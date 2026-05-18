Xuất hiện mỹ nhân váy ren ở Cannes có visual "rửa mắt" cực mạnh, làm 18 triệu người xem đến đờ đẫn

Thời điểm hiện tại, Cannes 2026 đang là sự kiện điện ảnh được toàn thế giới quan tâm. Liên hoan phim năm nay có sự góp mặt của nhiều ngôi sao đình đám châu Á. Và trong ngày 6 của Cannes, siêu mẫu Lưu Văn gây sốt khi bùng nổ visual trên thảm đỏ.

Trong lần thứ 10 đặt chân đến Cannes, Lưu Văn diện chiếc váy ren hồng xuyên thấu, đính kết lông vũ và hoa 3D cầu kỳ. Thiết kế này giúp tôn lên nét đẹp Á Đông duyên dáng, nhẹ nhàng và rực rỡ của Lưu Văn. Không cần mặc sốc hay hở bạo, Lưu Văn vẫn vô cùng cuốn hút, tỏa sáng. Truyền thông quốc tế nhận xét siêu mẫu xứ tỷ dân như bước ra từ truyện cổ tích và ví cô là "nàng bướm mê hoặc của phương Đông". Đáng nói hơn, ngay cả dưới ống kính hung thần của Getty Images, vẻ đẹp của Lưu Văn vẫn bất bại, chỉ có thể được miêu tả bằng 1 từ "thơ".

Nét đẹp Á Đông của Lưu Văn tỏa sáng tại Cannes 2026. Nguồn: X.



Siêu mẫu rực rỡ, bay bổng khi khoác lên mình chiếc váy ren hồng xuyên thấu, đính kết lông vũ và hoa 3D cầu kỳ đi thảm đỏ Cannes. Ảnh: Getty Images.

Truyền thông quốc tế nhận xét siêu mẫu xứ tỷ dân là "nàng bướm mê hoặc của phương Đông". Ảnh: Getty Images.

Nhan sắc của cựu thiên thần Victoria's Secret quá đỗi xịn sò dù là dưới ống kính Getty Images. Ảnh: Getty Images.

Má lúm đồng tiền duyên dáng của Lưu Văn. Vẻ đẹp của mỹ nhân Cbiz tại Cannes ngày 6 chỉ có thể được miêu tả bằng 1 từ "thơ". Ảnh: Getty Images.

Tuy nhiên, viral nhất vẫn là đoạn video quay khoảnh khắc nàng thơ Victoria's Secret bước đi uyển chuyển trên cầu thang thảm đỏ Cannes. 18 triệu người xem clip cho biết ngắm nhìn bóng lưng, những cái lắc hông duyên dáng của Lưu Văn đến đờ đẫn, ngẩn ngơ. Trên MXH Weibo, netizen cũng nhận định Lưu Văn là đại diện Trung Quốc có visual rửa mắt cực mạnh và đẹp xứng đáng phong thần tại Cannes, sau Châu Dã.

18 triệu người xem clip Lưu Văn catwalk trên cầu thang Cannes. Nguồn: X.



Bóng lưng yêu kiều, dáng đi uyển chuyển cuốn hút của siêu mẫu hàng đầu Trung Quốc. Ảnh: Sina.

Lưu Văn sinh năm 1988, là siêu mẫu hàng đầu Trung Quốc. Cô được giám đốc sáng tạo của tạp chí Marie Claire Joseph Carle phát hiện trong một buổi casting và nâng đỡ. Với tài năng, sự nỗ lực và may mắn, Lưu Văn nhanh chóng trở thành cái tên nổi bật trong làng mẫu.

Cô là người mẫu châu Á đầu tiên trình diễn cho hãng nội y Victoria's Secret (năm 2009), người mẫu châu Á đắt show nhất và cũng là chân dài xứ tỷ dân đầu tiên xuất hiện trên bìa tạp chí Vogue của Mỹ. Từ năm 2013, Lưu Văn liên tục có tên trong top 10 người mẫu đắt giá nhất thế giới do tạp chí Forbes công bố.

Lưu Văn làm nên lịch sử khi trở thành người mẫu Đông Á đầu tiên trình diễn cho Victoria's Secret. Ảnh: X.

Về đời tư, Lưu Văn hiện hẹn hò tài tử Tỉnh Bách Nhiên. Họ bị cánh săn ảnh bắt gặp bên nhau vào năm 2022. 1 năm sau, cặp đôi cùng nhau tham dự Paris Fashion Week 2023, như một cách ngầm công khai mối quan hệ. Chuyện tình cảm của Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên nhận được sự ủng hộ của khán giả Trung Quốc. Họ là những nghệ sĩ nổi tiếng bậc nhất tại xứ tỷ dân, sống kín đáo và đời tư không vướng scandal.

Siễu mẫu có chuyện tình được công chúng ủng hộ 2 tay với tài tử Tỉnh Bách Nhiên. Ảnh: Sohu.

Nguồn: Sina, Weibo