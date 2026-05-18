Nữ ca sĩ hàng đầu Việt Nam: Cha ruột nương nhờ cửa Phật, lấy chồng ngoại quốc, 2 con ăn chay từ 0 tuổi

Sự nghiệp rực rỡ

Võ Hạ Trâm từ lâu đã là một cái tên bảo chứng cho thực lực và thực tài trong làng nhạc Việt Nam. Sinh năm 1990 tại TP.HCM trong một gia đình có quê gốc ở Điện Bàn, Quảng Nam, cô sớm bộc lộ năng khiếu thiên bẩm và khẳng định vị thế qua hàng loạt giải thưởng danh giá.

Đỉnh cao sự nghiệp thời trẻ của cô là ngôi vị cao nhất tại "Ngôi sao Tiếng hát Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh 2007 khi mới bước sang tuổi 17. Sở hữu chất giọng nữ cao trữ tình nội lực, chuẩn kỹ thuật cùng lối sống sạch bóng scandal, Võ Hạ Trâm chinh phục khán giả qua nhiều dòng nhạc từ thính phòng, cách mạng cho đến nhạc trẻ hiện đại.

Không chỉ thành công rực rỡ ở sự nghiệp ca hát và vai trò giảng viên thanh nhạc, cô còn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi tổ ấm viên mãn bên người chồng doanh nhân Ấn Độ cùng hai thiên thần nhỏ đáng yêu là bé Moon và bé Milo.

Vợ chồng con cái Võ Hạ Trâm bên cha mẹ.

Người cha đặc biệt

Đằng sau một Võ Hạ Trâm bản lĩnh, có chiều sâu và luôn tỏa ra nguồn năng lượng an yên của hiện tại là tầm ảnh hưởng rất lớn từ một người cha vô cùng đặc biệt. Cha ruột của nữ ca sĩ chính là người đã gieo duyên, định hình nên thế giới quan thanh tịnh cho cô. Ông chính là người đưa Võ Hạ Trâm bước vào con đường ăn chay trường từ năm 17 tuổi – đúng thời điểm cô vừa chạm tay đến hào quang của sự nghiệp.

Đến năm 2017, khi các con đã khôn lớn và trưởng thành, ông quyết định buông bỏ hoàn toàn duyên trần để chính thức xuống tóc xuất gia, lấy pháp danh là Thích Minh Đạt, tu hành tại Chùa Di Lặc (Bình Tân, TP.HCM).

Mối quan hệ giữa bố và mẹ ruột của Võ Hạ Trâm cũng là một câu chuyện vô cùng văn minh, thấm đượm sự thấu hiểu và tôn trọng. Trước khi xuất gia, ông và vợ đã đồng hành cùng nhau qua nhiều thập kỷ, nuôi dạy 4 cô con gái khôn lớn. Quyết định đi tu của ông nhận được sự đồng thuận, ủng hộ tuyệt đối từ người bạn đời. Hiện, ông bà vẫn giữ mối liên kết đạo vị, cùng nhìn về một hướng để làm chỗ dựa tinh thần cho con cháu.

Minh chứng rõ nhất là trong những dịp trọng đại của gia đình, người ta luôn thấy hình ảnh bố và mẹ ruột Võ Hạ Trâm cùng xuất hiện, đứng cạnh nhau một cách hoan hỷ, an lạc. Cứ mỗi dịp mùng Một Tết, bố nữ ca sĩ lại từ chùa trở về nhà, cùng vợ phát lì xì cho các con gái, con rể và các cháu. Sau đó cả đại gia đình – bao gồm cả mẹ ruột Võ Hạ Trâm – lại cùng nhau lên chùa Di Lặc thắp hương cầu bình an đầu năm.

Dù nương nhờ cửa Phật nhưng những dịp đặc biệt, cha Võ Hạ Trâm vẫn trở về quây quần với gia đình.

Thế hệ F2 ăn chay từ 0 tuổi

Thừa hưởng đức tin và nếp sống hướng thiện từ người cha tu hành, Võ Hạ Trâm đã quyết định áp dụng chế độ thuần chay cho thế hệ F2 ngay từ khi các con còn nằm trong bụng mẹ. Trong cả hai lần mang thai bé Moon và bé Milo, nữ ca sĩ đều duy trì thực đơn trường chay suốt 9 tháng thai kỳ với nguồn thực phẩm chủ yếu từ rau củ quả, các loại đậu và hạt dinh dưỡng.

Dù từng vấp phải không ít sự hoài nghi về việc ăn chay liệu có đủ chất cho thai nhi, Võ Hạ Trâm vẫn tự tin nhờ trang bị kỹ lưỡng kiến thức khoa học và tham vấn các chuyên gia dinh dưỡng. Kết quả ngọt ngào là hai nhóc tỳ lai Ấn đều chào đời khỏe mạnh với cân nặng ấn tượng, trộm vía hoạt bát, thông minh và có chỉ số chiều cao vượt trội. Nữ ca sĩ tự hào cho biết, các con của cô đã được nuôi dưỡng và tiếp nhận nguồn năng lượng thuần chay, tinh khiết xuyên suốt từ mốc 0 tuổi cho đến khi trưởng thành.

Mối nhân duyên đặc biệt giữa người cha tu hành và thế hệ tiếp nối càng trở nên sống động cụ thể như trong ngày lễ thôi nôi (sinh nhật 1 tuổi) của bé Milo – con trai út lai Ấn của Võ Hạ Trâm. Trong nghi thức bốc đồ vật đoán tương lai đầy rộn ràng tại nhà, có sự chứng kiến hạnh phúc của cả bố và mẹ ruột nữ ca sĩ, cậu bé Milo đã khiến cả nhà bất ngờ khi lướt qua nhiều thứ và quyết định chọn đúng chuỗi hạt bồ đề của ông ngoại.

"Xin công bố màn bốc đồ vật - chọn tương lai: Milo đã bốc chuỗi hạt của ông ngoại. Sự nghiệp tu hành của ông ngoại đã có người kế thừa. Chúc mừng ông ngoại!", nữ ca sĩ từng hóm hỉnh viết trên trang cá nhân.

Lời tuyên bố "cháu nối nghiệp" này không chỉ mang tiếng cười cho gia đình mà còn khẳng định sự tiếp nối hoàn hảo của nếp nhà truyền thống. Từ một người cha xuất gia gieo duyên ăn chay, giờ đây nếp sống thuần chay lành mạnh và tinh thần hướng Phật đã được truyền đời qua 3 thế hệ, kết tinh một cách trọn vẹn trong tâm hồn những đứa trẻ lai xứ Ấn.