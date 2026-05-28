Nam rapper này bị bắt trong nhóm 140 người liên quan đến đường dây ma túy đặc biệt nghiêm trọng vừa bị triệt phá.

Tối 28/5, thông tin rapper underground - Mai Thế Nhân hay còn được biết đến là Mr Nhân bị bắt vì liên quan đến đường dây ma túy đặc biệt nghiêm trọng khiến cộng đồng mạng xôn xao. Sau khi danh tính được công bố, nhiều người bắt đầu tò mò Mr. Nhân là ai mà được cơ quan chức năng xác định là "mắt xích quan trọng" trong vụ án và có khả năng phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất?

Theo Công an TP.HCM, Mai Thế Nhân nằm trong số 140 đối tượng liên quan đến đường dây mua bán trái phép chất ma túy vừa bị triệt phá trong tháng 5/2026. Cơ quan điều tra cho biết đối tượng từng có tiền án trước đó. Tuy nhiên sau khi chấp hành án trở về, Mr. Nhân không hối cải mà tiếp tục tham gia vào hoạt động phạm pháp.

Hình ảnh Mr Nhân bị bắt trong nhóm 140 người liên quan đến đường dây ma túy đặc biệt nghiêm trọng vừa bị triệt phá

Mai Thế Nhân từng được biết đến trong cộng đồng rap underground với nghệ danh Mr. Nhân. Anh sinh năm 1992 tại Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), bắt đầu theo đuổi rap từ khoảng năm 2012 - 2013 với rap name ban đầu là MTN. Sau đó, Mr. Nhân thành lập nhóm BR Boiz tại quê nhà với gần 20 thành viên và từng được xem là một gương mặt có tiếng trong cộng đồng underground miền Nam. Dù thời gian hoạt động không quá dài, nam rapper vẫn tạo được dấu ấn riêng nhờ phong cách rap gai góc, đời và đậm màu sắc đường phố.

Trong thời gian hoạt động, Mr. Nhân được nhiều người biết đến qua track Under Trong Tao . Với vai trò leader của BR Boiz, anh từng có lượng người theo dõi nhất định trong giới rap underground. Sau này, Mr. Nhân còn có mối quan hệ thân thiết với rapper Skyler. Theo chia sẻ trước đó, cả hai gặp nhau trong khoảng thời gian vướng vòng lao lý. Sau khi trở về, họ quyết định cùng theo đuổi âm nhạc và phát triển các dự án chung. Mr. Nhân sau đó được Skyler mời gia nhập SGM và liên tục phát hành nhiều sản phẩm như Quên Hết Đi (full SGM) , Old But Gold , Lão Nhị Khải Hoàn Ca , Ngẫm (ft. Hades), Ma Cỏ (ft. Lee7, 2Can, Yung Gun)...

Anh từng có thời gian hoạt động nghệ thuật nhưng sự nghiệp mờ nhạt, đời tư nhiều bê bối

Kết quả toàn chuyên án, PC04 đã bắt giữ và xử lý tổng cộng 140 người. Trong đó, 105 người bị khởi tố về các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; 35 người bị đưa đi cai nghiện bắt buộc. Tang vật thu giữ gồm hơn 9kg ma túy tổng hợp các loại, 11 cân tiểu ly, 40 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 2 ô tô, nhiều xe máy, hơn 70 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu liên quan hoạt động phạm tội. Hiện vụ án vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

