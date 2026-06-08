Hoa hậu Phạm Hương tổ chức sinh nhật hoành tráng cho quý tử tại biệt thự trắng ở Mỹ, chồng đại gia vắng mặt

Sau nhiều năm định cư tại Mỹ, Phạm Hương hiện có cuộc sống sung túc bên các con trong căn biệt thự rộng lớn.

Trên Instagram cá nhân có gần 900.000 lượt theo dõi, Hoa hậu Phạm Hương vừa chia sẻ loạt khoảnh khắc tổ chức tiệc sinh nhật cho con trai tại biệt thự riêng ở Mỹ, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Không gian bữa tiệc được trang trí rực rỡ với tông màu đỏ, xanh, vàng nổi bật cho thấy sự đầu tư và chăm chút của nàng hậu dành cho con.

Trong hình ảnh được đăng tải, Phạm Hương xuất hiện giản dị nhưng vẫn nổi bật với nhan sắc ngày càng mặn mà. Cô cùng hai con trai tạo dáng bên cổng bong bóng được thiết kế riêng cho buổi tiệc. Bữa tiệc được tổ chức ngay tại khuôn viên căn biệt thự trắng sang trọng của gia đình tại Mỹ. Đây là nơi Phạm Hương và các con đang sinh sống những năm qua.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều cư dân mạng chú ý chính là sự vắng mặt của ông xã doanh nhân. Trong suốt thời gian qua, chồng Phạm Hương liên tục không lộ diện trong bất kỳ dịp đặc biệt nào.

Hoa hậu Phạm Hương chia sẻ khoảnh khắc trong dịp sinh nhật con trai đầu lòng. Ảnh: IGNV

Ông xã doanh nhân tiếp tục vắng mặt, không có bức ảnh chung nào với gia đình. Ảnh: IGNV

Hơn một năm trở lại đây, chuyện hôn nhân của Phạm Hương liên tục trở thành đề tài được cư dân mạng quan tâm. Nguyên nhân xuất phát từ việc nàng hậu và ông xã doanh nhân không còn thường xuyên xuất hiện cùng nhau trên mạng xã hội như trước, khiến nhiều đồn đoán về mối quan hệ của cả hai rộ lên.

Tuy nhiên, khoảng 2 tháng trước, NTK Linh San đã vô tình tiết lộ tình trạng hiện tại của gia đình Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Trong chuyến sang Mỹ, nhà thiết kế cho biết cô được chính Phạm Hương và ông xã đón tiếp nồng hậu, chu đáo. Không chỉ vậy, NTK Linh San còn khẳng định cặp đôi vẫn đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn bên hai con trai. Chia sẻ này phần nào xóa tan những đồn đoán đã bủa vây gia đình Phạm Hương suốt thời gian qua.

NTK Linh San chia sẻ: "5 năm xa cách, hôm nay mới lại được gặp con nơi đất Mỹ, thật nhiều xúc động. Cô rất vui khi gặp lại con Phạm Hương, vẫn xinh đẹp, dịu dàng và đầy khí chất như ngày nào. Cảm ơn vợ chồng con đã đón tiếp gia đình cô chú thật ấm áp. Nhìn gia đình nhỏ của con hạnh phúc, bình yên, hai cháu ngoan ngoãn cô thấy an lòng vô cùng. Con vẫn luôn rạng rỡ theo một cách rất riêng, nhẹ nhàng, thanh tao. Chúc vợ chồng con và các cháu luôn hạnh phúc, an nhiên".

Hơn một năm trở lại đây, chuyện hôn nhân của Phạm Hương liên tục trở thành đề tài được cư dân mạng quan tâm. Ảnh: IGNV

Tháng 2/2024, Phạm Hương mới lần đầu công khai danh tính ông xã sau nhiều năm giữ kín. Theo chia sẻ của nàng hậu, chồng cô là Bobby Trần - một doanh nhân người Việt đang sinh sống và làm việc tại Mỹ. Phạm Hương cho biết ông xã luôn là chỗ dựa vững chắc, âm thầm đồng hành và ủng hộ mọi quyết định của cô trong cuộc sống lẫn công việc. Được biết, Bobby Trần hiện điều hành một tập đoàn có mạng lưới hoạt động tại nhiều quốc gia châu Á, đồng thời đầu tư trong lĩnh vực bất động sản và hỗ trợ các dự án khởi nghiệp.

Chồng của Phạm Hương điều hành một tập đoàn có mạng lưới hoạt động tại nhiều quốc gia châu Á. Ảnh: IGNV

Từ khi sang Mỹ sinh sống, Phạm Hương gần như rút lui khỏi các hoạt động giải trí để tập trung chăm sóc gia đình. Cô hiếm khi chia sẻ hình ảnh của chồng doanh nhân, đồng thời luôn giữ kín các thông tin liên quan đến cuộc sống hôn nhân.

Sau nhiều năm định cư tại Mỹ, Phạm Hương hiện có cuộc sống sung túc bên các con trong căn biệt thự rộng lớn. Trên mạng xã hội, cô thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc đời thường, các chuyến du lịch sang trọng và hành trình nuôi dạy hai quý tử. Dù không còn hoạt động showbiz sôi nổi như trước, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng mỗi khi chia sẻ về cuộc sống riêng.