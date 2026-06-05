Mỹ nhân Ngôi Nhà Hạnh Phúc mang thai cho đại gia, vội lần đầu công bố visual của đàng trai luôn cho nóng

Màn xuất hiện trên sóng truyền hình của mỹ nhân Ngôi Nhà Hạnh Phúc mới đây đã trở thành chủ đề nóng gây xôn xao bàn tán.

Cách đây đúng 1 tháng, tờ Xportsnews đưa tin, nữ diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc Han Eun Jung (phim Ngôi Nhà Hạnh Phúc) đang mang thai con đầu lòng ở tuổi 46 sau 6 năm kết hôn với đại gia. Nữ diễn viên dự kiến lâm bồn vào mùa thu năm nay và đang tập trung dưỡng thai. Thông tin này khi ấy đã chiếm trọn vị trí số 1 trên bảng xếp hạng mục giải trí ở cả 2 cổng thông tin lớn nhất xứ Hàn là Nate - Naver, đồng thời giúp Han Eun Jung hâm nóng tên tuổi.

“Thừa thắng xông lên”, Han Eun Jung vừa chính thức lần đầu công bố luôn diện mạo ông xã đại gia sau 6 năm giấu kín như bưng. Theo đó, trong lần làm khách mời trên chương trình The Return Of Superman vào hôm 3/6, mỹ nhân Ngôi Nhà Hạnh Phúc đã đưa ông xã tới cùng. Nữ diễn viên không ngần ngại để ekip chương trình bắt trọn toàn bộ gương mặt của chồng đại gia và phát sóng ngay trên truyền hình cho công chúng chiêm ngưỡng. Được biết, ông xã hơn Han Eun Jung 1 tuổi, sở hữu vóc dáng khá cao lớn. Xuyên suốt buổi ghi hình, vị đại gia này đã luôn ân cần, dịu dàng chăm sóc cho nữ diễn viên sinh năm 1980, khiến công chúng “tan chảy”.

Han Eun Jung vừa lần đầu công khai diện mạo ông xã sau 6 năm kết hôn. Ảnh: Naver

Han Eun Jung cao 1m70 nên dễ dàng nhận ra chồng cô cũng phải cao gần 1m80. Ảnh: Nate

Trước đây, nữ diễn viên luôn giấu nhẹm gương mặt ông xã đại gia. Ảnh: Nate

Kể về cơ duyên gặp gỡ người bạn đời, Han Eun Jung bồi hồi nhớ lại: “Khi ấy, tôi tham dự 1 buổi tụ tập thông qua người quen. Anh ấy (ông xã) đến 1 lát rồi ra về trước. Sau đó chúng tôi tình cờ gặp lại nhau, và đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được như có 1 hào quang tỏa ra từ phía sau anh ấy vậy. Dù anh ấy rời đi 1 cách rất lạnh lùng nhưng trong khoảnh khắc đó tôi đã thầm nghĩ ‘Liệu đây có phải là nhân duyên?’. Chính tôi là người đã chủ động cầu hôn trước. Vì anh ấy cứ liên lạc kiểu lúc có lúc không khiến tôi rất sốt ruột, nên tôi mới tự nhủ rằng nếu thế này thì thà cưới luôn cho rồi”.

Trước ống kính, nữ diễn viên họ Han khiến ai nấy đều ngỡ ngàng khi tiết lộ rằng cô mới chỉ tăng khoảng 2-3kg dù đã bước sang tuần thứ 20 của thai kỳ.

Nữ nghệ sĩ nổi tiếng cũng chia sẻ thêm về quá trình chăm sóc sức khỏe của bản thân: “Tôi nghĩ việc tuần hoàn máu là hết sức quan trọng nên đã chọn đi leo núi nhẹ nhàng. Trong vòng 2-3 năm qua, 2 vợ chồng tôi đã đi qua rất nhiều ngọn núi trên khắp cả nước rồi”.

Trong 1 phân đoạn khác của chương trình The Return Of Superman, Han Eun Jung đã đến bệnh viện để siêu âm. Cô không giấu nổi niềm hạnh phúc khi nhìn thấy khuôn mặt của em bé qua màn hình và reo lên: “Thấy rồi này chồng ơi!” . Kết quả kiểm tra cho thấy giới tính của thai nhi trong bụng Han Eun Jung là 1 bé trai.

Màn xuất hiện của Han Eun Jung trên sóng truyền hình mới đây đã nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Ảnh: Nate

Còn nhớ nữ minh tinh họ Han tuyên bố kết hôn với ông xã - 1 doanh nhân hơn cô 1 tuổi cách đây 6 năm. Được biết, cả 2 đã hẹn hò, tìm hiểu nhau trong vòng 1 năm trước khi quyết định về chung 1 nhà. Khi đó, ông xã của Han Eun Jung được miêu tả là người đàn ông tử tế, sâu sắc và biết cách quan tâm chu đáo đến những người xung quanh.

Tới tháng 1/2020, mỹ nhân Ngôi Nhà Hạnh Phúc chính thức tổ chức đám cưới tại Lotte World Tower, Seoul, Hàn Quốc. Trước giờ cử hành hôn lễ, nữ minh tinh đình đám đã dành chút thời gian gặp gỡ, giao lưu cùng báo chí. Và chú rể của Han Eun Jung đã không xuất hiện trong sự kiện họp báo trước thềm đám cưới này. Theo tờ Osen, chồng Han Eun Jung là doanh nhân, không hoạt động trong lĩnh vực giải trí, vì thế cô quyết định giấu mặt ông xã trước truyền thông nhằm đảm bảo quyền riêng tư của đàng trai.

Nói về nửa kia, Han Eun Jung hạnh phúc bày tỏ: “Anh ấy có thể bù đắp cho những thiếu sót của tôi. Anh ấy là người đàn ông rất ấm áp và tốt bụng”. Nữ diễn viên còn ngọt ngào gửi gắm thông điệp yêu thương đến ông xã ngay tại buổi họp báo trước thềm hôn lễ: “Cảm ơn anh vì đã chọn em. Em yêu anh”.

Han Eun Jung sinh năm 1980, chính thức bước chân vào làng giải trí khi vừa tròn 19 tuổi qua bộ phim For the Sake of Love. Kể từ đó tới nay, cô liên tục để lại dấu ấn trong lòng công chúng qua loạt phim đáng chú ý như Ngôi Nhà Hạnh Phúc (Full House), Seoul 1945, Cuộc Sống Tươi Đẹp,... Đặc biệt, với vai tình địch của Song Hye Kyo trong Ngôi Nhà Hạnh Phúc, nữ diễn viên đã trở nên nổi tiếng khắp châu Á.

Nữ diễn viên cưới đại gia hồi năm 2020. Ảnh: Nate

Han Eun Jung được công chúng biết đến rộng rãi nhờ vai diễn tình địch của Song Hye Kyo trong Ngôi Nhà Hạnh Phúc. Ảnh: Naver

Nguồn: Xportsnews