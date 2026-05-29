Nguy to cho ngọc nữ lộ hợp đồng mang thai hộ: Bị đại gia đòi bồi thường 907 tỷ đồng, phải bán gấp căn hộ view sông để gom tiền

Người đàn ông yêu cầu nữ diễn viên phải hoàn trả quà tặng, khoản phí mang thai hộ cùng phí bồi thường danh dự và phí hòa giải với tổng số tiền lên đến 907 tỷ đồng.

Thời gian gần đây, giới giải trí Hoa ngữ xôn xao trước scandal chấn động liên quan đến nữ diễn viên họ J. Cô bị tố cáo lấy lý do muốn nhờ người mang thai hộ tại Mỹ để có con và từ đó nhận hàng trăm triệu NDT của bạn trai đại gia. Tuy nhiên, vào phút chót cô lại "lật kèo" từ chối thực hiện các biện pháp y tế cần thiết để tiến hành mang thai hộ và ôm tiền bỏ trốn. Đến ngày 22/5, hình ảnh về bản hợp đồng mang thai hộ bằng tiếng Anh có chữ ký "Tian Jing", nghi là thuộc về nữ diễn viên Cảnh Điềm lan truyền khắp MXH và gây bàn tán xôn xao trong dư luận. Nguyên nhân là do nét bút ký tên của nhân vật nữ trong hợp đồng rất giống với chữ ký công khai của ngọc nữ này.

Được biết Cảnh Điềm đã cắt đứt liên lạc sau khi lấy được 50 triệu NDT (182 tỷ đồng) của vị đại gia. Sau nhiều lần yêu cầu Cảnh Điềm trả tiền bất thành, người đàn ông đã quyết định "tung hê" vụ việc lên mạng, đồng thời thuê một đội ngũ luật sư hàng đầu, tiến hành thu thập toàn bộ sao kê ngân hàng, hợp đồng mang thai hộ và lịch trình bay để làm hồ sơ kiện "Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh" với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin mới nhất mà tờ Sohu có được vào ngày 28/5, toàn bộ hoạt động nghệ thuật, hoạt động thương mại công khai của Cảnh Điềm đều đã bị tạm dừng vô thời hạn. Trong đó, 1 bộ phim hiện đại của nữ diễn viên đã bị dừng quay khẩn cấp, 1 dự án cổ trang đã rút lại lời mời Cảnh Điềm đóng chính, còn các nhãn hàng đang cân nhắc hủy bỏ hợp tác với cô. Không chỉ vậy, điện thoại, email và mọi kênh liên hệ liên quan đến minh tinh 8X đều không có người phản hồi. Theo truyền thông Trung Quốc, họ đang rơi vào trạng thái mất liên lạc hoàn toàn với Cảnh Điềm.

Hợp đồng mang thai hộ nghi thuộc về Cảnh Điềm. Nét bút ký tên của nhân vật nữ trong hợp đồng rất giống với chữ ký công khai của "Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh".

Truyền thông Trung Quốc cho biết họ đã mất liên lạc với phía Cảnh Điềm. Các hoạt động nghệ thuật của nữ diễn viên trong showbiz cũng đều đã bị "đóng băng".

Theo các nguồn tin, Cảnh Điềm đang đàm phán với bạn trai doanh nhân để giải quyết vụ việc trong im lặng, tránh đối phương làm rùm beng phá hỏng danh tiếng và hình tượng của cô. Tuy nhiên, điều kiện vị đại gia đưa ra lại khiến nữ diễn viên lâm vào thế đường cùng. Người đàn ông yêu cầu Cảnh Điềm phải hoàn trả số quà tặng trị giá khoảng 20 triệu NDT (73 tỷ đồng) trong thời gian yêu đương, khoản phí 30 triệu NDT (109 tỷ đồng) đã chi cho việc mang thai hộ và phí bồi thường danh dự cùng phí hòa giải lên tới 200 triệu NDT (726 tỷ đồng). Tổng số tiền mà vị đại gia yêu cầu Cảnh Điềm phải bồi thường là 250 triệu NDT (907 tỷ đồng).

Sau khi nhận được mức giá thương lượng trên trời, Cảnh Điềm được cho biết đã phải rao bán một căn hộ hạng sang gần sông Hoàng Phố (Trung Quốc) với diện tích khoảng 460 m2 và có tầm nhìn 270 độ. Bất động sản này được mỹ nhân Cbiz chào bán với giá 155 triệu NDT (563 tỷ đồng). Do không tìm được người mua, giá bán căn hộ đã giảm xuống và mới đây đã xuất hiện thông tin "cần bán gấp" trên trang web bất động sản. Nhiều người cho rằng Cảnh Điềm vội thanh lý tài sản vì cần gom tiền mặt để giải quyết rắc rối với vị đại gia nói trên.

Bạn trai đại gia yêu cầu Cảnh Điềm phải bồi thường 907 tỷ đồng mới đồng ý giải quyết mọi chuyện trong im lặng.

Nữ diễn viên đang rao bán căn hộ hạng sang view sông của mình để gom tiền trả cho bạn trai.

Tại Trung Quốc, mang thai hộ là hành vi vi phạm pháp luật. Nếu tin đồn nói trên là thật, Cảnh Điềm có thể bị phong sát vĩnh viễn, đuổi khỏi Cbiz như trường hợp của Trịnh Sảng. Do đó, cư dân mạng kêu gọi nữ diễn viên sớm lên tiếng giải thích, đính chính. Còn nếu tin đồn mang thai hộ là không đúng sự thật, Cảnh Điềm được cho đang phải trải qua sự tổn thương tâm lý lần 2. Năm 2023, cô từng bị bạn trai cũ Trương Kế Khoa lừa tình lừa tiền. Thậm chí Trương Kế Khoa còn gán clip nóng của Cảnh Điềm cho chủ nợ để ép bạn gái cũ trả nợ thay.

Giữa bão dư luận, phía Cảnh Điềm lên tiếng bác bỏ tin đồn tiêu cực trên mạng, nhưng không đề cập trực tiếp đến nghi vấn mang thai hộ, lừa tiền đại gia. Sự mập mờ trong phản hồi và việc Cảnh Điềm mất hút nhiều tháng qua, khiến công chúng càng thêm bàn tán về vụ tranh chấp giữa nữ diễn viên và bạn trai đại gia.

Cảnh Điềm sinh năm 1988, là 1 trong những mỹ nhân đình đám của showbiz Trung Quốc. Ngay khi bước chân vào ngành giải trí, cô đã gây ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp ngọt ngào, đậm khí chất cổ điển và sang trọng. Ở những năm công nghệ chỉnh sửa ảnh còn chưa phát triển, nhan sắc của Cảnh Điềm đã vô cùng tỏa sáng và hút ống kính khiến Cnet phải xuýt xoa mỗi lần có dịp ngắn nhìn lại. Nhan sắc Cảnh Điềm từng được ví là sánh ngang "Thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi. Tại showbiz Trung Quốc, cô được mệnh danh là "Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh", "Hoa khôi Học viện Điện ảnh Bắc Kinh".

Ở tuổi 38, Cảnh Điềm vẫn sở hữu nét đẹp kiều diễm làm say đắm lòng người. Trước đây, nữ diễn viên gây tiếc nuối khi quyết định thẩm mỹ cắt mắt 2 mí và bị hỏng. Cảnh Điềm từng ví mắt cô như "mắt con ếch" sau khi "dao kéo" thất bại. Cô phải trải qua 3 ca phẫu thuật mới có được đôi mắt ưng ý.

Nguồn: Sina, Sohu