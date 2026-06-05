Cuộc sống của mỹ nhân gợi cảm nhất "Thiên long bát bộ" sau khi lấy chồng tỷ phú

Sau khi từ bỏ hào quang, nữ diễn viên này vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống giàu có, viên mãn.

Trong phim Thiên long bát bộ (2003), Vương Lộ Dao gây được ấn tượng bởi sắc vóc xinh đẹp. Cô vào vai Vương phu nhân, một trong người tình của Đoàn Chính Thuần (Thang Trấn Tông đóng). Vương phu nhân là mẹ của nữ chính Vương Ngữ Yên (Lưu Diệc Phi).

Tạo hình của Vương Lộ Dao được nhiều khán giả khen ngợi, gọi cô là "mỹ nhân gợi cảm nhất" của Thiên long bát bộ.

Vương Lộ Dao là mỹ nhân gợi cảm nhất "Thiên long bát bộ".

Mỹ nhân gợi cảm của showbiz Hoa ngữ

Sinh năm 1970 ở Hắc Long Giang, Vương Lộ Dao mang hai dòng máu Nga và Trung Quốc. Sự nghiệp đóng phim của nữ diễn viên bắt đầu từ năm 16 tuổi. Năm 1991, Lộ Dao nổi tiếng với phim Tuyết sơn phi hồ trong vai Miêu Nhược Lan.

Sau thành công của Thiên long bát bộ, dàn diễn viên trong phim đều một bước thành sao đình đám và Vương Lộ Dao cũng không ngoại lệ.

Nhan sắc xinh đẹp giúp Vương Lộ Dao thường được đóng những vai quyền quý.

Người đẹp liên tiếp tham gia nhiều dự án khác như Đại Đường ca phi (vai Dương Quý Phi), Khâm sai đại thần, Đầu bếp làm quan... Nhờ nhan sắc xinh đẹp, Vương Lộ Dao thường được chọn vào những vai giàu sang, quyền quý.

Cuộc sống giàu có khi cưới chồng tỷ phú

Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, nữ diễn viên thông báo kết hôn. Chồng cô là Lý Triệt - chủ tịch một tập đoàn kinh doanh bất động sản, dịch vụ nghỉ dưỡng, du lịch ở Trung Quốc. Cả hai sinh được một cô con gái.

Theo thống kê của New Fortune vào năm 2020, chồng Vương Lộ Dao sở hữu khối tài sản 10 tỷ nhân dân tệ (1,4 tỷ USD). Nữ diễn viên xinh đẹp hạn chế hoạt động nghệ thuật để tập trung cho tổ ấm nhỏ. Vương Lộ Dao cũng rất kín tiếng đời tư, hiếm khi công khai xuất hiện bên chồng con.

Nhiều năm qua, Vương Lộ Dao không đóng phim, ít xuất hiện ở sự kiện giải trí. Tuy vậy, người đẹp vẫn thường cập nhật ảnh mới trên mạng xã hội và giao lưu khán giả. Cô khiến khán giả ngưỡng mộ khi tận hưởng cuộc sống sung túc, viên mãn.

Nữ diễn viên có cuộc sống sung túc ở tuổi U60.

Ở tuổi U60, mỹ nhân một thời vẫn giữ được nhan sắc trẻ đẹp, vóc dáng thanh mảnh quyến rũ.

Không còn đóng phim, Vương Lộ Dao dành nhiều thời gian cho những sở thích khác như vẽ tranh, học đàn cổ...Nữ diễn viên từng tiết lộ cô muốn tạo đời sống tinh thần phong phú. Đó cũng là bí quyết để mỹ nhân một thời giữ được nhan sắc rạng rỡ, trẻ trung suốt hàng chục năm qua.