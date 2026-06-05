Hậu lĩnh án tù, Hwang Jung Eum tóc bạc đầy đầu đeo kính lão bệ rạc tới mức không ai nhận ra nổi

Công chúng không thể tin được rằng Hwang Jung Eum cũng có ngày này.

Sáng 4/6, tờ Mksports cho hay, Hwang Jung Eum (phim She Was Pretty) vừa chia sẻ video mới trên kênh YouTube cá nhân và có những chia sẻ gây sốc về tình hình hiện tại của bản thân sau khi lĩnh án tù vì tội tham ô.

Trước ống kính, nữ diễn viên không ngần ngại tiết lộ chuyện cơ thể cô đã lão hóa với tốc độ chóng mặt. Theo lời nữ minh tinh She Was Pretty, đến nay cô đang phải đeo kính lão và đã xuất hiện vô số sợi tóc bạc trên đầu.

Hwang Jung Eum thừa nhận cô giờ đây phải nhuộm tóc thường xuyên để có được diện mạo như hiện tại, còn nếu không nhuộm thì sẽ hiện rõ tóc bạc đầy đầu. Bên cạnh đó, nữ diễn viên gây lo lắng khi hé lộ thêm về tình trạng thị lực giảm sút: “Tóc tôi dạo này bạc nhiều lắm nên phải nhuộm thường xuyên, mắt cũng ngày càng kém đi rồi”.

Đáng chú ý, Hwang Jung Eum cho biết bản thân đã hết thời, không còn được công chúng săn đón như trước: “Chẳng có ai nhận ra tôi cả. Ngày nào tôi cũng đi xe buýt một mình thế này đấy. Nhưng mà chẳng ai nhận ra tôi luôn. Trước đây, dù tôi đi đến đâu mọi người cũng nhận ra và nhanh chóng có phản ứng ngay lập tức sau khi thấy tôi. Nhưng giờ đây dù có lên xe buýt thì cũng chẳng có ai nhận ra hay chú ý đến tôi nữa rồi. Giờ chắc tôi cũng trở nên bình thường rồi nên chẳng ai thèm để ý nữa. Chứ ngày xưa tôi từng nhận được rất nhiều tình yêu thương của mọi người luôn ý”.

Hwang Jung Eum cho biết giờ đây cô phải nhuộm tóc thường xuyên để giữ trạng thái mái tóc không bị bạc như trong hình. Còn nếu dừng nhuộm, đầu cô sẽ lộ ra vô số sợi tóc bạc. Ảnh: Naver

Nữ diễn viên còn chua xót thừa nhận đã hết thời, không còn được khán giả nhận ra khi ra ngoài. Hiện nay, cô cũng đã phải dùng tới kính lão. Ảnh: Nate

Xuất hiện trên kênh YouTube cá nhân cách đây không lâu, Hwang Jung Eum cũng thừa nhận bản thân không còn được như xưa, đồng thời thốt lên đầy chua chát: “Hôn nhân thất bại, chuyện kiếm tiền cũng thất bại luôn. Tôi đã sống rất chăm chỉ rồi mà”. Trong giai đoạn khó khăn này, cô cũng bày tỏ rằng bản thân không “kén cá chọn canh”, cứ ai giao việc cho cũng sẵn sàng làm: “Giờ tôi có kênh YouTube riêng rồi, phải cố gắng làm thật tốt mọi chuyện mới được. Bây giờ ai bảo tôi làm gì tôi cũng sẽ làm hết. Xin hãy cứu vớt lấy tôi với”.

Hwang Jung Eum than vãn kể khổ trên kênh YouTube cá nhân hồi tháng trước. Ảnh: Naver

Ở giới giải trí Hàn Quốc, Hwang Jung Eum từng được xem là “nữ hoàng sitcom” hay “nữ hoàng rating” nhờ thành công của hàng loạt phim ăn khách bao gồm Gia Đình Là Số 1, Listen to My Heart, Kill Me Heal Me, She Was Pretty,... Thời hoàng kim, nữ nghệ sĩ sinh năm 1984 nhận được mức cát-xê cao ngất ngưởng thuộc hàng Top trong số các sao nữ mỗi khi ký hợp đồng đóng phim, quay quảng cáo. Thế nhưng trong vài năm trở lại đây, cô đã lâm cảnh hết thời, được công chúng nhớ tới nhờ lùm xùm đời tư thay vì những dấu ấn nghệ thuật nổi bật.

Được biết, nữ nghệ sĩ đã vướng vòng lao lý và nhận án tù cho những hành vi vi phạm pháp luật của mình. Còn nhớ năm ngoái, Hunminjeongeum Entertainment - công ty thuộc sở hữu hoàn toàn của Hwang Jung Eum - bị cáo buộc hoạt động sai quy định khi không đăng ký là 1 doanh nghiệp quản lý văn hóa - giải trí đại chúng. Ngay sau đó, Hwang Jung Eum đã bị công ty chủ quản Y.ONE Entertainment ruồng bỏ, đuổi cổ ra đường không thương tiếc. Theo đó, công ty này đã vội vã ra thông báo cho hay hợp đồng quản lý độc quyền của họ với Hwang Jung Eum đã chấm dứt giữa lúc nữ diễn viên bị tố thành lập công ty trái phép.

Chưa dừng lại ở đó, nữ minh tinh She Was Pretty còn bị cáo buộc biển thủ khoảng 4,34 tỷ won (82 tỷ đồng) từ công ty Hunminjeongeum Entertainment vào năm 2022. Nữ diễn viên dùng 4,2 tỷ won (79,3 tỷ đồng) đầu tư vào tiền điện tử, số tiền còn lại dùng để nộp thuế tài sản và thuế địa phương, bao gồm cả hóa đơn thẻ tín dụng.

Hwang Jung Eum thừa nhận mọi cáo buộc và chấp nhận hoàn trả số tiền đã lấy từ Hunminjeongeum Entertainment. Nữ diễn viên phải bán bớt bất động sản để khắc phục hậu quả đã thanh toán trong 2 lần. Cuối tháng 9/2025, Tòa Hình sự số 2 Tòa án quận Jeju (Hàn Quốc) đã tuyên phạt nữ diễn viên Hwang Jung Eum 2 năm tù giam nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách là 4 năm vì tội tham ô, theo Đạo luật về hình phạt nghiêm khắc đối với các tội phạm kinh tế đặc biệt.

Hwang Jung Eum lĩnh án tù, lâm cảnh hết thời sau khi bị phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật. Ảnh: Nate

Trong quá khứ, cô từng là 1 trong những nữ diễn viên dẫn đầu làn sóng Hallyu nhờ hàng loạt phim hot hòn họt. Ảnh: X

Nguồn: Mksports