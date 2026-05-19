Đài truyền hình vừa thông báo cấm sóng triệt để nam diễn viên 9X dính 5 scandal liên tiếp

Trong những ngày vừa qua, công chúng Hàn Quốc dậy sóng trước vụ việc nam diễn viên Son Seung Won bị xét xử vì lái xe trong tình trạng say rượu, không có bằng lái. Nghiêm trọng hơn cả, đây là lần thứ 5 nam diễn viên này bị bắt với chung 1 tội trạng.

Tới sáng 18/5, tờ TVDaily đưa tin, Son Seung Won đã chính thức bị đưa vào danh sách cấm xuất hiện trên các đài truyền hình lớn tại Hàn và bị xóa sổ khỏi giới giải trí xứ kim chi. Thông tin nam tài tử họ Son bị cấm sóng triệt để đã nhận được sự đồng tình từ khán giả Hàn Quốc.

Được biết, Son Seung Won từng hứa sẽ không lái xe trong tình trạng say rượu nhưng rồi anh vẫn “ngựa quen đường cũ”, tái phạm hành vi vi phạm pháp luật. Đối với khán giả vốn đã mất kiên nhẫn với những lời xin lỗi giả dối thì hình phạt “phong sát” dành cho nam nghệ sĩ sinh năm 1990 được xem là cái kết hoàn toàn xứng đáng. Trên các diễn đàn mạng xã hội, công chúng hiện vẫn không ngừng công kích Son Seung Won vì nam diễn viên liên tiếp có hành vi coi thường pháp luật, xem thường mạng sống của người khác và lừa dối công chúng.

Sự nghiêm minh của cơ quan chức năng và sự tẩy chay triệt để từ khán giả không chỉ là hình phạt thích đáng cho cá nhân nam diễn viên, mà còn trở thành bài học cảnh tỉnh đắt giá cho toàn bộ giới nghệ sĩ. Vụ việc của Son Seung Won vừa qua là minh chứng đanh thép cho thấy tấm màn hào nhoáng của danh tiếng không thể trở thành lá chắn cho những hành vi phạm tội, và 1 khi đã chà đạp lên đạo đức cũng như luật pháp, cái giá phải trả chính là bị tiêu tan hoàn toàn sự nghiệp.

Còn nhớ, sau khi gây tai nạn giao thông do lái xe trong tình trạng say rượu và bỏ trốn khỏi hiện trường vào năm 2018, Son Seung Won đã bị bắt giữ khẩn cấp. Cảnh sát khi ấy còn phát hiện anh không có bằng lái. Trong quá trình điều tra, nam diễn viên còn lộ ra chuyện đã có 3 lần vi phạm luật lái xe khi say rượu trước đó. Cuối cùng, Son Seung Won đã bị kết án 18 tháng tù giam vào năm 2019.

Sau khi được thả tự do, sự trở lại của Son Seung Won trong ngành giải trí đã vấp phải làn sóng phản đối gay gắt từ công chúng. Và tới tháng 11 năm ngoái, tài tử “lắm tài nhiều tật” lại tái phạm hành vi phạm pháp lần thứ 5. Theo đó, nam diễn viên đã uống rượu ở Apgujeong, lên xe vào khoảng 6h sáng và lái xe ngược chiều trong khoảng 2 phút. Sau khi bị bắt về đồn cảnh sát, Son Seung Won đã bảo bạn gái tháo hộp đen của xe để che giấu bằng chứng.

Phiên tòa xét xử nam diễn viên vừa diễn ra vào ngày 13/5, nhưng trước đó 1 tuần, Son Seung Won vẫn lái xe đi nhậu dù không có bằng lái hợp lệ. Điều này hoàn toàn trái ngược với thư xin lỗi nam diễn viên trình lên tòa, trong đó có lời hứa sẽ ngừng uống rượu và tìm cách điều trị chứng nghiện rượu. Son Seung Won cũng từng thề sẽ không lái xe khi say xỉn hoặc không có giấy phép lái xe hợp lệ.

Trong phiên tòa vừa mới kết thúc, công tố viên đã đề nghị mức án tù giam 4 năm cho nam diễn viên họ Son. Phiên tòa cuối cùng tuyên án được ấn định tổ chức vào ngày 11 tháng sau.

Son Seung Won sinh năm 1990, từng sở hữu sự nghiệp đầy triển vọng trước khi vướng vào những bê bối đời tư chấn động. Anh vốn xuất thân là diễn viên nhạc kịch thực lực. Nhờ sở hữu gương mặt hiền lành, thư sinh và khả năng diễn xuất tự nhiên, tài tử họ Son nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả qua các vai diễn truyền hình.

Trước khi tan tành sự nghiệp vì bê bối, Son Seung Won đã để lại những dấu ấn khó quên trong lòng người hâm mộ phim ảnh qua Age Of Youth, Welcome To Waikiki, Hello, My Twenties!... Anh còn là nam diễn viên trẻ nhất từng đảm nhận vai chính trong vở nhạc kịch huyền thoại Hedwig and the Angry Inch.

Nguồn: TVDaily