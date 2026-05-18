"Trà xanh" Han So Hee cũng bị hại thê thảm ở Cannes: Xuất hiện như "dọa ma" trên thảm đỏ, đi qua đi lại còn chả ai buồn chụp

Han So Hee là 1 trong đại diện nổi bật của showbiz Hàn Quốc, cùng với Yoona, tham dự liên hoan phim Cannes ngày 6. Tuy nhiên, nhan sắc của Han So Hee đang trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Hàn Quốc. Cô xuất hiện trên thảm đỏ với phong cách menswear, diện nguyên cây đồ đen toàn tập từ đầu đến chân.

Việc không lên đồ lộng lẫy khiến Han So Hee chìm nghỉm giữa rừng mỹ nhân, thậm chí bị chê đơn điệu và luộm thuộm. Không chỉ vậy, dưới ống kính chân thực của Getty Images, netizen nhận xét Han So Hee có bộ dạng như "dọa ma" khán giả. Với kiểu make-up tone Tây, gương mặt của cô trông nhợt nhạt, phờ phạc. Việc đánh mắt khói đậm, gắn mi giả dày cộm, còn khiến đôi mắt của nữ diễn viên trông mệt mỏi, nặng nề và như bị ai đánh bầm mắt. Theo cư dân mạng, Han So Hee bị stylist của mình "dìm hàng" thê thảm trong lần thứ 2 tham dự Cannes. Diện mạo của Han So Hee tệ đến mức Getty Images hầu như chỉ chụp nửa thân trên của cô.

Han So Hee xuất hiện với phong cách menswear, diện nguyên cây đồ đen toàn tập từ đầu đến chân đi thảm đỏ Cannes. Ảnh: Getty Images.

Bộ dạng đơn điệu, luộm thuộm của cô ở liên hoan phim tầm cỡ gây sốc cho nhiều khán giả. Ảnh: Sina.

Han So Hee bị nhận xét không hợp với kiểu make-up tone Tây. Việc dùng quá nhiều gam màu nude khiến gương mặt cô thiếu điểm nhấn, trông nhợt nhạt như bị bệnh qua ống kính độ phân giải cao. Ảnh: Getty Images.

Hàng mi sâu róm dày cộm chuốt rõ từng sợi và đôi mắt khói đậm làm Han So Hee trông đáng sợ, nhìn gần không khác gì vừa bị ai đánh bầm mắt. Ảnh: Getty Images.

Cư dân mạng thất vọng với diện mạo của Han So Hee trong lần thứ 2 đổ bộ Cannes. Nhiều người nhận xét nữ diễn viên có bộ dạng như dọa ma công chúng. Họ cho rằng cô nên về đuổi việc stylist sau khi bị dìm hàng thê thảm. Ảnh: X.

Không chỉ vậy, netizen nhanh chóng phát hiện ra Han So Hee bị truyền thông phương Tây ghẻ lạnh, hoàn toàn trái ngược với đàn chị Yoona. Theo đó, Getty Images - 1 hãng chuyên cung cấp, phân phối hình ảnh trực tuyến lớn nhất thế giới tại các sự kiện lớn - đã đăng tải 73 bức ảnh Yoona ở mọi góc độ từ cận mặt cho đến toàn thân trên thảm đỏ Cannes và cả lễ trao giải Kering Women in Motion Awards thuộc khuôn khổ sự kiện.

Còn Han So Hee chỉ được "kẻ thù số 1" của mình Getty Images đăng 43 tấm ảnh, nhưng đến nửa ngày sau khi sự kiện kết thúc thì hình ảnh của cô mới được cập nhật và hầu hết ảnh đều có góc chụp "dìm khó nói". Cùng tham dự Cannes với tư cách đại sứ thương hiệu nhưng Yoona - Han So Hee lại bị truyền thông phương Tây đối xử khác biệt khiến cư dân mạng không khỏi bàn tán.

Kết thúc 2 sự kiện ở Cannes, trên trang chủ của Getty Images, Yoona được đăng tải 73 bức ảnh,gần như đều là ảnh đẹp. Ảnh: Getty Images.

Trong khi đó, Getty Images cả nửa ngày mới đăng được 41 bức ảnh của Han So Hee. Ảnh: Getty Images

Nhưng không phải ảnh nào Getty chụp Han So Hee cũng đẹp. Tấm thì màu sắc vàng quá...

... tấm lại chụp góc từ dưới lên trên hiểm hóc, khiến nữ diễn viên rơi vào cảnh "môi hở răng lạnh". Ảnh: Getty Images.

