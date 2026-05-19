LHP Cannes ngày 7: Vợ Ronaldo khoe body "ngồn ngộn", siêu mẫu Coco Rocha "thị phạm" tạo dáng ngay trên thảm đỏ

Vào ngày 18/5 (giờ Pháp), thảm đỏ ngày 7 của LHP Cannes 2026 đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của người hâm mộ toàn cầu nhờ màn đổ bộ của cả dàn sao đình đám như Demi Moore, Sebastian Stan, Coco Rocha, Sharon Stone, Lý Canh Hy, Georgina Rodriguez, Carla Bruni... Thảm đỏ buổi công chiếu phim Fjord bỗng biến thành sàn diễn thời trang, "vườn bông nhan sắc" của các ngôi sao.

Tại đây, vợ chưa cưới của Cristiano Ronald - Georgina Rodriguez chiếm trọn spotlight khi diện váy đuôi cá ôm sát, tôn lên thân hình "ngồn ngộn" cùng trang sức đá quý lóa mắt. Siêu mẫu Coco Rocha chiếm gây ấn tượng không kém khi "thị phạm" màn tạo dáng trên thảm đỏ, tạo ra ngay những bức ảnh đẹp như tạp chí. Về phía các sao nam, màn tái xuất của tài tử Avengers Sebastian Stan thu hút được sự chú ý hơn cả bởi anh xuất hiện với đầu cạo trọc lạ lẫm.

Vợ chưa cưới của Ronaldo - Georgina Rodriguez diện váy đuôi cá ôm sát từng đường cong. Ảnh: Getty Images

Chiếc váy tôn lên body "ngồn ngộn"...

... cùng trang sức đá quý sang chảnh của nàng WAGs 31 tuổi. Ảnh: Getty Images

Siêu mẫu Coco Rocha "thị phạm" màn tạo dáng ngay trên thảm đỏ. Ảnh: Getty Images

Coco Rocha quả không hổ danh "nữ hoàng tạo dáng". Ảnh: Getty Images

Cô tạo nên những bức ảnh đẹp như ảnh tạp chí ngay trên thảm đỏ. Ảnh: Getty Images

Ảnh hậu Kim Kê trẻ nhất lịch sử Lý Canh Hy lần đầu dự Cannes với vẻ ngoài đáng yêu, tươi trẻ. Ảnh: Getty Images

Cận cảnh vẻ trẻ trung cuốn hút của nữ diễn viên sinh năm 2000. Ảnh: Getty Images

"Chiến binh mùa đông" Sebastian Stan xuất hiện tại Cannes với mái đầu cạo trọc. Ảnh: Getty Images

Khán giả vô cùng bất ngờ trước diện mạo lạ lẫm của anh. Ảnh: Getty Images

Annabelle Wallis - bạn gái của Sebastian Stan. Ảnh: Getty Images

Minh tinh Bản Năng Gốc Sharon Stone. Ảnh: Getty Images

Thời gian không thể lu mờ vẻ quyến rũ, phóng khoáng của minh tinh gợi cảm nước Mỹ. Ảnh: Getty Images

Sau những ngày bị chê "làm lố", Demi Moore xuất hiện với cây đồ đen. Ảnh: Getty Images

Nữ minh tinh đeo kính râm che kín mặt. Ảnh: Getty Images

Siêu mẫu Heidi Klum mờ nhạt bất ngờ, không còn những màn chơi nổi. Ảnh: Getty Images

Henry Samuel - con trai 20 tuổi của Heidi Klum đang tập tành làm người mẫu. Ảnh: Getty Images

Minh tinh Lea Seydoux theo đuổi phong cách menswear. Ảnh: Getty Images

Cựu đệ nhất phu nhân Pháp Carla Bruni diện váy nhung xẻ cao gợi cảm. Ảnh: Getty Images

Hoa hậu Hoàn vũ 2016 Iris Mittenaere diện thiết kế khá lạ mắt. Ảnh: Getty Images

Chiếc váy tựa như 1 tác phẩm nghệ thuật. Ảnh: Getty Images

Daisy Edgar-Jones đem đến diện mạo nữ tính, thanh thoát như nữ thần. Ảnh: Getty Images

Cựu thiên thần Victoria's Secret Izabel Goulart và hôn phu Kevin Trapp. Ảnh: Getty Images

1 thiên thần nội y khác là Taylor Hill diện váy ren đen cổ điển quyến rũ. Ảnh: Getty Images

Người mẫu lâu năm của Victoria's Secret - Shanina Shaik. Ảnh: Getty Images

Người mẫu Gizele Oliveira với body chuẩn từng centimet. Ảnh: Getty Images

Diễn viên kiêm người mẫu Olivia Palermo. Ảnh: Getty Images

Sofia Carson lách luật diện váy cồng kềnh, phải có người trợ giúp. Ảnh: Getty Images

Charlotte Gainsbourg cùng phong cách độc đáo. Ảnh: Getty Images

Dàn sao Nhật Yukiko Sode, Yukino Kishii, Tadanobu Ssano

"Nàng thơ Pháp" Louise Bourgoin. Ảnh: Getty Images

Aliia Roza cùng chiếc mũ làm lố. Ảnh: Getty Images

Paulina Rocha diện đầm nude thanh lịch

Người mẫu Thụy Điển Victoria Silvstedt. Ảnh: Getty Images

Bộ đôi influencer thời trang Aha, Lolo. Ảnh: Getty Images

