Sau hơn 2 thập kỷ gắn bó, ca sĩ và bà xã vẫn có cuộc sống hôn nhân bền chặt.

Từng là một trong những nam thần đời đầu của Vpop, Đăng Khôi khiến không ít khán giả thế hệ 8x, 9x mê mẩn với vẻ ngoài thư sinh. Nhiều ca khúc của anh từng "làm mưa làm gió" trên các bảng xếp hạng âm nhạc như Cô bé mùa đông, Thiên đường vắng em, Vì sao trong anh, Chiếc lá tình yêu... cho đến nay vẫn được khán giả yêu thích. Thời kỳ đỉnh cao, nam ca sĩ sở hữu lượng fan nữ đông đảo nhờ ngoại hình được ví như các tài tử Hàn Quốc.

Đăng Khôi là ca sĩ quen thuộc của thế hệ 8X - 9X. Ảnh: FBNV

Nhắc đến những chuyện tình "fan thành vợ" nổi tiếng của Vbiz, Đăng Khôi và Thủy Anh chắc chắn là một trong những cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ. Ít ai biết rằng trước khi trở thành bạn đời của nam ca sĩ, Thủy Anh từng là một fan cứng của anh. Cả hai bén duyên sau một lần chụp ảnh chung và nhanh chóng phát triển mối quan hệ tình cảm.

Nhắc đến những chuyện tình "fan thành vợ" nổi tiếng của Vbiz, Đăng Khôi và Thủy Anh chắc chắn là một trong những cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ. Ít ai biết rằng trước khi trở thành bạn đời của nam ca sĩ, Thủy Anh từng là một fan cứng của anh. Cả hai bén duyên sau một lần chụp ảnh chung và nhanh chóng phát triển mối quan hệ tình cảm.

Đăng Khôi kết hôn với cựu hot girl Thủy Anh vào năm 2013, cô từng là một fan cứng của anh. Ảnh: FBNV

Từ mối tình giữa thần tượng và người hâm mộ, cả hai đã cùng nhau xây dựng một tổ ấm hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ. Sau hơn một thập kỷ gắn bó, Đăng Khôi và Thủy Anh vẫn giữ được cuộc sống hôn nhân bền chặt.

Đặc biệt, kể từ sau khi lập gia đình, Đăng Khôi dần rút khỏi ánh đèn sân khấu để tập trung cho gia đình và công việc kinh doanh. Trong nhiều chia sẻ, nam ca sĩ cho biết Thủy Anh chính là người luôn đồng hành bên anh từ những ngày đầu gây dựng sự nghiệp, sát cánh vượt qua không ít khó khăn và biến cố. Sự hậu thuẫn của bà xã được xem là một trong những yếu tố giúp Đăng Khôi có được cuộc sống ổn định, viên mãn như hiện tại.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Đăng Khôi hiện không còn xuất hiện dày đặc trong showbiz như trước. Ảnh: FBNV

Sau nhiều năm rút lui khỏi các hoạt động nghệ thuật sôi nổi, Đăng Khôi lựa chọn cuộc sống kín tiếng hơn để tập trung chăm sóc gia đình và phát triển công việc kinh doanh. Dù không thường xuyên chia sẻ về tiền bạc hay cuộc sống xa hoa, nhưng qua những hình ảnh hiếm hoi, có thể thấy gia đình Đăng Khôi đang tận hưởng cuộc sống sung túc, ổn định và khá "mát tay" trong đầu tư.

Hiện gia đình nam ca sĩ đang sinh sống trong căn biệt thự hai mặt tiền rộng lớn tại TP.HCM, có giá trị được tiết lộ vào khoảng 2 triệu USD (hơn 50 tỷ đồng). Không dừng lại ở đó, cặp đôi còn sở hữu nhiều bất động sản đắt đỏ khác. Đăng Khôi từng gây chú ý khi tặng bà xã hai căn shophouse tại Phú Quốc có tổng giá trị hơn 40 tỷ đồng, cùng một căn hộ rộng 160m² tại TP.HCM trị giá khoảng 10 tỷ đồng. Đáng chú ý, gia đình nam ca sĩ còn sở hữu nhà riêng tại Budapest (Hungary), cho thấy tiềm lực tài chính đáng ngưỡng mộ sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật và kinh doanh.

Dù sở hữu khối tài sản giá trị, Đăng Khôi và Thủy Anh vẫn giữ lối sống khá kín tiếng, ít phô trương. Thay vì thường xuyên khoe sự giàu có, cặp đôi chủ yếu chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên các con.

Cặp đôi sở hữu bất động sản trong nước và cả nước ngoài. Ảnh: FBNV

Ít ai biết rằng phía sau cuộc sống viên mãn hiện tại, Đăng Khôi từng trải qua một giai đoạn đầy khó khăn vì vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Đúng thời điểm sự nghiệp đang trên đà phát triển, nam ca sĩ bất ngờ phải tạm gác nhiều hoạt động nghệ thuật để tập trung điều trị bệnh.

Trong chương trình, Đăng Khôi từng tiết lộ anh phát hiện mắc một căn bệnh hiếm liên quan đến tai vào năm 2011. Khi đó, tình trạng bệnh đã diễn biến phức tạp đến mức buộc anh phải phẫu thuật khẩn cấp và có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng nếu không được điều trị kịp thời. Biến cố này khiến nam ca sĩ gần như biến mất khỏi sân khấu trong một thời gian dài.

Không chỉ trải qua một lần điều trị, Đăng Khôi đã phải thực hiện hai cuộc phẫu thuật lớn vào các năm 2011 và 2020 để kiểm soát bệnh tình. Dù sức khỏe hiện đã ổn định hơn, nam ca sĩ cho biết khả năng hồi phục ở bên tai từng phẫu thuật chỉ đạt khoảng một nửa so với trước đây.

Chính những biến cố liên tiếp về sức khỏe đã trở thành bước ngoặt lớn trong cuộc đời Đăng Khôi. Từ một nghệ sĩ luôn tất bật với công việc và ánh hào quang sân khấu, anh dần thay đổi quan điểm sống, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, chú trọng chăm sóc sức khỏe và trân trọng những giá trị bình dị của cuộc sống.

"Trong giai đoạn sinh tử, tôi quyết định lập gia đình, tìm thấy chân ái cuộc đời là bà xã Thủy Anh và các con. Ngoài ra, khi ngừng ca hát, tôi rẽ hướng kinh doanh, mang lại nguồn tài chính tốt", Đăng Khôi chia sẻ trong chương trình.'

Đăng Khôi phát hiện mắc một căn bệnh hiếm liên quan đến tai vào năm 2011. Ảnh: FBNV

Sau hơn 20 năm đồng hành, Đăng Khôi và Thủy Anh vẫn được xem là một trong những cặp đôi bền chặt của Vbiz. Cả hai đã cùng nhau đi qua nhiều cột mốc quan trọng, từ những ngày đầu gây dựng sự nghiệp, quãng thời gian nam ca sĩ đối mặt với căn bệnh ảnh hưởng đến thính giác, cho đến những biến cố sức khỏe của người thân trong gia đình.

Chính sự thấu hiểu và đồng hành trong những giai đoạn khó khăn đã giúp cuộc hôn nhân của cặp đôi ngày càng gắn kết. Hiện tại, tổ ấm của Đăng Khôi và Thủy Anh có sự hiện diện của ba con trai là Đăng Khang, Đăng Anh và bé Kai.