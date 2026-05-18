"Trà xanh" Han So Hee cũng bị hại thê thảm ở Cannes: Xuất hiện như "dọa ma" trên thảm đỏ, đi qua đi lại còn chả ai buồn chụp

Han So Hee là 1 trong đại diện nổi bật của showbiz Hàn Quốc, cùng với Yoona, tham dự liên hoan phim Cannes ngày 6. Tuy nhiên, nhan sắc của Han So Hee đang trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Hàn Quốc. Cô xuất hiện trên thảm đỏ với phong cách menswear, diện nguyên cây đồ đen toàn tập từ đầu đến chân.
Việc không lên đồ lộng lẫy khiến Han So Hee chìm nghỉm giữa rừng mỹ nhân, thậm chí bị chê đơn điệu và luộm thuộm. Không chỉ vậy, dưới ống kính chân thực của Getty Images, netizen nhận xét Han So Hee có bộ dạng như "dọa ma" khán giả. Với kiểu make-up tone Tây, gương mặt của cô trông nhợt nhạt, phờ phạc. Việc đánh mắt khói đậm, gắn mi giả dày cộm, còn khiến đôi mắt của nữ diễn viên trông mệt mỏi, nặng nề và như bị ai đánh bầm mắt. Theo cư dân mạng, Han So Hee bị stylist của mình "dìm hàng" thê thảm trong lần thứ 2 tham dự Cannes. Diện mạo của Han So Hee tệ đến mức Getty Images hầu như chỉ chụp nửa thân trên của cô.
Không chỉ vậy, netizen nhanh chóng phát hiện ra Han So Hee bị truyền thông phương Tây ghẻ lạnh, hoàn toàn trái ngược với đàn chị Yoona. Theo đó, Getty Images - 1 hãng chuyên cung cấp, phân phối hình ảnh trực tuyến lớn nhất thế giới tại các sự kiện lớn - đã đăng tải 73 bức ảnh Yoona ở mọi góc độ từ cận mặt cho đến toàn thân trên thảm đỏ Cannes và cả lễ trao giải Kering Women in Motion Awards thuộc khuôn khổ sự kiện.
Còn Han So Hee chỉ được "kẻ thù số 1" của mình Getty Images đăng 43 tấm ảnh, nhưng đến nửa ngày sau khi sự kiện kết thúc thì hình ảnh của cô mới được cập nhật và hầu hết ảnh đều có góc chụp "dìm khó nói". Cùng tham dự Cannes với tư cách đại sứ thương hiệu nhưng Yoona - Han So Hee lại bị truyền thông phương Tây đối xử khác biệt khiến cư dân mạng không khỏi bàn tán.
