạch Lộc - Trương Lăng Hách được xác nhận, cả 2 sẽ rất khó làm việc trong showbiz vì không thể tiến hành “xào couple” với nghệ sĩ khác giới khi hợp tác. Và điều này sẽ ảnh hưởng đến thành tích, mức độ thảo luận trên truyền thông của các dự án họ tham gia. Trước sự ngăn cấm của Vu Chính, Bạch Lộc - Trương Lăng Hách đành uất nghẹn “đường ai nấy đi”.

Nhiều thông tin cho hay Vu Chính ép Bạch Lộc - Trương Lăng Hách chia tay bằng mọi giá. Ảnh: 163

Bên cạnh chuyện tình cảm của Bạch Lộc thì đời tư của Chu Dực Nhiên cũng bị “đào xới” lên sau nghi vấn tình ái với đàn chị hơn 6 tuổi. Theo đó, dù nam thần họ Chu là gương mặt nổi bật trong lứa diễn viên 00 song anh lại vướng phải vô số ồn ào, thậm chí bị gán mác là mỹ nam tâm cơ thủ đoạn hàng đầu ở Cbiz.

Thời còn theo sự nghiệp idol, Chu Dực Nhiên bị tố thiếu chuyên nghiệp và lười biếng nhất nhóm nhạc Yi'An Music Club. Thế nhưng, điều đáng nói hơn là nam diễn viên từng có những hành động đâm sau lưng khó chấp nhận với người đồng đội vào thời điểm đó - Nghiêm Hạo Tường (hiện tại là thành viên TNT). Chính Chu Dực Nhiên đã đăng ảnh Nghiêm Hạo Tường chơi game khi đang ở giai đoạn ôn thi cấp 3, khiến cho mỹ nam họ Nghiêm bị chỉ trích tơi bời trên mạng xã hội. Không chỉ vậy, anh còn bán lịch trình của Nghiêm Hạo Tường cho fan cuồng.

Không chỉ Nghiêm Hạo Tường, ông chủ công ty cũ cũng từng bị Chu Dực Nhiên “chơi” 1 vố đau. Muốn rời công ty cũ nhưng không muốn trả tiền bồi thường hợp đồng, thế nên Chu Dực Nhiên đã dọa tự tử để ép công ty phải để mình tự do ra đi. Đổi lại, Chu Dực Nhiên hứa sẽ rời khỏi giới giải trí, không hoạt động nghệ thuật nữa. Tuy nhiên sau khi đạt được mục đích, mỹ nam sinh năm 2000 lại gia nhập 1 công ty mới và hoạt động tưng bừng ở Cbiz tới nay.

Một ồn ào khác của Chu Dực Nhiên là lộ chuyện hút thuốc khi còn đang ở độ tuổi vị thành niên. Không chỉ vậy, anh còn hút thuốc ở nơi công cộng, cho thấy ý thức xã hội kém. Trở nên nổi tiếng khắp châu Á từ bộ phim thanh xuân vườn trường Khi Anh Chạy Về Phía Em với vai nam chính Trương Lục Nhượng, thế nhưng Chu Dực Nhiên đã hoàn toàn tự hủy hoại hình tượng đẹp đẽ của mình bởi loạt ồn ào đời tư.

Đời tư của Chu Dực Nhiên khiến anh mất điểm trầm trọng. Đáng chú ý, nam diễn viên này từng bán đứng Nghiêm Hạo Tường (bên phải). Ảnh: 163

Nguồn: 163