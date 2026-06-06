2 cặp đôi Vbiz đi sự kiện vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho nhau, netizen nhìn mà ghen tỵ

Không chỉ có tài sản đáng nể, các cặp đôi này còn được ngưỡng mộ vì hôn nhân hạnh phúc.

Dù đã kết hôn và có cuộc sống riêng viên mãn, hai cặp đôi đình đám của Vbiz là ca sĩ Bảo Thy - doanh nhân Phan Lĩnh và diễn viên Chi Bảo - doanh nhân Lý Thùy Chang vẫn khiến cư dân mạng không khỏi ngưỡng mộ bởi những khoảnh khắc tình cảm dành cho nhau.

Mới đây, trong một sự kiện giải trí quy tụ nhiều nghệ sĩ, hai cặp đôi tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi liên tục có những hành động ngọt ngào dành cho đối phương. Đặc biệt, Bảo Thy gây chú ý khi có hành động giống như "trưởng fanzone" của chồng doanh nhân. Trong lúc Phan Lĩnh bước lên sân khấu nhận giải thưởng, nữ ca sĩ lập tức lấy điện thoại ghi lại từng khoảnh khắc của ông xã. Hình ảnh Bảo Thy chăm chú tác nghiệp, không bỏ lỡ giây phút nào của chồng nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

Sau nhiều năm kết hôn, cặp đôi vẫn duy trì sự gắn bó và đồng hành trong các sự kiện quan trọng. Chính những cử chỉ quan tâm giản dị nhưng chân thành đã giúp Bảo Thy và Phan Lĩnh trở thành một trong những cặp đôi được yêu mến của showbiz Việt.

Bảo Thy chăm chú chụp hình khi ông xã lên nhận giải thưởng. Nguồn: Đi soi sao đi

Bảo Thy kết hôn cùng doanh nhân Phan Lĩnh vào năm 2019, sau quãng thời gian gắn bó kín tiếng. Từ khi lập gia đình, nữ ca sĩ không còn hoạt động nghệ thuật dày đặc như trước mà chủ yếu lui về chăm lo cho cuộc sống hôn nhân. Ông xã của cô là doanh nhân trong lĩnh vực bất động sản, được biết đến với điều kiện kinh tế vững vàng.

Hiện tại, giọng ca "Công chúa bong bóng" đang sống cùng gia đình trong một căn biệt thự thuộc khu đô thị cao cấp tại TP.HCM. Không gian này vốn được doanh nhân Phan Lĩnh chuẩn bị từ trước thời điểm kết hôn, sau đó tiếp tục được hoàn thiện thêm trong quá trình cả hai về chung một nhà.

Ngôi nhà gây ấn tượng với kiến trúc hiện đại, ưu tiên sự thoáng đãng và tiện nghi trong từng khu vực. Bao quanh biệt thự là khu sân vườn rộng rãi, nhiều cây xanh, nổi bật với hồ bơi riêng được thiết kế chỉn chu, mang đến không gian nghỉ ngơi riêng tư và sang trọng cho gia đình nữ ca sĩ.

Bảo Thy đang sinh sống như phú bà với chồng đại gia tại biệt thự ở khu nhà giàu. Ảnh: FBNV

Tại sự kiện, vợ chồng Chi Bảo - Lý Thùy Chang cũng nhận được sự quan tâm không kém cặp đôi là ca sĩ Bảo Thy - doanh nhân Phan Lĩnh. Dù đã có hai con chung, doanh nhân Lý Thùy Chang vẫn dành sự ưu tiên đặc biệt cho chồng mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện.

Theo chia sẻ vui từ nữ doanh nhân, mỗi lần chụp ảnh, cô cảm thấy thiếu nếu như không có sự xuất hiện bên cạnh của ông xã. Sau nhiều năm bên nhau, hai cặp đôi đều đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn.

Lý Thuỳ Chang thừa nhận cảm thấy chụp hình thiếu chồng là không được. Nguồn: Đi soi sao đi

Chi Bảo và Lý Thùy Chang đăng ký kết hôn từ năm 2021, tuy nhiên đến hiện tại cặp đôi vẫn chưa tổ chức đám cưới chính thức do một số lý do riêng. Từ khi về chung một nhà với nam diễn viên, Lý Thùy Chang thường xuyên chia sẻ cuộc sống được chồng yêu chiều, tặng nhiều món quà giá trị như bất động sản và xe sang.

Hiện tại, vợ chồng "nam thần màn ảnh" Đồng tiền xương máu đang sinh sống trong một căn biệt thự được cho là có giá trị "triệu đô" tại TP Thủ Đức. Không gian sống gây ấn tượng với sân vườn rộng rãi, hồ bơi riêng và hệ thống nội thất sang trọng, chỉn chu.