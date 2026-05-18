Hoa hậu Đỗ Hà thay đổi sau đám cưới, tất cả là tại ông xã Viết Vương

Sau hơn nửa năm kết hôn với doanh nhân Nguyễn Viết Vương, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đang có cuộc sống hôn nhân viên mãn. Từ khi làm dâu Tập đoàn Sơn Hải, người đẹp sinh năm 2001 ít tham gia các hoạt động giải trí hơn.

Trên kênh TikTok có 1,3 triệu người theo dõi, Hoa hậu Đỗ Thị Hà mới đây thu hút sự chú ý khi đăng tải clip hiếm hoi tham gia sự kiện. Nàng hậu gen Z lộ diện với nhan sắc rạng rỡ, gương mặt đầy đặn hơn trước. Diện váy tông trắng kem thanh lịch, nàng hậu nhận về nhiều lời khen vì visual ngày càng mặn mà, sang trọng sau khi kết hôn với chồng doanh nhân.

Đáng chú ý, bên dưới bài đăng, không ít cư dân mạng nhận xét Đỗ Hà có phần có da có thịt hơn trước. Một tài khoản để lại bình luận: "Nay cô trộm vía mũm mĩm xinh quá", ngay sau đó nàng hậu thoải mái đáp lại: "Tăng có xíu xiu 5kg à".

Ở một bình luận khác, dân mạng còn hài hước cho rằng người đẹp được chồng chăm quá khéo nên ngày càng có da có thịt hơn: "Anh Vương chăm vợ kỹ quá hơi mũm mĩm rồi nhưng cổ xinh". Nhiều người cũng để lại bình luận nghi vấn nàng hậu có tin vui.

Hoa hậu Đỗ Hà hiếm hoi tham gia sự kiện giải trí sau khi kết hôn. Nguồn: TikTok nhân vật

Người đẹp sinh năm 2001 thừa nhận đã tăng 5kg, netizen cho rằng cô được ông xã chăm kĩ. Nguồn: TikTok nhân vật

Sau khi kết hôn, Đỗ Thị Hà liên tục bị cư dân mạng đặt nghi vấn đang mang thai con đầu lòng. Hồi tháng 3, nàng hậu từng gây bàn tán khi xuất hiện tại một sự kiện với vóc dáng được nhận xét có nhiều thay đổi, đặc biệt là phần vòng 2 trông đầy đặn hơn thường thấy.

Không chỉ vậy, trong một khoảnh khắc bị bắt gặp ngoài đời cùng chồng doanh nhân, Hoa hậu Việt Nam 2020 còn khiến netizen chú ý bởi phong cách ăn mặc đơn giản, ưu tiên sự thoải mái. Người đẹp lựa chọn dép bệt cùng trang phục dáng rộng thay vì những outfit ôm sát khoe hình thể như trước đây.

Sự thay đổi này nhanh chóng làm dấy lên nhiều đồn đoán trên mạng xã hội. Bởi trước đó, không ít mỹ nhân Vbiz cũng từng chọn phong cách giấu dáng tương tự trong giai đoạn mang thai. Tuy nhiên đến hiện tại, Đỗ Thị Hà vẫn chưa lên tiếng về những nghi vấn liên quan đến chuyện có em bé.

Đỗ Thị Hà từng vướng nghi vấn mang thai con đầu lòng vào tháng 3. Nguồn: Tổng hợp

Đỗ Thị Hà chính thức kết hôn cùng doanh nhân Nguyễn Viết Vương vào ngày 22/10/2025. Hôn lễ của cặp đôi được tổ chức hoành tráng tại quê nhà của nàng hậu, với không gian cưới được đầu tư quy mô lớn cùng sự tham dự của gần 1.000 khách mời. Sau lễ cưới ở quê, Đỗ Hà và ông xã tiếp tục tổ chức tiệc tại Hà Nội vào ngày 9/11/2025, quy tụ đông đảo bạn bè, đồng nghiệp và nhiều gương mặt nổi tiếng trong showbiz.

Đỗ Thị Hà cho hay cô không giấu chồng mà chỉ chia sẻ vào những dịp thích hợp: "Dạ mình có giấu đâu ạ, mình mà giấu thì sao đám cưới cả 2 xuất hiện công khai vậy được ạ. Chỉ là công việc của anh không liên quan đến mạng xã hội, anh cũng không dùng mạng xã hội nhiều nên đôi khi xuất hiện cũng không nhiều thôi ạ, mình xuất hiện là đủ rồi ạ".

Sau khi kết hôn cùng chồng doanh nhân, Hoa hậu Việt Nam 2020 được nhận xét ngày càng thăng hạng nhan sắc. Nguồn: FBNV

Trên mạng xã hội, người đẹp liên tục đăng tải clip đi du lịch sang chảnh bên ông xã. Ảnh: Đỗ Hà

Ông xã của Hoa hậu Việt Nam 2020 là Nguyễn Viết Vương, quê Quảng Trị. Anh xuất thân trong gia đình có điều kiện kinh tế vững mạnh và sớm khẳng định vị trí trong lĩnh vực kinh doanh. Hiện tại, Viết Vương đang giữ vai trò Tổng Giám đốc Tập đoàn Sơn Hải - doanh nghiệp nổi tiếng trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, từng thực hiện nhiều dự án cao tốc quy mô lớn trên cả nước.